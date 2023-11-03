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Второй сезон "Шоу Аватар" стартует на НТВ 5 ноября - РИА Новости, 03.11.2023
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15:04 03.11.2023 (обновлено: 15:10 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/shou_avatar-1906527736.html
Второй сезон "Шоу Аватар" стартует на НТВ 5 ноября
Второй сезон "Шоу Аватар" стартует на НТВ 5 ноября - РИА Новости, 03.11.2023
Второй сезон "Шоу Аватар" стартует на НТВ 5 ноября
Пятого ноября в 20:20 в эфире телеканала НТВ состоится премьера второго сезона высокотехнологичного "Шоу Аватар". В этом сезоне на сцене шоу будут выступать 12... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:04
2023-11-03T15:10
нтв (телеканал)
культура
россия
телевидение
музыка
сергей лазарев
ида галич
тимур батрутдинов
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Пятого ноября в 20:20 в эфире телеканала НТВ состоится премьера второго сезона высокотехнологичного "Шоу Аватар". В этом сезоне на сцене шоу будут выступать 12 цифровых аватаров: Василиса Прекрасная, Муха-Цокотуха, Лиса, Огненная Ворожея, Аленушка, Золушка, Садко, Артемон, Железный Дровосек, Змей Горыныч, Соловей-разбойник и Трубадур.От реальных участников – их физических хозяев – им достанутся голос, движения и даже мимика, по которым членам жюри предстоит угадать, кто из звезд российской эстрады в режиме реального времени в специальной студии управляет тем или иным сказочным героем.Благодаря технологиям захвата движения любимые с детства герои получат новый современный цифровой облик, созвучный внутреннему миру их физических хозяев – популярных артистов музыки, кино и телевидения.Новые правилаВ этом сезоне правила проекта немного изменятся. В каждом выпуске аватары будут разделены на три группы и по итогам выступлений в финальной номинации в конце программы окажутся три цифровых героя – по одному из каждой группы.Кто в этот вечер может раскрыть тайну своей личности, решают члены жюри, у которых будут три попытки и возможность попытаться угадать всех номинантов. Но если они угадали, кто скрывается под первым цифровым номинантом и за экраном будет стоять реальный участник, то два других номинанта автоматически будут спасены и пройдут в следующее шоу.Если же звездные судьи не разгадали первого аватара, то у них есть шанс угадать, кто скрывается за вторым, а затем и третьим. Таким образом, в каждой программе покинуть проект может только один аватар. Если же члены жюри никого из тройки номинантов не разгадали, то все трое проходят дальше.Как и в прошлом сезоне будет действовать правило полной конфиденциальности: участники не будут знать имена друг друга и не будут пересекаться во время репетиций и съемок, а сопровождать их от дома и до съемочного павильона будут охранники.Жюри второго сезонаВ роли звездных членов жюри выступят: Сергей Лазарев, Ида Галич, Тимур Батрутдинов и Марк Тишман, а также Ирина Понаровская.Сергей Лазарев:Невероятное шоу! Просто разрыв шаблона. Когда на сцене выступает реальный балет с нереальным аватаром, и все это в режиме реального времени, хочется кричать после каждого номера: &quot;Браво!&quot; организаторам шоу за потрясающую идею и ее реализацию! Такого никогда еще не было на российском телевидении. Я в восторге.Тимур Батрутдинов:Поначалу казалось, что отгадать, кто скрывается за цифровыми образами, будет просто невозможно, но практика показала обратное. В первом же выпуске первого сезона &quot;Шоу Аватар&quot; я узнал своего друга Гарика Харламова, которому, к сожалению, было суждено очень недолго выступать в образе Емели. Но некоторым участникам все же удалось меня порядочно запутать. Это всегда очень увлекательный и азартный процесс – вычисление героев, а также очень ответственный: от нашего решения зависит продолжительность пребывания участников в шоу. От нового сезона жду новых любимых сказочных героев и не только, неожиданных разоблачений и, конечно, позитивных эмоций.Ида Галич:Мне нравится в этом проекте его технологичность и разнообразие: тут и любимые песни, и лучшие артисты, и мультяшные персонажи – настоящее шоу для всей семьи. А для нас, судей шоу, это еще отличная тренировка навыков сыщика. Чтобы отгадать героев я стараюсь приглядываться к пластике и прислушиваться к тембру голоса. Ну и подслушиваю версии коллег! &quot;Шоу Аватар&quot; — это небанальный проект, рассчитанный абсолютно на любую аудиторию.Марк Тишман:Я получаю колоссальное удовольствие от номеров, от того, как сливаются на глазах эти два мира: реальный и цифровой, и как получается какое-то третье иное измерение. Это, правда, абсолютное волшебство, которое происходит на наших глазах. Я очень азартный человек, поэтому обожаю эту детективную игру, в которую погружаюсь на все время съемок. То, как команда шоу &quot;Аватара&quot; и &quot;Маски&quot; создают номера и версии песен – это всегда отдельный вид удовольствия. У меня, как я думаю и у остальных членов жюри, уже появились какие-то свои фишки, зацепки, которые нам помогают идти по следу, чтобы отгадать участников. Например, это манера движений, то, как они дышат, потому что все уже научились очень умело менять тембры голоса, но есть какая-то специфика артикуляции, логопедическая специфика, произношение определенных согласных. И вот на это очень обращаешь внимание. Безусловно, есть тембры, которые очень сложно скрыть, поэтому это всегда первое, что бросается в глаза.Ирина Понаровская&quot;Шоу Аватар&quot; - это какая-то сказка и невероятное путешествие для меня. Аватары в этом году выглядят еще более натурально и технологично. Это удивительный проект, потому что то, что делают со своими голосами наши загадочные герои, мы - профессионалы в этой сфере - с большим трудом отгадываем. Я сама участвовала в &quot;Маске&quot; и понимаю, насколько сложно и в то же время интересно исполнителю петь не своим голосом. Я желаю аватарам побольше сил, выдумки и возможностей, чтобы нас больше путать. Мой опыт участия в третьем сезоне шоу &quot;Маска&quot; отчасти мне будет помогать. Например, я могу предполагать, как и в какую сторону могут меняться у исполнителей голоса. Конечно, они нас где-то обманывают и отвечают на вопросы с юмором, а иногда и абсолютно серьезно. Вот так нам предстоит целых девять программ отгадывать загадки. Это же такая детская игра, поэтому мы все немножко превращаемся в детей, и это хорошо: чем дольше человек остается ребенком, тем слаще его жизнь. Моя внучка очень любит смотреть шоу и программы, где я принимаю участие. Она всегда радуется и говорит, какая я у нее красивая.Ведущим проекта вновь станет Вячеслав Макаров. В преддверии нового сезона "Шоу Аватар" телеканал НТВ выпустил официальный тизер проекта, главным героем которого стал цифровой образ ведущего в разных образах и костюмах.Первый выпуск нового сезона выйдет 5 ноября в 20:20 на НТВ.Реклама, АО "Телекомпания НТВ", erid: 4CQwVszH9pUnKWBD4Po
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РИА Новости
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5
4.7
96
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Тизер второго сезона "Шоу Аватар" на НТВ
Тизер второго сезона "Шоу Аватар" на НТВ
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нтв (телеканал), культура, россия, телевидение, музыка, сергей лазарев, ида галич, тимур батрутдинов
НТВ (телеканал), Культура, Россия, Телевидение, Музыка, Сергей Лазарев, Ида Галич, Тимур Батрутдинов

Второй сезон "Шоу Аватар" стартует на НТВ 5 ноября

© Фото : Телекомпания НТВВедущий второго сезона "Шоу Аватар" Вячеслав Макаров
Ведущий второго сезона Шоу Аватар Вячеслав Макаров - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : Телекомпания НТВ
Ведущий второго сезона "Шоу Аватар" Вячеслав Макаров
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Пятого ноября в 20:20 в эфире телеканала НТВ состоится премьера второго сезона высокотехнологичного "Шоу Аватар". В этом сезоне на сцене шоу будут выступать 12 цифровых аватаров: Василиса Прекрасная, Муха-Цокотуха, Лиса, Огненная Ворожея, Аленушка, Золушка, Садко, Артемон, Железный Дровосек, Змей Горыныч, Соловей-разбойник и Трубадур.
От реальных участников – их физических хозяев – им достанутся голос, движения и даже мимика, по которым членам жюри предстоит угадать, кто из звезд российской эстрады в режиме реального времени в специальной студии управляет тем или иным сказочным героем.
Благодаря технологиям захвата движения любимые с детства герои получат новый современный цифровой облик, созвучный внутреннему миру их физических хозяев – популярных артистов музыки, кино и телевидения.
Новые правила
В этом сезоне правила проекта немного изменятся. В каждом выпуске аватары будут разделены на три группы и по итогам выступлений в финальной номинации в конце программы окажутся три цифровых героя – по одному из каждой группы.
Кто в этот вечер может раскрыть тайну своей личности, решают члены жюри, у которых будут три попытки и возможность попытаться угадать всех номинантов. Но если они угадали, кто скрывается под первым цифровым номинантом и за экраном будет стоять реальный участник, то два других номинанта автоматически будут спасены и пройдут в следующее шоу.
Если же звездные судьи не разгадали первого аватара, то у них есть шанс угадать, кто скрывается за вторым, а затем и третьим. Таким образом, в каждой программе покинуть проект может только один аватар. Если же члены жюри никого из тройки номинантов не разгадали, то все трое проходят дальше.
Как и в прошлом сезоне будет действовать правило полной конфиденциальности: участники не будут знать имена друг друга и не будут пересекаться во время репетиций и съемок, а сопровождать их от дома и до съемочного павильона будут охранники.
Жюри второго сезона
В роли звездных членов жюри выступят: Сергей Лазарев, Ида Галич, Тимур Батрутдинов и Марк Тишман, а также Ирина Понаровская.
© Фото : Телекомпания НТВЧлен жюри второго сезона "Шоу Аватар" Сергей Лазарев
Член жюри второго сезона Шоу Аватар Сергей Лазарев - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Фото : Телекомпания НТВ
Член жюри второго сезона "Шоу Аватар" Сергей Лазарев
Сергей Лазарев:
«

Невероятное шоу! Просто разрыв шаблона. Когда на сцене выступает реальный балет с нереальным аватаром, и все это в режиме реального времени, хочется кричать после каждого номера: "Браво!" организаторам шоу за потрясающую идею и ее реализацию! Такого никогда еще не было на российском телевидении. Я в восторге.

© Фото : Телекомпания НТВЧлен жюри второго сезона "Шоу Аватар" Тимур Батрутдинов
Член жюри второго сезона Шоу Аватар Тимур Батрутдинов - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Фото : Телекомпания НТВ
Член жюри второго сезона "Шоу Аватар" Тимур Батрутдинов
Тимур Батрутдинов:
«

Поначалу казалось, что отгадать, кто скрывается за цифровыми образами, будет просто невозможно, но практика показала обратное. В первом же выпуске первого сезона "Шоу Аватар" я узнал своего друга Гарика Харламова, которому, к сожалению, было суждено очень недолго выступать в образе Емели. Но некоторым участникам все же удалось меня порядочно запутать. Это всегда очень увлекательный и азартный процесс – вычисление героев, а также очень ответственный: от нашего решения зависит продолжительность пребывания участников в шоу. От нового сезона жду новых любимых сказочных героев и не только, неожиданных разоблачений и, конечно, позитивных эмоций.

© Фото : Телекомпания НТВЧлен жюри второго сезона "Шоу Аватар" Ида Галич
Член жюри второго сезона Шоу Аватар Ида Галич - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Фото : Телекомпания НТВ
Член жюри второго сезона "Шоу Аватар" Ида Галич
Ида Галич:
«

Мне нравится в этом проекте его технологичность и разнообразие: тут и любимые песни, и лучшие артисты, и мультяшные персонажи – настоящее шоу для всей семьи. А для нас, судей шоу, это еще отличная тренировка навыков сыщика. Чтобы отгадать героев я стараюсь приглядываться к пластике и прислушиваться к тембру голоса. Ну и подслушиваю версии коллег! "Шоу Аватар" — это небанальный проект, рассчитанный абсолютно на любую аудиторию.

© Фото : Телекомпания НТВЧлен жюри второго сезона "Шоу Аватар" Марк Тишман
Член жюри второго сезона Шоу Аватар Марк Тишман - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Фото : Телекомпания НТВ
Член жюри второго сезона "Шоу Аватар" Марк Тишман
Марк Тишман:
«

Я получаю колоссальное удовольствие от номеров, от того, как сливаются на глазах эти два мира: реальный и цифровой, и как получается какое-то третье иное измерение. Это, правда, абсолютное волшебство, которое происходит на наших глазах. Я очень азартный человек, поэтому обожаю эту детективную игру, в которую погружаюсь на все время съемок. То, как команда шоу "Аватара" и "Маски" создают номера и версии песен – это всегда отдельный вид удовольствия. У меня, как я думаю и у остальных членов жюри, уже появились какие-то свои фишки, зацепки, которые нам помогают идти по следу, чтобы отгадать участников. Например, это манера движений, то, как они дышат, потому что все уже научились очень умело менять тембры голоса, но есть какая-то специфика артикуляции, логопедическая специфика, произношение определенных согласных. И вот на это очень обращаешь внимание. Безусловно, есть тембры, которые очень сложно скрыть, поэтому это всегда первое, что бросается в глаза.

Ирина Понаровская
© Фото : Телекомпания НТВПевица Ирина Понаровская
Певица Ирина Понаровская - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Фото : Телекомпания НТВ
Певица Ирина Понаровская. Архивное фото
«

"Шоу Аватар" - это какая-то сказка и невероятное путешествие для меня. Аватары в этом году выглядят еще более натурально и технологично. Это удивительный проект, потому что то, что делают со своими голосами наши загадочные герои, мы - профессионалы в этой сфере - с большим трудом отгадываем. Я сама участвовала в "Маске" и понимаю, насколько сложно и в то же время интересно исполнителю петь не своим голосом. Я желаю аватарам побольше сил, выдумки и возможностей, чтобы нас больше путать. Мой опыт участия в третьем сезоне шоу "Маска" отчасти мне будет помогать. Например, я могу предполагать, как и в какую сторону могут меняться у исполнителей голоса. Конечно, они нас где-то обманывают и отвечают на вопросы с юмором, а иногда и абсолютно серьезно. Вот так нам предстоит целых девять программ отгадывать загадки. Это же такая детская игра, поэтому мы все немножко превращаемся в детей, и это хорошо: чем дольше человек остается ребенком, тем слаще его жизнь. Моя внучка очень любит смотреть шоу и программы, где я принимаю участие. Она всегда радуется и говорит, какая я у нее красивая.

Ведущим проекта вновь станет Вячеслав Макаров. В преддверии нового сезона "Шоу Аватар" телеканал НТВ выпустил официальный тизер проекта, главным героем которого стал цифровой образ ведущего в разных образах и костюмах.
Первый выпуск нового сезона выйдет 5 ноября в 20:20 на НТВ.
Реклама, АО "Телекомпания НТВ", erid: 4CQwVszH9pUnKWBD4Po
 
НТВ (телеканал)КультураРоссияТелевидениеМузыкаСергей ЛазаревИда ГаличТимур Батрутдинов
 
 
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