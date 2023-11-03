https://ria.ru/20231103/skoraya-1907142536.html

В ГД предложили обсудить идею SMS-информирования о времени прибытия скорой

В ГД предложили обсудить идею SMS-информирования о времени прибытия скорой - РИА Новости, 03.11.2023

В ГД предложили обсудить идею SMS-информирования о времени прибытия скорой

SMS-информирование граждан о времени прибытия бригад скорой помощи снизило бы напряжение людей при ожидании, при этом нужно обсудить тему с экспертами и... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T11:58

2023-11-03T11:58

2023-11-03T11:58

здоровье - общество

госдума рф

тамбовская область

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

леонид слуцкий (политик)

михаил мишустин

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. SMS-информирование граждан о времени прибытия бригад скорой помощи снизило бы напряжение людей при ожидании, при этом нужно обсудить тему с экспертами и специалистами и только потом говорить о возможностях реализации такой инициативы в масштабах всей страны, считает депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Тамара Фролова (ЕР). Ранее лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обращение с просьбой рассмотреть возможность информирования граждан о времени прибытия скорой помощи по SMS, следует из документа. "Такая услуга была бы удобной, но она должна быть, действительно, рабочей... Поэтому для начала нужно изучить технические возможности наших систем, обсудить тему с экспертами и специалистами и только потом говорить о возможностях реализации такой инициативы в масштабах всей страны... Время ожидания скорой помощи, а тем более когда речь идет о спасении жизни, кажется, что тянется вечно — как говорится, нет ничего хуже, чем ждать и догонять. SMS-информирование граждан о времени прибытия бригад скорой помощи, на мой взгляд, снизило бы это напряжение", - сказала Фролова РИА Новости. При этом она отметила, что если механизм внедрить, а он будет давать сбои, это, наоборот, вызовет только недовольство у жителей. Парламентарий напомнила, что в Московской области и Санкт-Петербурге есть успешные примеры работы таких сервисов. Например, успешно функционирует СМС-информирование о статусах реагирования скорой медицинской помощи — позвонивший получает по своему вызову полную информацию о действиях скорой медицинской помощи. "В Санкт-Петербурге действует цифровой сервис "Скорая помощь рядом". Он также помогает отслеживать прибытие на экстренные вызовы бригад скорой медицинской помощи. В моей родной Тамбовской области такого сервиса пока нет, хотя другие цифровые услуги системы здравоохранения очень востребованы у жителей региона", - подчеркнула Фролова.

https://ria.ru/20230719/patsient-1885132354.html

https://ria.ru/20230629/meditsina-1881056588.html

тамбовская область

московская область (подмосковье)

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здоровье - общество, госдума рф, тамбовская область, московская область (подмосковье), санкт-петербург, леонид слуцкий (политик), михаил мишустин