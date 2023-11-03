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Премьер Франции назвала число погибших и пострадавших из-за шторма "Киаран"

Премьер Франции назвала число погибших и пострадавших из-за шторма "Киаран" - РИА Новости, 03.11.2023

Премьер Франции назвала число погибших и пострадавших из-за шторма "Киаран"

Жертвами шторма "Киаран" во Франции стали два человека, ещё 47 получили ранения, сообщила премьер-министр Франции Элизабет Борн. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T15:00

2023-11-03T15:00

2023-11-03T15:09

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ПАРИЖ, 3 ноя - РИА Новости. Жертвами шторма "Киаран" во Франции стали два человека, ещё 47 получили ранения, сообщила премьер-министр Франции Элизабет Борн. "Это серьёзный урон. Двое человек скончались, ещё 47 ранены", - сообщила она в ходе визита в пожарную часть в городе Кан на севере Франции. Её обращение транслировалось в официальном аккаунте правительства в X. Борн сообщила, что за двое суток пожарные осуществили почти 11 тысяч выездов. Президент Франции Эммануэль Макрон во второй половине дня также направится в пострадавший от шторма департамент Финистер в регионе Бретань на западе Франции. Ранее министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше сообщила, что более полумиллиона домохозяйств во Франции остаются без электричества из-за последствий шторма "Киаран", обрушившегося на страну. Накануне около 1,2 миллиона человек во Франции остались без электричества из-за шторма "Киаран". По данным Национальной метеорологической службы, в пятницу четырем департаментам Франции присвоен повышенный, "оранжевый", уровень опасности из-за шторма. Ещё 29 отмечены "желтым" уровнем погодных рисков.

https://ria.ru/20231010/robinzon-1901865710.html

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в мире, франция, элизабет борн, бретань, эммануэль макрон