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В Киеве призвали заблокировать Telegram на территории Украины - РИА Новости, 03.11.2023
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12:26 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/telegram-1907152210.html
В Киеве призвали заблокировать Telegram на территории Украины
В Киеве призвали заблокировать Telegram на территории Украины - РИА Новости, 03.11.2023
В Киеве призвали заблокировать Telegram на территории Украины
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил о необходимости блокировки Telegram как вредоносного приложения. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T12:26
2023-11-03T12:26
технологии
в мире
украина
алексей данилов
telegram
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил о необходимости блокировки Telegram как вредоносного приложения. "Скажу так: если к нам поступят документы соответствующих служб, которые имеют на это право, поверьте, за нами не заржавеет... У меня даже такого приложения нет ни в одном моем устройстве. Это очень уязвимое приложение. Через него в 99% случаев и "сидят" в вашем телефоне при необходимости. Поэтому у меня его нет и никогда не было", - заявил он в интервью украинскому изданию "Лига.нет". Данилов считает, что Telegram используется не журналистами, а "агентами влияния, продвигающими соответствующие нарративы по заказу заинтересованных лиц". При этом на прямой вопрос, планируют ли украинские власти запрещать использование мессенджера, Данилов ответить отказался. "Ну, представляете себе, сейчас Мячеславович (Алексей Мячеславович Данилов - ред.) говорит, что мы планируем запретить Telegram. Представляете, какие инвестиции люди сделали? Там целые лагеря сидят, которые вложились во все это оборудование, покупают симки", - заявил Данилов.
https://ria.ru/20230308/ukraina-1856596378.html
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технологии, в мире, украина, алексей данилов, telegram, совет национальной безопасности и обороны украины
Технологии, В мире, Украина, Алексей Данилов, Telegram, Совет национальной безопасности и обороны Украины
В Киеве призвали заблокировать Telegram на территории Украины

Секретарь СНБО Данилов призвал заблокировать Telegram на территории Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyСекретарь СНБО Украины Алексей Данилов 
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов  - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов . Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил о необходимости блокировки Telegram как вредоносного приложения.
"Скажу так: если к нам поступят документы соответствующих служб, которые имеют на это право, поверьте, за нами не заржавеет... У меня даже такого приложения нет ни в одном моем устройстве. Это очень уязвимое приложение. Через него в 99% случаев и "сидят" в вашем телефоне при необходимости. Поэтому у меня его нет и никогда не было", - заявил он в интервью украинскому изданию "Лига.нет". Данилов считает, что Telegram используется не журналистами, а "агентами влияния, продвигающими соответствующие нарративы по заказу заинтересованных лиц".
При этом на прямой вопрос, планируют ли украинские власти запрещать использование мессенджера, Данилов ответить отказался. "Ну, представляете себе, сейчас Мячеславович (Алексей Мячеславович Данилов - ред.) говорит, что мы планируем запретить Telegram. Представляете, какие инвестиции люди сделали? Там целые лагеря сидят, которые вложились во все это оборудование, покупают симки", - заявил Данилов.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
На Украине заблокировали телеграм-каналы, оповещавшие о раздаче повесток
8 марта, 16:14
 
ТехнологииВ миреУкраинаАлексей ДаниловTelegramСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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