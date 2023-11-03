https://ria.ru/20231103/shkola-1907325438.html

Тысячную школу, построенную по нацпроекту "Образование", откроют в Бурятии

Тысячную школу, построенную по нацпроекту "Образование", откроют в Бурятии - РИА Новости, 03.11.2023

Тысячную школу, построенную по нацпроекту "Образование", откроют в Бурятии

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и министр просвещения РФ Сергей Кравцов в рамках Международной выставки-форума... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T20:19

2023-11-03T20:19

2023-11-03T20:19

год педагога и наставника

общество

татьяна голикова

сергей кравцов

сн_образование

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и министр просвещения РФ Сергей Кравцов в рамках Международной выставки-форума "Россия" 7 ноября в формате ВКС примут участие в церемонии открытия школы в с. Поселье Иволгинского района Республики Бурятия.Учебное заведение стало тысячной школой, построенной в рамках национального проекта "Образование". Образовательная организация в с. Поселье рассчитана на 250 мест и оснащена всем необходимым оборудованием. Школьникам и учителям станут доступны просторные образовательные пространства, современная библиотека, спортзал и многое другое.Участниками церемонии открытия станут также представители руководства региона, педагоги, сотрудники администрации и ученики.Беспрецедентная программа строительства школ стартовала в 2019 году по поручению Президента России и в рамках национального проекта "Образование". К 2025 году по ней будет построено не менее 1300 школ.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, татьяна голикова, сергей кравцов, сн_образование