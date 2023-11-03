https://ria.ru/20231103/sovetnik-1907263399.html

Советник Мелони подал в отставку после ее разговора с пранкерами

Советник Мелони подал в отставку после ее разговора с пранкерами - РИА Новости, 03.11.2023

Советник Мелони подал в отставку после ее разговора с пранкерами

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее дипломатический советник Франческо Мария Тало подал в отставку после ее разговора с российскими пранкерами РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T16:33

2023-11-03T16:33

2023-11-03T17:32

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РИМ, 3 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее дипломатический советник Франческо Мария Тало подал в отставку после ее разговора с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. "К концу разговора у меня возникли сомнения, особенно при переходе к украинскому национализму… Я сообщила в свой дипломатический офис, что что-то пошло не так. Я полагаю, что дипломатический офис проявил поверхностность при проведении серьезной проверки, и по этой причине мой дипломатический советник Франческо Тало подал в отставку сегодня утром, я благодарю его за этот ответственный жест", - сказала Мелони на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров.По ее словам, вызывает сожаление, что ситуация со звонком пранкеров может стать поводом для вопросов ко всей дипломатической работе ее офиса за год."Это дело не было решено хорошо. Нам всем жаль, конечно. Тало взял на себя ответственность", - отметила Мелони.Первого ноября российские пранкеры Вован и Лексус сообщили, что поговорили с премьер-министром Италии Джорджей Мелони о миграционной проблеме и конфликте на Украине, выдавая себя за высокопоставленного африканского чиновника. Опубликованная аудиозапись разговора длится более 13 минут. Премьер Италии пожаловалась, что страны Евросоюза игнорируют попытки Рима обсудить ситуацию с ростом числа мигрантов, назвав эту позицию глупой. Говоря об Украине, Мелони выразила мнение, что от конфликта "чувствуется сильная усталость со всех сторон". На вопрос, правильно ли делает Киев, героизируя нацистских преступников, Мелони ответила: "они делают то, что должны делать, и правильно, что мы пытаемся им помочь".Итальянские СМИ в четверг заявляли, что правительственный Дворец Киджи ведет внутреннее расследование из-за произошедшего, а виновным в ошибке может быть признан Тало. Со ссылкой на близкие к итальянскому лидеру источники сообщалось, что Мелони осталась "вне себя" из-за разговора с российскими хакерами. Позднее секретарь Совмина Италии Альфредо Мантовано отметил, что Мелони "сразу поняла", что разговаривает с пранкерами. Пранкер Лексус в эфире итальянского телевидения в четверг вечером заявил об обратном. По его словам, разговор продлился в общей сложности полчаса.

https://ria.ru/20231102/prank-1906824964.html

https://ria.ru/20231102/meloni-1906835863.html

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италия, украина, рим, джорджа мелони, в мире