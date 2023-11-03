https://ria.ru/20231103/spg-1907137345.html
Михельсон назвал страны, которые смогут обеспечить растущий спрос на СПГ
Михельсон назвал страны, которые смогут обеспечить растущий спрос на СПГ - РИА Новости, 03.11.2023
Михельсон назвал страны, которые смогут обеспечить растущий спрос на СПГ
Мировой спрос на сжиженный природный газ (СПГ) будет расти и обеспечить его смогут три страны - Катар, Россия и США, считает глава компании "Новатэк" Леонид... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T11:43
2023-11-03T11:43
2023-11-03T11:43
экономика
катар
россия
сша
леонид михельсон
новатэк
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САМАРКАНД, 3 ноя - РИА Новости. Мировой спрос на сжиженный природный газ (СПГ) будет расти и обеспечить его смогут три страны - Катар, Россия и США, считает глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон. "Глобальный спрос будет расти, и обеспечить его могут только три ресурсные базы - Катар, Россия и Америка", - сказал Михельсон, выступая в пятницу на сессии Евразийского экономического форума. По его словам, более 70% сжижения в мире сейчас планируется именно на основе запасов этих стран.
https://ria.ru/20231102/spg-1906922252.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, катар, россия, сша, леонид михельсон, новатэк
Экономика, Катар, Россия, США, Леонид Михельсон, Новатэк
Михельсон назвал страны, которые смогут обеспечить растущий спрос на СПГ
Михельсон: только Катар, Россия и США смогут обеспечить растущий спрос на СПГ
САМАРКАНД, 3 ноя - РИА Новости. Мировой спрос на сжиженный природный газ (СПГ) будет расти и обеспечить его смогут три страны - Катар, Россия и США, считает глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон.
"Глобальный спрос будет расти, и обеспечить его могут только три ресурсные базы - Катар, Россия и Америка", - сказал Михельсон, выступая в пятницу на сессии Евразийского экономического форума.
По его словам, более 70% сжижения в мире сейчас планируется именно на основе запасов этих стран.
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