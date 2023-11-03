https://ria.ru/20231103/shou_avatar-1906527736.html

Второй сезон "Шоу Аватар" стартует на НТВ 5 ноября

Второй сезон "Шоу Аватар" стартует на НТВ 5 ноября - РИА Новости, 03.11.2023

Второй сезон "Шоу Аватар" стартует на НТВ 5 ноября

Пятого ноября в 20:20 в эфире телеканала НТВ состоится премьера второго сезона высокотехнологичного "Шоу Аватар". В этом сезоне на сцене шоу будут выступать 12... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T15:04

2023-11-03T15:04

2023-11-03T15:10

нтв (телеканал)

культура

россия

телевидение

музыка

сергей лазарев

ида галич

тимур батрутдинов

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Пятого ноября в 20:20 в эфире телеканала НТВ состоится премьера второго сезона высокотехнологичного "Шоу Аватар". В этом сезоне на сцене шоу будут выступать 12 цифровых аватаров: Василиса Прекрасная, Муха-Цокотуха, Лиса, Огненная Ворожея, Аленушка, Золушка, Садко, Артемон, Железный Дровосек, Змей Горыныч, Соловей-разбойник и Трубадур.От реальных участников – их физических хозяев – им достанутся голос, движения и даже мимика, по которым членам жюри предстоит угадать, кто из звезд российской эстрады в режиме реального времени в специальной студии управляет тем или иным сказочным героем.Благодаря технологиям захвата движения любимые с детства герои получат новый современный цифровой облик, созвучный внутреннему миру их физических хозяев – популярных артистов музыки, кино и телевидения.Новые правилаВ этом сезоне правила проекта немного изменятся. В каждом выпуске аватары будут разделены на три группы и по итогам выступлений в финальной номинации в конце программы окажутся три цифровых героя – по одному из каждой группы.Кто в этот вечер может раскрыть тайну своей личности, решают члены жюри, у которых будут три попытки и возможность попытаться угадать всех номинантов. Но если они угадали, кто скрывается под первым цифровым номинантом и за экраном будет стоять реальный участник, то два других номинанта автоматически будут спасены и пройдут в следующее шоу.Если же звездные судьи не разгадали первого аватара, то у них есть шанс угадать, кто скрывается за вторым, а затем и третьим. Таким образом, в каждой программе покинуть проект может только один аватар. Если же члены жюри никого из тройки номинантов не разгадали, то все трое проходят дальше.Как и в прошлом сезоне будет действовать правило полной конфиденциальности: участники не будут знать имена друг друга и не будут пересекаться во время репетиций и съемок, а сопровождать их от дома и до съемочного павильона будут охранники.Жюри второго сезонаВ роли звездных членов жюри выступят: Сергей Лазарев, Ида Галич, Тимур Батрутдинов и Марк Тишман, а также Ирина Понаровская.Сергей Лазарев:Невероятное шоу! Просто разрыв шаблона. Когда на сцене выступает реальный балет с нереальным аватаром, и все это в режиме реального времени, хочется кричать после каждого номера: "Браво!" организаторам шоу за потрясающую идею и ее реализацию! Такого никогда еще не было на российском телевидении. Я в восторге.Тимур Батрутдинов:Поначалу казалось, что отгадать, кто скрывается за цифровыми образами, будет просто невозможно, но практика показала обратное. В первом же выпуске первого сезона "Шоу Аватар" я узнал своего друга Гарика Харламова, которому, к сожалению, было суждено очень недолго выступать в образе Емели. Но некоторым участникам все же удалось меня порядочно запутать. Это всегда очень увлекательный и азартный процесс – вычисление героев, а также очень ответственный: от нашего решения зависит продолжительность пребывания участников в шоу. От нового сезона жду новых любимых сказочных героев и не только, неожиданных разоблачений и, конечно, позитивных эмоций.Ида Галич:Мне нравится в этом проекте его технологичность и разнообразие: тут и любимые песни, и лучшие артисты, и мультяшные персонажи – настоящее шоу для всей семьи. А для нас, судей шоу, это еще отличная тренировка навыков сыщика. Чтобы отгадать героев я стараюсь приглядываться к пластике и прислушиваться к тембру голоса. Ну и подслушиваю версии коллег! "Шоу Аватар" — это небанальный проект, рассчитанный абсолютно на любую аудиторию.Марк Тишман:Я получаю колоссальное удовольствие от номеров, от того, как сливаются на глазах эти два мира: реальный и цифровой, и как получается какое-то третье иное измерение. Это, правда, абсолютное волшебство, которое происходит на наших глазах. Я очень азартный человек, поэтому обожаю эту детективную игру, в которую погружаюсь на все время съемок. То, как команда шоу "Аватара" и "Маски" создают номера и версии песен – это всегда отдельный вид удовольствия. У меня, как я думаю и у остальных членов жюри, уже появились какие-то свои фишки, зацепки, которые нам помогают идти по следу, чтобы отгадать участников. Например, это манера движений, то, как они дышат, потому что все уже научились очень умело менять тембры голоса, но есть какая-то специфика артикуляции, логопедическая специфика, произношение определенных согласных. И вот на это очень обращаешь внимание. Безусловно, есть тембры, которые очень сложно скрыть, поэтому это всегда первое, что бросается в глаза.Ирина Понаровская"Шоу Аватар" - это какая-то сказка и невероятное путешествие для меня. Аватары в этом году выглядят еще более натурально и технологично. Это удивительный проект, потому что то, что делают со своими голосами наши загадочные герои, мы - профессионалы в этой сфере - с большим трудом отгадываем. Я сама участвовала в "Маске" и понимаю, насколько сложно и в то же время интересно исполнителю петь не своим голосом. Я желаю аватарам побольше сил, выдумки и возможностей, чтобы нас больше путать. Мой опыт участия в третьем сезоне шоу "Маска" отчасти мне будет помогать. Например, я могу предполагать, как и в какую сторону могут меняться у исполнителей голоса. Конечно, они нас где-то обманывают и отвечают на вопросы с юмором, а иногда и абсолютно серьезно. Вот так нам предстоит целых девять программ отгадывать загадки. Это же такая детская игра, поэтому мы все немножко превращаемся в детей, и это хорошо: чем дольше человек остается ребенком, тем слаще его жизнь. Моя внучка очень любит смотреть шоу и программы, где я принимаю участие. Она всегда радуется и говорит, какая я у нее красивая.Ведущим проекта вновь станет Вячеслав Макаров. В преддверии нового сезона "Шоу Аватар" телеканал НТВ выпустил официальный тизер проекта, главным героем которого стал цифровой образ ведущего в разных образах и костюмах.Первый выпуск нового сезона выйдет 5 ноября в 20:20 на НТВ.Реклама, АО "Телекомпания НТВ", erid: 4CQwVszH9pUnKWBD4Po

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тизер второго сезона "Шоу Аватар" на НТВ Тизер второго сезона "Шоу Аватар" на НТВ 2023-11-03T15:04 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нтв (телеканал), культура, россия, телевидение, музыка, сергей лазарев, ида галич, тимур батрутдинов