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Родственники шоумена Сивохо хотят похоронить его в Донецке
Родственники шоумена Сивохо хотят похоронить его в Донецке - РИА Новости, 03.11.2023
Родственники шоумена Сивохо хотят похоронить его в Донецке
Родственники скончавшегося в октябре украинского шоумена и телеведущего Сергея Сивохо заявили, что намерены похоронить его в Донецке, сообщило украинское... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:35
2023-11-03T14:35
2023-11-03T14:37
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Родственники скончавшегося в октябре украинского шоумена и телеведущего Сергея Сивохо заявили, что намерены похоронить его в Донецке, сообщило украинское издание "Страна.ua". Украинский шоумен и участник КВН Сергей Сивохо, родившийся и долгое время проживавший в Донецке, умер 17 октября в возрасте 54 лет. "Прах в Донецк отвезет его мама, там у них семейная могила. Это было желание Сергея, чтобы его похоронили на родине в Донецке", - приводит издание в своем Telegram-канале слова вдовы Сивохо - Татьяны Сивохо. На парламентских выборах 2019 года он выдвигался в народные депутаты от партии Зеленского "Слуга народа", однако проиграл выборы. Сивохо также был креативным продюсером студии "Квартал 95", одним из основателей которой был Владимир Зеленский.
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донецк, сергей сивохо, владимир зеленский, квн, страна.ua
Донецк, Сергей Сивохо, Владимир Зеленский, КВН, Страна.ua
Родственники шоумена Сивохо хотят похоронить его в Донецке
Родственники шоумена Сивохо намерены похоронить его в Донецке