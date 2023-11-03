Рейтинг@Mail.ru
У МККК нет тяжелой техники для спасения людей под завалами в Газе - РИА Новости, 03.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:44 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/tekhnika-1907332625.html
У МККК нет тяжелой техники для спасения людей под завалами в Газе
У МККК нет тяжелой техники для спасения людей под завалами в Газе - РИА Новости, 03.11.2023
У МККК нет тяжелой техники для спасения людей под завалами в Газе
Международный Комитет красного Креста (МККК) не располагает тяжелой техникой или бульдозерами для оказания помощи людям, оказавшимся под завалами в секторе... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T21:44
2023-11-03T21:44
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
хамас
оон
международный комитет красного креста (мккк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869695767_73:0:3012:1653_1920x0_80_0_0_93782307ad56ac8162fea4e5a534606c.jpg
ЖЕНЕВА, 3 ноя – РИА Новости. Международный Комитет красного Креста (МККК) не располагает тяжелой техникой или бульдозерами для оказания помощи людям, оказавшимся под завалами в секторе Газа, текущая фаза конфликта еще не позволяет обсуждать этот вопрос, заявил РИА Новости глава офиса МККК в Газе Уильям Шомбург. "Нет, у нас нет тяжелой техники для выполнения такого рода работ. Тем не менее, мы давно сотрудничаем с гражданской обороной (Газы), а также с департаментом полиции (Газы), который отвечает за подобные операции. Мы их поддерживаем, мы их уже обучали с нашими специалистами. Мы не участвуем ни в каких переговорах по этому поводу (доставка тяжелой техники), но у нас нет бульдозеров или другой техники для этого. Это произойдет на другом этапе конфликта, но еще слишком рано", - сказал он. Он добавил, что уровень разрушений в Газе "поразителен", поскольку есть целые кварталы, которые больше не похожи на прежнюю Газу. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231102/pomosch-1906900371.html
https://ria.ru/20231029/stradaniya-1905908317.html
израиль
россия
восточный иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869695767_289:0:2724:1826_1920x0_80_0_0_6937c51ca2d45c2e8f7e009617b7ab77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, международный комитет красного креста (мккк), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
У МККК нет тяжелой техники для спасения людей под завалами в Газе

Шомбург: у МККК нет тяжелой техникой для спасения людей под завалами в Газе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 3 ноя – РИА Новости. Международный Комитет красного Креста (МККК) не располагает тяжелой техникой или бульдозерами для оказания помощи людям, оказавшимся под завалами в секторе Газа, текущая фаза конфликта еще не позволяет обсуждать этот вопрос, заявил РИА Новости глава офиса МККК в Газе Уильям Шомбург.
«
"Нет, у нас нет тяжелой техники для выполнения такого рода работ. Тем не менее, мы давно сотрудничаем с гражданской обороной (Газы), а также с департаментом полиции (Газы), который отвечает за подобные операции. Мы их поддерживаем, мы их уже обучали с нашими специалистами. Мы не участвуем ни в каких переговорах по этому поводу (доставка тяжелой техники), но у нас нет бульдозеров или другой техники для этого. Это произойдет на другом этапе конфликта, но еще слишком рано", - сказал он.
Пострадавшие в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Медпомощи хватит для пяти тысяч раненных в секторе Газа, заявил МККК
2 ноября, 12:37
Он добавил, что уровень разрушений в Газе "поразителен", поскольку есть целые кварталы, которые больше не похожи на прежнюю Газу.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения.
В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Президент МККК М. Сполярич
Президента МККК потряс уровень страданий в секторе Газа
29 октября, 00:43
 
В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинХАМАСООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала