https://ria.ru/20231103/ssha-1907320942.html

Им конец. Экс-агент ЦРУ раскрыл, что устроили армии США на Ближнем Востоке

Им конец. Экс-агент ЦРУ раскрыл, что устроили армии США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 03.11.2023

Им конец. Экс-агент ЦРУ раскрыл, что устроили армии США на Ближнем Востоке

Американские военные погибают от постоянных ударов по их базам на Ближнем Востоке, где разгорелся палестино-израильский конфликт, заявил бывший аналитик ЦРУ... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T19:37

2023-11-03T19:37

2023-11-03T19:37

в мире

израиль

россия

ближний восток

владимир путин

хамас

центральное разведывательное управление (цру)

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Американские военные погибают от постоянных ударов по их базам на Ближнем Востоке, где разгорелся палестино-израильский конфликт, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Джорджу Гэллоуэю."Каждая американская база в Ираке и Сирии <…> подвергается артиллерийским ударам. По ним бьют постоянно также и дронами. Вооруженные силы США понесли потери, но они не разглашают их", — сказал эксперт.По его словам, разведчики, знакомые с ситуацией на местах, заявляют о постоянном ухудшении ситуации для американских военных в этом регионе с момента, когда вспыхнули боевые действия в Газе.Израиль 7 октября подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начал наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде этого региона: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило девять тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек.МИД России призвал стороны прекратить насилие. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231103/ukraina-1907205695.html

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

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в мире, израиль, россия, ближний восток, владимир путин, хамас, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году