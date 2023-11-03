https://ria.ru/20231103/spetsoperatsiya-1907112271.html

Российские военные уничтожили укрепленные позиции ВСУ у Спорного

Российские военные уничтожили укрепленные позиции ВСУ у Спорного - РИА Новости, 03.11.2023

Российские военные уничтожили укрепленные позиции ВСУ у Спорного

Вооруженные силы России уничтожили укрепленные позиции ВСУ у поселка Спорное в ДНР в темное время суток, соответствующее видео опубликовало Минобороны. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T10:30

2023-11-03T10:30

2023-11-03T11:26

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили укрепленные позиции ВСУ у поселка Спорное в ДНР в темное время суток, соответствующее видео опубликовало Минобороны."Артиллеристы Южной группировки войск точными ударами подавляют противника на укрепленных позициях", — говорится в описании к ролику.В нем представлена съемка в тепловизионном спектре артиллерийских ударов по украинским позициям и точечный удар по скоплению живой силы. Как уточнили в Минобороны, показанная местность находится вблизи поселка Спорное.

https://ria.ru/20231103/bespilotnik-1907091237.html

https://ria.ru/20231103/artilleriya-1907084924.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность