https://ria.ru/20231103/tank-1907341023.html

Российские десантники поразили украинский танк на Запорожском направлении

Российские десантники поразили украинский танк на Запорожском направлении - РИА Новости, 03.11.2023

Российские десантники поразили украинский танк на Запорожском направлении

Бойцы армейского спецназа "Осман" обнаружили украинский танк на запорожском направлении, а российские десантники поразили его противотанковой ракетой,... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T22:37

2023-11-03T22:37

2023-11-03T22:37

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

вооруженные силы рф

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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Бойцы армейского спецназа "Осман" обнаружили украинский танк на запорожском направлении, а российские десантники поразили его противотанковой ракетой, соответствующее видео есть у РИА Новости. На кадрах видно, как танк противника с дополнительным кустарным бронированием движется вдоль лесопосадки. Бронемашина была обнаружена беспилотным летательным аппаратом армейского спецназа "Осман". Координаты противника были переданы подразделению российских десантников, которые при помощи управляемой противотанковой ракеты поразили цель. После прямого попадания танк остановился.

украина

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф