https://ria.ru/20231103/spg-1907137345.html

Михельсон назвал страны, которые смогут обеспечить растущий спрос на СПГ

Михельсон назвал страны, которые смогут обеспечить растущий спрос на СПГ - РИА Новости, 03.11.2023

Михельсон назвал страны, которые смогут обеспечить растущий спрос на СПГ

Мировой спрос на сжиженный природный газ (СПГ) будет расти и обеспечить его смогут три страны - Катар, Россия и США, считает глава компании "Новатэк" Леонид... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T11:43

2023-11-03T11:43

2023-11-03T11:43

экономика

катар

россия

сша

леонид михельсон

новатэк

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САМАРКАНД, 3 ноя - РИА Новости. Мировой спрос на сжиженный природный газ (СПГ) будет расти и обеспечить его смогут три страны - Катар, Россия и США, считает глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон. "Глобальный спрос будет расти, и обеспечить его могут только три ресурсные базы - Катар, Россия и Америка", - сказал Михельсон, выступая в пятницу на сессии Евразийского экономического форума. По его словам, более 70% сжижения в мире сейчас планируется именно на основе запасов этих стран.

https://ria.ru/20231102/spg-1906922252.html

катар

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, катар, россия, сша, леонид михельсон, новатэк