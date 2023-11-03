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На пост главы ВМС США впервые в истории утвердили женщину
На пост главы ВМС США впервые в истории утвердили женщину - РИА Новости, 03.11.2023
На пост главы ВМС США впервые в истории утвердили женщину
Сенат утвердил адмирала Лизу Франчетти на пост главы ВМС, она стала первой женщиной на этом посту и в комитете начальников штабов. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T01:13
2023-11-03T01:13
2023-11-03T01:13
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ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Сенат утвердил адмирала Лизу Франчетти на пост главы ВМС, она стала первой женщиной на этом посту и в комитете начальников штабов. "Я рад, что сенат утвердил адмирала Лизу Франчетти главой операций ВМС", - говорится в заявлении шефа Пентагона Ллойда Остина. Ранее Белый дом отмечал, что Франчетти после утверждения станет первой женщиной во главе ВМС и первой в комитете начальников штабов - высшем руководящем органе американской армии.
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в мире, ллойд остин, министерство обороны сша
В мире, Ллойд Остин, Министерство обороны США
На пост главы ВМС США впервые в истории утвердили женщину
Адмирал Лиза Франчетти стала первой женщиной на посту главы ВМС США