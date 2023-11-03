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Путин призвал спокойно внедрять российские стандарты в новых регионах - РИА Новости, 03.11.2023
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15:28 03.11.2023 (обновлено: 15:53 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/standarty-1907215641.html
Путин призвал спокойно внедрять российские стандарты в новых регионах
Путин призвал спокойно внедрять российские стандарты в новых регионах - РИА Новости, 03.11.2023
Путин призвал спокойно внедрять российские стандарты в новых регионах
Нужно спокойно и с уважением к обществу в новых регионах России внедрять российский стандарты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:28
2023-11-03T15:53
россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Нужно спокойно и с уважением к обществу в новых регионах России внедрять российский стандарты, заявил президент России Владимир Путин."Люди в Новороссии и на Донбассе, они же жили в таких (коррупционных - ред.) условиях, там все пропитано этим", - сказал Путин в ходе встречи с новым составом Общественной палаты РФ.Президент добавил, что нужно спокойно, с уважением к обществу, к тем людям, которые проживают там, внедрять российские стандарты."Конечно, повторяю, нам и самих этих проблем хватает. Но просто уровень совсем разный", - сказал он.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин призвал спокойно внедрять российские стандарты в новых регионах

Путин: нужно с уважением к обществу в новых регионах внедрять стандарты РФ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБаннер на фасаде одного из зданий в Донецке
Баннер на фасаде одного из зданий в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости
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Баннер на фасаде одного из зданий в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Нужно спокойно и с уважением к обществу в новых регионах России внедрять российский стандарты, заявил президент России Владимир Путин.
"Люди в Новороссии и на Донбассе, они же жили в таких (коррупционных - ред.) условиях, там все пропитано этим", - сказал Путин в ходе встречи с новым составом Общественной палаты РФ.
Президент добавил, что нужно спокойно, с уважением к обществу, к тем людям, которые проживают там, внедрять российские стандарты.
"Конечно, повторяю, нам и самих этих проблем хватает. Но просто уровень совсем разный", - сказал он.
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
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31 октября, 13:56
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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