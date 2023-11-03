В Молдавии кандидатов от партии "Шанс" исключат из избирательных бюллетеней
ЦИК Молдавии исключит кандидатов от партии "Шанс" из избирательных бюллетеней
© Sputnik / Rodion ProcaПартия "Шанс"
© Sputnik / Rodion Proca
Партия "Шанс". Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Центризбирком Молдавии принял к сведению решение Комиссии по ЧС о снятии оппозиционной партии "Шанс" с выборов, он уведомит об этом все электоральные органы и исключит кандидатов от этого политформирования из избирательных бюллетеней, заявила глава Центризбиркома Молдавии Анжела Караман.
Ранее в пятницу глава Службы информации и безопасности Молдавии Александру Мустяцэ представил отчет, из которого следует, что партия "Шанс" представляет собой реорганизованную запрещенную в Молдавии партию "Шор". По его словам, существуют веские доказательства коррупции со стороны представителей политсилы, для этого якобы использовались незаконно полученные средства из-за рубежа. Мустяцэ сообщил, что передал ответ в прокуратуру и ЦИК, чтобы они решали дальнейшую судьбу партии. Позже премьер-министр страны Дорин Речан выступил с заявлением о том, что правительственная Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила аннулировать регистрацию конкурентов от партии "Шанс" на местных выборах 5 ноября в интересах "национальной безопасности". Он заявил, что речь идет о снятии с выборов не политической партии, а криминальной группы, поддерживаемой политиком и бизнесменом Иланом Шором.
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"Не позднее 18 часов 4 ноября во всех бюллетенях будет проставлено клеймо "Выбыл" всем электоральным конкурентам от политической партии "Шанс", - заявила Караман, трансляция заседания велась в прямом эфире на странице ЦИК в соцсети.
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников.
Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов.