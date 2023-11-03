https://ria.ru/20231103/tank-1907341023.html
Российские десантники поразили украинский танк на Запорожском направлении
Российские десантники поразили украинский танк на Запорожском направлении - РИА Новости, 03.11.2023
Российские десантники поразили украинский танк на Запорожском направлении
Бойцы армейского спецназа "Осман" обнаружили украинский танк на запорожском направлении, а российские десантники поразили его противотанковой ракетой,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T22:37
2023-11-03T22:37
2023-11-03T22:37
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Бойцы армейского спецназа "Осман" обнаружили украинский танк на запорожском направлении, а российские десантники поразили его противотанковой ракетой, соответствующее видео есть у РИА Новости. На кадрах видно, как танк противника с дополнительным кустарным бронированием движется вдоль лесопосадки. Бронемашина была обнаружена беспилотным летательным аппаратом армейского спецназа "Осман". Координаты противника были переданы подразделению российских десантников, которые при помощи управляемой противотанковой ракеты поразили цель. После прямого попадания танк остановился.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
Российские десантники поразили украинский танк на Запорожском направлении
Бойцы "Османа" обнаружили украинский танк, а российские десантники поразили его
МЕЛИТОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Бойцы армейского спецназа "Осман" обнаружили украинский танк на запорожском направлении, а российские десантники поразили его противотанковой ракетой, соответствующее видео есть у РИА Новости.
На кадрах видно, как танк противника с дополнительным кустарным бронированием движется вдоль лесопосадки. Бронемашина была обнаружена беспилотным летательным аппаратом армейского спецназа "Осман". Координаты противника были переданы подразделению российских десантников, которые при помощи управляемой противотанковой ракеты поразили цель. После прямого попадания танк остановился.