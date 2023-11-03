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СК заочно обвинил Яценюка и и.о. главы МИД Украины в зверствах на Донбассе - РИА Новости, 03.11.2023
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11:15 03.11.2023 (обновлено: 11:16 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/sk-1907125548.html
СК заочно обвинил Яценюка и и.о. главы МИД Украины в зверствах на Донбассе
СК заочно обвинил Яценюка и и.о. главы МИД Украины в зверствах на Донбассе - РИА Новости, 03.11.2023
СК заочно обвинил Яценюка и и.о. главы МИД Украины в зверствах на Донбассе
Российские следователи заочно обвинили бывших премьер-министра Арсения Яценюка и исполнявшего обязанности главы МИД Украины Андрея Дещицу в том, что в Донбассе... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T11:15
2023-11-03T11:16
в мире
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донбасс
арсений яценюк
андрей дещица
сергей пашинский
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские следователи заочно обвинили бывших премьер-министра Арсения Яценюка и исполнявшего обязанности главы МИД Украины Андрея Дещицу в том, что в Донбассе в 2014-2016 годах погибли более 1,3 тысячи человек, сообщил СК РФ. "На основании полученных данных заочно предъявлено обвинение ряду бывших высокопоставленных должностных лиц. В их числе - Арсений Яценюк, занимавший должность премьер-министра, Сергей Пашинский, исполнявший обязанности главы администрации президента Украины, и Андрей Дещица, исполнявший обязанности министра иностранных дел Украины. Эти лица входили в Совет национальной безопасности и обороны Украины и участвовали в принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны", - сказали в ведомстве. В результате последовавших действий в 2014-2016 годах ранены и погибли 1382 человека, в том числе 44 ребенка. В ведомстве также рассказали, что следствие заочно обвинило еще 47 легионеров из Дании, Грузии и Израиля, которые воюют на стороне ВСУ. "Всего же уголовное преследование осуществляется в отношении 465 иностранных граждан из 39 государств, принявших участие в боевых действиях на стороне ВСУ", - уточнили в СК РФ. Как отмечается, "один из аспектов комплексной работы ведомства связан с анализом данных о поставках оружия на Украину коллективным Западом". ПО данным СК, с мая 2023 года такими поставками занимались 14 стран: США, Австралия, Канада, Кипр, Нидерланды, Польша, Португалия, Южная Корея, Румыния, Турция, Франция, ФРГ, Хорватия и Чехия. Также в новых регионах РФ следственные подразделения и эксперты СЭЦ продолжают идентификацию личностей погибших мирных жителей. На сегодняшний день удалось установить личности 1116 неопознанных трупов.
https://ria.ru/20220406/genotsid-1780559091.html
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в мире, украина, россия, донбасс, арсений яценюк, андрей дещица, сергей пашинский, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Донбасс, Арсений Яценюк, Андрей Дещица, Сергей Пашинский, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК заочно обвинил Яценюка и и.о. главы МИД Украины в зверствах на Донбассе

СК заочно обвинил экс-премьера и и.о. главы МИД Украины в зверствах в Донбассе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские следователи заочно обвинили бывших премьер-министра Арсения Яценюка и исполнявшего обязанности главы МИД Украины Андрея Дещицу в том, что в Донбассе в 2014-2016 годах погибли более 1,3 тысячи человек, сообщил СК РФ.
"На основании полученных данных заочно предъявлено обвинение ряду бывших высокопоставленных должностных лиц. В их числе - Арсений Яценюк, занимавший должность премьер-министра, Сергей Пашинский, исполнявший обязанности главы администрации президента Украины, и Андрей Дещица, исполнявший обязанности министра иностранных дел Украины. Эти лица входили в Совет национальной безопасности и обороны Украины и участвовали в принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны", - сказали в ведомстве.
08.06.2014 года, пос. Семеновка. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины, была убита пятилетняя девочка.
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В результате последовавших действий в 2014-2016 годах ранены и погибли 1382 человека, в том числе 44 ребенка.
В ведомстве также рассказали, что следствие заочно обвинило еще 47 легионеров из Дании, Грузии и Израиля, которые воюют на стороне ВСУ. "Всего же уголовное преследование осуществляется в отношении 465 иностранных граждан из 39 государств, принявших участие в боевых действиях на стороне ВСУ", - уточнили в СК РФ.
Как отмечается, "один из аспектов комплексной работы ведомства связан с анализом данных о поставках оружия на Украину коллективным Западом". ПО данным СК, с мая 2023 года такими поставками занимались 14 стран: США, Австралия, Канада, Кипр, Нидерланды, Польша, Португалия, Южная Корея, Румыния, Турция, Франция, ФРГ, Хорватия и Чехия.
Также в новых регионах РФ следственные подразделения и эксперты СЭЦ продолжают идентификацию личностей погибших мирных жителей. На сегодняшний день удалось установить личности 1116 неопознанных трупов.
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