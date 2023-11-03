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Российские десантники поразили украинский танк на Запорожском направлении - РИА Новости, 03.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:37 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/tank-1907341023.html
Российские десантники поразили украинский танк на Запорожском направлении
Российские десантники поразили украинский танк на Запорожском направлении - РИА Новости, 03.11.2023
Российские десантники поразили украинский танк на Запорожском направлении
Бойцы армейского спецназа "Осман" обнаружили украинский танк на запорожском направлении, а российские десантники поразили его противотанковой ракетой,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T22:37
2023-11-03T22:37
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Бойцы армейского спецназа "Осман" обнаружили украинский танк на запорожском направлении, а российские десантники поразили его противотанковой ракетой, соответствующее видео есть у РИА Новости. На кадрах видно, как танк противника с дополнительным кустарным бронированием движется вдоль лесопосадки. Бронемашина была обнаружена беспилотным летательным аппаратом армейского спецназа "Осман". Координаты противника были переданы подразделению российских десантников, которые при помощи управляемой противотанковой ракеты поразили цель. После прямого попадания танк остановился.
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вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
Российские десантники поразили украинский танк на Запорожском направлении

Бойцы "Османа" обнаружили украинский танк, а российские десантники поразили его

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Бойцы армейского спецназа "Осман" обнаружили украинский танк на запорожском направлении, а российские десантники поразили его противотанковой ракетой, соответствующее видео есть у РИА Новости.
На кадрах видно, как танк противника с дополнительным кустарным бронированием движется вдоль лесопосадки. Бронемашина была обнаружена беспилотным летательным аппаратом армейского спецназа "Осман". Координаты противника были переданы подразделению российских десантников, которые при помощи управляемой противотанковой ракеты поразили цель. После прямого попадания танк остановился.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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