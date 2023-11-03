https://ria.ru/20231103/ssha-1907189630.html

Вашингтон опасается, что поддержка США Израиля навредит стране, пишут СМИ

Вашингтон опасается, что поддержка США Израиля навредит стране, пишут СМИ - РИА Новости, 03.11.2023

Вашингтон опасается, что поддержка США Израиля навредит стране, пишут СМИ

Американские чиновники обеспокоены тем, что поддержка США Израиля приведет к большей изоляции Соединенных Штатов Америки на международной арене, сообщает... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T14:43

2023-11-03T14:43

2023-11-03T14:46

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Американские чиновники обеспокоены тем, что поддержка США Израиля приведет к большей изоляции Соединенных Штатов Америки на международной арене, сообщает телеканал NBC со ссылкой на действующих и бывших высокопоставленных американских чиновников. "Некоторые чиновники в администрации (президента США Джо Байдена - ред.) также обеспокоены тем, что США могут оказаться в еще большей изоляции на мировой арене из-за тесного сотрудничества президента Джо Байдена с Израилем, а также тем, что его будут обвинять в некоторых действиях израильских военных", - говорится в материале телеканала. По данным телеканала, на фоне обострения гуманитарного кризиса и роста числа погибших в секторе Газа, среди американских чиновников растут опасения о том, "как израильтяне ведут войну", а также неуверенность в том, что "их можно обуздать". В частности, как заявил телеканалу один из собеседников, администрация особенно обеспокоена укоренением риторики о том, что Байден поддерживает все военные действия Израиля и что предоставленное США оружие использовалось для убийства мирных палестинцев среди которых много женщин и детей. Кроме того, как сообщается, в администрации ожидают, что с продолжением военных действий в Газе, между американскими и израильскими властями могут усилиться разногласия на предмет того, как "ведутся военные действия". "Чиновники в администрации продолжают беспокоиться о том, что постоянные израильские атаки... могут привести к разжиганию более широких беспорядков на Ближнем Востоке и поставить под угрозу срыва другие внешнеполитические усилия Байдена, в особенности, когда речь идет об арабских союзниках Америки", - говорится в материале. Президент США Джо Байден 18 октября посещал Израиль, где в ходе визита заявил о полной поддержке страны. Ранее издание Huffington Post со ссылкой на источники сообщало, что сотрудники госдепартамента США готовят документ, критикующий политику руководства ведомства за его отношение к обострению палестино-израильского конфликта и поддержку Израиля. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906881583.html

https://ria.ru/20231101/iran-1906726459.html

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Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, россия, владимир путин, джо байден, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году