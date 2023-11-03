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Тысячную школу, построенную по нацпроекту "Образование", откроют в Бурятии - РИА Новости, 03.11.2023
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Год педагога и наставника
 
20:19 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/shkola-1907325438.html
Тысячную школу, построенную по нацпроекту "Образование", откроют в Бурятии
Тысячную школу, построенную по нацпроекту "Образование", откроют в Бурятии - РИА Новости, 03.11.2023
Тысячную школу, построенную по нацпроекту "Образование", откроют в Бурятии
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и министр просвещения РФ Сергей Кравцов в рамках Международной выставки-форума... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T20:19
2023-11-03T20:19
год педагога и наставника
общество
татьяна голикова
сергей кравцов
сн_образование
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и министр просвещения РФ Сергей Кравцов в рамках Международной выставки-форума "Россия" 7 ноября в формате ВКС примут участие в церемонии открытия школы в с. Поселье Иволгинского района Республики Бурятия.Учебное заведение стало тысячной школой, построенной в рамках национального проекта "Образование". Образовательная организация в с. Поселье рассчитана на 250 мест и оснащена всем необходимым оборудованием. Школьникам и учителям станут доступны просторные образовательные пространства, современная библиотека, спортзал и многое другое.Участниками церемонии открытия станут также представители руководства региона, педагоги, сотрудники администрации и ученики.Беспрецедентная программа строительства школ стартовала в 2019 году по поручению Президента России и в рамках национального проекта "Образование". К 2025 году по ней будет построено не менее 1300 школ.
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общество, татьяна голикова, сергей кравцов, сн_образование
Год педагога и наставника, Общество, Татьяна Голикова, Сергей Кравцов, СН_Образование

Тысячную школу, построенную по нацпроекту "Образование", откроют в Бурятии

© iStock.com / fizkesУченица во время занятий
Ученица во время занятий - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© iStock.com / fizkes
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и министр просвещения РФ Сергей Кравцов в рамках Международной выставки-форума "Россия" 7 ноября в формате ВКС примут участие в церемонии открытия школы в с. Поселье Иволгинского района Республики Бурятия.
Учебное заведение стало тысячной школой, построенной в рамках национального проекта "Образование". Образовательная организация
в с. Поселье рассчитана на 250 мест и оснащена всем необходимым оборудованием. Школьникам и учителям станут доступны просторные образовательные пространства, современная библиотека, спортзал и многое другое.
Участниками церемонии открытия станут также представители руководства региона, педагоги, сотрудники администрации и ученики.
Беспрецедентная программа строительства школ стартовала в 2019 году по поручению Президента России и в рамках национального проекта "Образование". К 2025 году по ней будет построено не менее 1300 школ.
 
Год педагога и наставникаОбществоТатьяна ГоликоваСергей КравцовСН_Образование
 
 
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