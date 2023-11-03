https://ria.ru/20231103/standarty-1907215641.html
Путин призвал спокойно внедрять российские стандарты в новых регионах
Путин призвал спокойно внедрять российские стандарты в новых регионах - РИА Новости, 03.11.2023
Путин призвал спокойно внедрять российские стандарты в новых регионах
Нужно спокойно и с уважением к обществу в новых регионах России внедрять российский стандарты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:28
2023-11-03T15:28
2023-11-03T15:53
россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Нужно спокойно и с уважением к обществу в новых регионах России внедрять российский стандарты, заявил президент России Владимир Путин."Люди в Новороссии и на Донбассе, они же жили в таких (коррупционных - ред.) условиях, там все пропитано этим", - сказал Путин в ходе встречи с новым составом Общественной палаты РФ.Президент добавил, что нужно спокойно, с уважением к обществу, к тем людям, которые проживают там, внедрять российские стандарты."Конечно, повторяю, нам и самих этих проблем хватает. Но просто уровень совсем разный", - сказал он.
https://ria.ru/20231031/regiony-1906418030.html
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россия, владимир путин
Путин призвал спокойно внедрять российские стандарты в новых регионах
Путин: нужно с уважением к обществу в новых регионах внедрять стандарты РФ
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Нужно спокойно и с уважением к обществу в новых регионах России внедрять российский стандарты, заявил президент России Владимир Путин.
"Люди в Новороссии и на Донбассе
, они же жили в таких (коррупционных - ред.) условиях, там все пропитано этим", - сказал Путин в ходе встречи с новым составом Общественной палаты РФ.
Президент добавил, что нужно спокойно, с уважением к обществу, к тем людям, которые проживают там, внедрять российские стандарты.
"Конечно, повторяю, нам и самих этих проблем хватает. Но просто уровень совсем разный", - сказал он.
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