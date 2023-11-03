https://ria.ru/20231103/telegram-1907152210.html

В Киеве призвали заблокировать Telegram на территории Украины

В Киеве призвали заблокировать Telegram на территории Украины - РИА Новости, 03.11.2023

В Киеве призвали заблокировать Telegram на территории Украины

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил о необходимости блокировки Telegram как вредоносного приложения. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T12:26

2023-11-03T12:26

2023-11-03T12:26

технологии

в мире

украина

алексей данилов

telegram

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил о необходимости блокировки Telegram как вредоносного приложения. "Скажу так: если к нам поступят документы соответствующих служб, которые имеют на это право, поверьте, за нами не заржавеет... У меня даже такого приложения нет ни в одном моем устройстве. Это очень уязвимое приложение. Через него в 99% случаев и "сидят" в вашем телефоне при необходимости. Поэтому у меня его нет и никогда не было", - заявил он в интервью украинскому изданию "Лига.нет". Данилов считает, что Telegram используется не журналистами, а "агентами влияния, продвигающими соответствующие нарративы по заказу заинтересованных лиц". При этом на прямой вопрос, планируют ли украинские власти запрещать использование мессенджера, Данилов ответить отказался. "Ну, представляете себе, сейчас Мячеславович (Алексей Мячеславович Данилов - ред.) говорит, что мы планируем запретить Telegram. Представляете, какие инвестиции люди сделали? Там целые лагеря сидят, которые вложились во все это оборудование, покупают симки", - заявил Данилов.

https://ria.ru/20230308/ukraina-1856596378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, в мире, украина, алексей данилов, telegram, совет национальной безопасности и обороны украины