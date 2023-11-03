https://ria.ru/20231103/ssha-1907092931.html
Экс-чиновник ООН назвал США стороной палестино-израильского конфликта
Экс-чиновник ООН назвал США стороной палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 03.11.2023
Экс-чиновник ООН назвал США стороной палестино-израильского конфликта
США не являются посредником в палестино-израильском конфликте, они являются стороной и занимают сторону Израиля, заявил РИА Новости бывший директор... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T08:25
2023-11-03T08:25
2023-11-03T08:25
в мире
израиль
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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ООН, 3 ноя – РИА Новости. США не являются посредником в палестино-израильском конфликте, они являются стороной и занимают сторону Израиля, заявил РИА Новости бывший директор нью-йоркского офиса Верховного комиссара ООН по правам человека Крэйг Мохаибер. Ранее Мохаибер уволился из ООН из-за подхода организации к палестино-израильскому урегулированию. Высокопоставленный чиновник перестал работать в ООН с 1 ноября. По его словам, "все специалисты и эксперты в ООН признают, что "ближневосточный квартет" не авторитетный и неэффективный институт". Как полагает Мохаибер, это должно быть осознано и самими членами "квартета". "Часть проблемы в том, что годами США и Европу представляли как посредников в конфликте. Но это всегда было грубым искажением фактов. Мы должны осознать, например, что США не являются посредником, США являются стороной конфликта на стороне Израиля", - подчеркнул он. Как указал экс-чиновник, США предоставляют миллиарды долларов на оказание военной помощи Израилю, осуществляют разведывательное сотрудничество. "Они предоставляют дипломатическое прикрытие, в том числе в Совете безопасности, чтобы не допустить какого-либо действия, которое привлекло бы Израиль к ответственности. Они оказывают экономическую помощь", - отметил он. По его мнению, "это иллюзия – предполагать, что они (США – ред.) могут сыграть какую-либо другую роль". "И это касается и значительной части Европы. Вместо того, чтобы увидеть европейских лидеров, в том числе лидеров Великобритании, Европейского Союза, выступающих за защиту прав человека, мы видим, как они защищают агрессию, грубые нарушения гуманитарного права, которые осуществляет Израиль на оккупированных территориях", - добавил он. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Израиль, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
Экс-чиновник ООН назвал США стороной палестино-израильского конфликта
Экс-чиновник ООН: США занимают сторону Израиля в конфликте на Ближнем Востоке
ООН, 3 ноя – РИА Новости. США не являются посредником в палестино-израильском конфликте, они являются стороной и занимают сторону Израиля, заявил РИА Новости бывший директор нью-йоркского офиса Верховного комиссара ООН по правам человека Крэйг Мохаибер.
Ранее Мохаибер уволился из ООН из-за подхода организации к палестино-израильскому урегулированию. Высокопоставленный чиновник перестал работать в ООН с 1 ноября.
По его словам, "все специалисты и эксперты в ООН признают, что "ближневосточный квартет" не авторитетный и неэффективный институт". Как полагает Мохаибер, это должно быть осознано и самими членами "квартета".
"Часть проблемы в том, что годами США и Европу
представляли как посредников в конфликте. Но это всегда было грубым искажением фактов. Мы должны осознать, например, что США не являются посредником, США являются стороной конфликта на стороне Израиля", - подчеркнул он.
"Ужасная бойня". Что может остановить Израиль в Газе
Как указал экс-чиновник, США предоставляют миллиарды долларов на оказание военной помощи Израилю, осуществляют разведывательное сотрудничество.
"Они предоставляют дипломатическое прикрытие, в том числе в Совете безопасности, чтобы не допустить какого-либо действия, которое привлекло бы Израиль к ответственности. Они оказывают экономическую помощь", - отметил он.
По его мнению, "это иллюзия – предполагать, что они (США – ред.) могут сыграть какую-либо другую роль".
"И это касается и значительной части Европы. Вместо того, чтобы увидеть европейских лидеров, в том числе лидеров Великобритании
, Европейского Союза, выступающих за защиту прав человека, мы видим, как они защищают агрессию, грубые нарушения гуманитарного права, которые осуществляет Израиль на оккупированных территориях", - добавил он.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
У Израиля нет времени на победу над ХАМАС
Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ
сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
Палата представителей США одобрила помощь Израилю без упоминания Украины