https://ria.ru/20231103/spetsoperatsiya-1907112271.html
Российские военные уничтожили укрепленные позиции ВСУ у Спорного
Российские военные уничтожили укрепленные позиции ВСУ у Спорного - РИА Новости, 03.11.2023
Российские военные уничтожили укрепленные позиции ВСУ у Спорного
Вооруженные силы России уничтожили укрепленные позиции ВСУ у поселка Спорное в ДНР в темное время суток, соответствующее видео опубликовало Минобороны. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T10:30
2023-11-03T10:30
2023-11-03T11:26
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили укрепленные позиции ВСУ у поселка Спорное в ДНР в темное время суток, соответствующее видео опубликовало Минобороны."Артиллеристы Южной группировки войск точными ударами подавляют противника на укрепленных позициях", — говорится в описании к ролику.В нем представлена съемка в тепловизионном спектре артиллерийских ударов по украинским позициям и точечный удар по скоплению живой силы. Как уточнили в Минобороны, показанная местность находится вблизи поселка Спорное.
https://ria.ru/20231103/bespilotnik-1907091237.html
https://ria.ru/20231103/artilleriya-1907084924.html
россия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907114069_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_950c145eb82163a2337a7aeba0a871db.jpg
Кадры уничтожения позиций ВСУ в районе Спорного
Кадры уничтожения позиций ВСУ в районе Спорного
2023-11-03T10:30
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PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили укрепленные позиции ВСУ у Спорного
Минобороны: ВС России уничтожили укрепленные позиции ВСУ у Спорного
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили укрепленные позиции ВСУ у поселка Спорное в ДНР в темное время суток, соответствующее видео опубликовало Минобороны.
"Артиллеристы Южной группировки войск точными ударами подавляют противника на укрепленных позициях", — говорится в описании к ролику.
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В нем представлена съемка в тепловизионном спектре артиллерийских ударов по украинским позициям и точечный удар по скоплению живой силы.
Как уточнили в Минобороны, показанная местность находится вблизи поселка Спорное.
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