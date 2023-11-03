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Додон объяснил, зачем молдавские власти блокируют СМИ - РИА Новости, 03.11.2023
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13:18 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/smi-1907165418.html
Додон объяснил, зачем молдавские власти блокируют СМИ
Додон объяснил, зачем молдавские власти блокируют СМИ - РИА Новости, 03.11.2023
Додон объяснил, зачем молдавские власти блокируют СМИ
Президент Майя Санду и правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" блокируют СМИ в республике, поскольку не выносят критики, считает экс-президент,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T13:18
2023-11-03T13:18
молдавия
игорь додон
майя санду
кишинев
в мире
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Президент Майя Санду и правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" блокируют СМИ в республике, поскольку не выносят критики, считает экс-президент, глава Соцпартии Игорь Додон. Правительственная комиссия по ЧС 30 октября вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Глава СИБ также обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы и проведении "кампании по дезинформации через ТВ и социальные сети". Также Мустяцэ заявил в понедельник, что подписал указ, по которому будет также блокирован 31 веб-портал, среди них 21 управляются из России. В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", ТАСС, "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру". Кроме того, под блокировку попали сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. "Майя Санду и партия "Действие и солидарность" не выносят критики со стороны конкурентов, они хотят создать комфортную медийную среду. Ситуация в стране очень сложная, а партия "Действие и солидарность" надеется, что после закрытия и цензурирования общественного мнения через СМИ, люди поверят, что все хорошо", - заявил Додон в ходе видеоэфира, который транслировался в соцсетях. По его словам, Санду превратила госорганы в неправительственные организации, которые пытаются навязывать гражданам о чем они должны думать. При этом Додон уверен, что люди понимают, что происходит в стране. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
https://ria.ru/20231030/moldaviya-1906278010.html
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молдавия, игорь додон, майя санду, кишинев, в мире
Молдавия, Игорь Додон, Майя Санду, Кишинев, В мире
Додон объяснил, зачем молдавские власти блокируют СМИ

Додон: власти Молдавии блокируют СМИ, чтобы создать себе комфортную медиасреду

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Президент Майя Санду и правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" блокируют СМИ в республике, поскольку не выносят критики, считает экс-президент, глава Соцпартии Игорь Додон.
Правительственная комиссия по ЧС 30 октября вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Глава СИБ также обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы и проведении "кампании по дезинформации через ТВ и социальные сети". Также Мустяцэ заявил в понедельник, что подписал указ, по которому будет также блокирован 31 веб-портал, среди них 21 управляются из России. В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", ТАСС, "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру". Кроме того, под блокировку попали сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других.
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"Майя Санду и партия "Действие и солидарность" не выносят критики со стороны конкурентов, они хотят создать комфортную медийную среду. Ситуация в стране очень сложная, а партия "Действие и солидарность" надеется, что после закрытия и цензурирования общественного мнения через СМИ, люди поверят, что все хорошо", - заявил Додон в ходе видеоэфира, который транслировался в соцсетях.
По его словам, Санду превратила госорганы в неправительственные организации, которые пытаются навязывать гражданам о чем они должны думать. При этом Додон уверен, что люди понимают, что происходит в стране.
Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
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МолдавияИгорь ДодонМайя СандуКишиневВ мире
 
 
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