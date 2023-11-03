https://ria.ru/20231103/sochi-1907136015.html

В Сочи создали комиссию по расходованию средств курортного сбора

В Сочи создали комиссию по расходованию средств курортного сбора - РИА Новости, 03.11.2023

В Сочи создали комиссию по расходованию средств курортного сбора

Распоряжением администрации города Сочи утвержден состав и полномочия комиссии, которая создана для формирования перечня работ по благоустройству курортной... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T12:08

2023-11-03T12:08

2023-11-03T12:08

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Распоряжением администрации города Сочи утвержден состав и полномочия комиссии, которая создана для формирования перечня работ по благоустройству курортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации города.Уточняется, что в 2022 году в Сочи было собрано 540 миллионов рублей курортного сбора. Этот целевой доход может направляться только на развитие курортной инфраструктуры. В 2023 году в Лазаревском районе реализуется масштабный проект обновления набережной реки Восточный Дагомысе, благоустраивается улица Победы. Световые конструкции и малые архитектурные формы установлены в Адлерском районе в сквере Кирова, сквере имени Бестужева-Марлинского, на улицах Кирова, Куйбышева и Ленина, в Хостинском районе – в сквере 50 лет Победы и сквере Влюбленных. В центре Сочи их разместили по улицам Конституции, на Цветном бульваре и на Приморской набережной. "План на текущий год исполнен на сто процентов. Совместно с жителями определили приоритетные общественные пространства на этот год и уже формируем перечень объектов на 2024 год", – подчеркнула первый заместитель главы Сочи Светлана Калинина.В первом квартале 2024 года курорт готовится к празднованию 10-летия Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года и проведению Всемирного фестиваля молодежи. Тематическое брендирование и оформление маршрутов гостеприимства – одна из ключевых задач, возложенная на администрацию города организаторами. С этой целью разработана единая концепция праздничного оформления городской среды, заранее предусмотрено финансирование на благоустройство общественных пространств во всех районах Большого Сочи – от Магри до Красной Поляны.

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