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Михельсон назвал страны, которые смогут обеспечить растущий спрос на СПГ - РИА Новости, 03.11.2023
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11:43 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/spg-1907137345.html
Михельсон назвал страны, которые смогут обеспечить растущий спрос на СПГ
Михельсон назвал страны, которые смогут обеспечить растущий спрос на СПГ - РИА Новости, 03.11.2023
Михельсон назвал страны, которые смогут обеспечить растущий спрос на СПГ
Мировой спрос на сжиженный природный газ (СПГ) будет расти и обеспечить его смогут три страны - Катар, Россия и США, считает глава компании "Новатэк" Леонид... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T11:43
2023-11-03T11:43
экономика
катар
россия
сша
леонид михельсон
новатэк
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САМАРКАНД, 3 ноя - РИА Новости. Мировой спрос на сжиженный природный газ (СПГ) будет расти и обеспечить его смогут три страны - Катар, Россия и США, считает глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон. "Глобальный спрос будет расти, и обеспечить его могут только три ресурсные базы - Катар, Россия и Америка", - сказал Михельсон, выступая в пятницу на сессии Евразийского экономического форума. По его словам, более 70% сжижения в мире сейчас планируется именно на основе запасов этих стран.
https://ria.ru/20231102/spg-1906922252.html
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экономика, катар, россия, сша, леонид михельсон, новатэк
Экономика, Катар, Россия, США, Леонид Михельсон, Новатэк
Михельсон назвал страны, которые смогут обеспечить растущий спрос на СПГ

Михельсон: только Катар, Россия и США смогут обеспечить растущий спрос на СПГ

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз "Grand Elena" у причала завода по производству СПГ в п. Пригородное
Танкер-газовоз Grand Elena у причала завода по производству СПГ в п. Пригородное - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Танкер-газовоз "Grand Elena" у причала завода по производству СПГ в п. Пригородное. Архивное фото
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САМАРКАНД, 3 ноя - РИА Новости. Мировой спрос на сжиженный природный газ (СПГ) будет расти и обеспечить его смогут три страны - Катар, Россия и США, считает глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон.
"Глобальный спрос будет расти, и обеспечить его могут только три ресурсные базы - Катар, Россия и Америка", - сказал Михельсон, выступая в пятницу на сессии Евразийского экономического форума.
По его словам, более 70% сжижения в мире сейчас планируется именно на основе запасов этих стран.
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2 ноября, 13:11
 
ЭкономикаКатарРоссияСШАЛеонид МихельсонНоватэк
 
 
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