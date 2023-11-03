СК заочно обвинил Яценюка и и.о. главы МИД Украины в зверствах на Донбассе
СК заочно обвинил экс-премьера и и.о. главы МИД Украины в зверствах в Донбассе
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские следователи заочно обвинили бывших премьер-министра Арсения Яценюка и исполнявшего обязанности главы МИД Украины Андрея Дещицу в том, что в Донбассе в 2014-2016 годах погибли более 1,3 тысячи человек, сообщил СК РФ.
"На основании полученных данных заочно предъявлено обвинение ряду бывших высокопоставленных должностных лиц. В их числе - Арсений Яценюк, занимавший должность премьер-министра, Сергей Пашинский, исполнявший обязанности главы администрации президента Украины, и Андрей Дещица, исполнявший обязанности министра иностранных дел Украины. Эти лица входили в Совет национальной безопасности и обороны Украины и участвовали в принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны", - сказали в ведомстве.
В результате последовавших действий в 2014-2016 годах ранены и погибли 1382 человека, в том числе 44 ребенка.
В ведомстве также рассказали, что следствие заочно обвинило еще 47 легионеров из Дании, Грузии и Израиля, которые воюют на стороне ВСУ. "Всего же уголовное преследование осуществляется в отношении 465 иностранных граждан из 39 государств, принявших участие в боевых действиях на стороне ВСУ", - уточнили в СК РФ.
Как отмечается, "один из аспектов комплексной работы ведомства связан с анализом данных о поставках оружия на Украину коллективным Западом". ПО данным СК, с мая 2023 года такими поставками занимались 14 стран: США, Австралия, Канада, Кипр, Нидерланды, Польша, Португалия, Южная Корея, Румыния, Турция, Франция, ФРГ, Хорватия и Чехия.
Также в новых регионах РФ следственные подразделения и эксперты СЭЦ продолжают идентификацию личностей погибших мирных жителей. На сегодняшний день удалось установить личности 1116 неопознанных трупов.