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На пост главы ВМС США впервые в истории утвердили женщину - РИА Новости, 03.11.2023
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01:13 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/ssha-1907077291.html
На пост главы ВМС США впервые в истории утвердили женщину
На пост главы ВМС США впервые в истории утвердили женщину - РИА Новости, 03.11.2023
На пост главы ВМС США впервые в истории утвердили женщину
Сенат утвердил адмирала Лизу Франчетти на пост главы ВМС, она стала первой женщиной на этом посту и в комитете начальников штабов. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T01:13
2023-11-03T01:13
в мире
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Сенат утвердил адмирала Лизу Франчетти на пост главы ВМС, она стала первой женщиной на этом посту и в комитете начальников штабов. "Я рад, что сенат утвердил адмирала Лизу Франчетти главой операций ВМС", - говорится в заявлении шефа Пентагона Ллойда Остина. Ранее Белый дом отмечал, что Франчетти после утверждения станет первой женщиной во главе ВМС и первой в комитете начальников штабов - высшем руководящем органе американской армии.
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в мире, ллойд остин, министерство обороны сша
В мире, Ллойд Остин, Министерство обороны США
На пост главы ВМС США впервые в истории утвердили женщину

Адмирал Лиза Франчетти стала первой женщиной на посту главы ВМС США

© Фото : @USNavyEurope/TwitterЭсминец ВМС США "Портер"
Эсминец ВМС США Портер - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : @USNavyEurope/Twitter
Эсминец ВМС США "Портер". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Сенат утвердил адмирала Лизу Франчетти на пост главы ВМС, она стала первой женщиной на этом посту и в комитете начальников штабов.
"Я рад, что сенат утвердил адмирала Лизу Франчетти главой операций ВМС", - говорится в заявлении шефа Пентагона Ллойда Остина.
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Ранее Белый дом отмечал, что Франчетти после утверждения станет первой женщиной во главе ВМС и первой в комитете начальников штабов - высшем руководящем органе американской армии.
 
В миреЛлойд ОстинМинистерство обороны США
 
 
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