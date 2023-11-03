https://ria.ru/20231103/svo-1907182164.html

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Купянском направлении

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Купянском направлении - РИА Новости, 03.11.2023

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Купянском направлении

Российские подразделения за неделю заняли более выгодные позиции на Купянском направлении, ликвидировав при этом свыше 755 украинских солдат, сообщило... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T14:20

2023-11-03T14:20

2023-11-03T15:46

россия

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

харьковская область

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макеевка

миг-29

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российские подразделения за неделю заняли более выгодные позиции на Купянском направлении, ликвидировав при этом свыше 755 украинских солдат, сообщило Минобороны."На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск профессиональными действиями заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 24 контратаки противника", — говорится в сводке.Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 25-й воздушно-десантной, 14-й и 115-й механизированных, а также 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки и Тимковки в Харьковской области и Макеевки в ЛНР. Помимо этого, удалось уничтожить два украинских полевых склада боеприпасов.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем в период с 28 октября по 3 ноября отразила 20 атак украинских штурмовых отрядов возле Водяного, Ленинского и Ямполовки в ДНР.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" отразила за прошедшую неделю шесть атак и нанесла поражение солдатам 28-й, 67-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Курдюмовки, Клещеевки и Марьинки в Донецкой Народной Республике. Кроме того, удалось уничтожить два склада с боеприпасами и техникой.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеРоссийские войска отразили четыре атаки штурмовых отрядов 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны возле Водяного и Старомайорского в ДНР.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские подразделения благодаря активной обороне отразили восемь атак украинских 33-й механизированной и 71-й егерской бригад в районах Вербового и Работино в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска благодаря упреждающим действиям и огневым налетам артиллерии сорвали попытки украинских солдат высадиться на левом берегу реки Днепр. Также удалось нанести поражение солдатам 35-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ возле Тягинки и Ивановки в Херсонской области.Потери противника составили:В Минобороны также отметили, что с 28 октября по 3 ноября Вооруженные силы России нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным складам и пунктам временного размещения украинских солдат, националистов и иностранных наемников. В результате удалось уничтожить ангары подготовки авиационной техники ВСУ к вылету и места производства дронов и безэкипажных катеров. Кроме того, российские войска ликвидировали несколько групп иностранных инструкторов и наемников.Авиация и средства ПВО за прошедшую неделю сбили:Кроме того, за неделю в плен сдались 28 солдат ВСУ, в частности, 15 из них сделали это в среду в зоне работы группировки войск "Восток". Как уточняется, украинские военнослужащие отказались выполнять приказы командования и погибать при очередном "мясном штурме".

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https://ria.ru/20231103/podderzhka-1907143697.html

https://ria.ru/20231103/ukraina-1907205695.html

https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html

https://ria.ru/20231101/zelenskiy-1906490994.html

https://ria.ru/20231028/vsu-1905827372.html

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россия, украина, вооруженные силы украины, харьковская область, донецкая народная республика, макеевка, миг-29, су-25, су-27