Российские военные заняли более выгодные рубежи на Купянском направлении
Российские бойцы заняли более выгодные рубежи и позиции на Купянском направлении
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российские подразделения за неделю заняли более выгодные позиции на Купянском направлении, ликвидировав при этом свыше 755 украинских солдат, сообщило Минобороны.
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"На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск профессиональными действиями заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 24 контратаки противника", — говорится в сводке.
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 25-й воздушно-десантной, 14-й и 115-й механизированных, а также 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки и Тимковки в Харьковской области и Макеевки в ЛНР. Помимо этого, удалось уничтожить два украинских полевых склада боеприпасов.
Потери противника составили:
- свыше 755 военнослужащих;
- семь танков;
- восемь боевых бронированных машин;
- 17 автомобилей;
- 16 орудий полевой артиллерии;
- две боевые машины РСЗО.
Краснолиманское направление
Группировка войск "Центр" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем в период с 28 октября по 3 ноября отразила 20 атак украинских штурмовых отрядов возле Водяного, Ленинского и Ямполовки в ДНР.
Потери противника составили:
- более 920 военнослужащих;
- три танка;
- 14 боевых бронированных машин;
- 19 автомобилей;
- пять орудий.
Донецкое направление
Группировка войск "Юг" отразила за прошедшую неделю шесть атак и нанесла поражение солдатам 28-й, 67-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Курдюмовки, Клещеевки и Марьинки в Донецкой Народной Республике. Кроме того, удалось уничтожить два склада с боеприпасами и техникой.
Потери противника составили:
- свыше 1340 военнослужащих;
- семь танков;
- 22 боевые бронированные машины;
- 22 автомобиля;
- 19 орудий полевой артиллерии;
- четыре боевые машины РСЗО.
Южнодонецкое направление
Российские войска отразили четыре атаки штурмовых отрядов 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны возле Водяного и Старомайорского в ДНР.
Потери противника составили:
- более 1110 военнослужащих;
- семь танков;
- 11 боевых бронированных машин;
- 28 автомобилей;
- девять орудий полевой артиллерии;
- боевая машина РСЗО.
Запорожское направление
Российские подразделения благодаря активной обороне отразили восемь атак украинских 33-й механизированной и 71-й егерской бригад в районах Вербового и Работино в Запорожской области.
Потери противника составили:
- свыше 760 военнослужащих;
- четыре танка;
- 26 боевых бронированных машин;
- 27 автомобилей;
- 14 орудий полевой артиллерии;
- боевая машина РСЗО.
Херсонское направление
Российские войска благодаря упреждающим действиям и огневым налетам артиллерии сорвали попытки украинских солдат высадиться на левом берегу реки Днепр. Также удалось нанести поражение солдатам 35-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ возле Тягинки и Ивановки в Херсонской области.
Потери противника составили:
- до 550 военнослужащих убитыми и ранеными;
- 11 орудий полевой артиллерии;
- 40 автомобилей;
- 35 плавательных средств.
В Минобороны также отметили, что с 28 октября по 3 ноября Вооруженные силы России нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным складам и пунктам временного размещения украинских солдат, националистов и иностранных наемников. В результате удалось уничтожить ангары подготовки авиационной техники ВСУ к вылету и места производства дронов и безэкипажных катеров. Кроме того, российские войска ликвидировали несколько групп иностранных инструкторов и наемников.
Авиация и средства ПВО за прошедшую неделю сбили:
Кроме того, за неделю в плен сдались 28 солдат ВСУ, в частности, 15 из них сделали это в среду в зоне работы группировки войск "Восток". Как уточняется, украинские военнослужащие отказались выполнять приказы командования и погибать при очередном "мясном штурме".