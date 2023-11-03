https://ria.ru/20231103/shans-1907339913.html

В Молдавии кандидатов от партии "Шанс" исключат из избирательных бюллетеней

В Молдавии кандидатов от партии "Шанс" исключат из избирательных бюллетеней - РИА Новости, 03.11.2023

В Молдавии кандидатов от партии "Шанс" исключат из избирательных бюллетеней

Центризбирком Молдавии принял к сведению решение Комиссии по ЧС о снятии оппозиционной партии "Шанс" с выборов, он уведомит об этом все электоральные органы и... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T22:23

2023-11-03T22:23

2023-11-03T22:23

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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Центризбирком Молдавии принял к сведению решение Комиссии по ЧС о снятии оппозиционной партии "Шанс" с выборов, он уведомит об этом все электоральные органы и исключит кандидатов от этого политформирования из избирательных бюллетеней, заявила глава Центризбиркома Молдавии Анжела Караман. Ранее в пятницу глава Службы информации и безопасности Молдавии Александру Мустяцэ представил отчет, из которого следует, что партия "Шанс" представляет собой реорганизованную запрещенную в Молдавии партию "Шор". По его словам, существуют веские доказательства коррупции со стороны представителей политсилы, для этого якобы использовались незаконно полученные средства из-за рубежа. Мустяцэ сообщил, что передал ответ в прокуратуру и ЦИК, чтобы они решали дальнейшую судьбу партии. Позже премьер-министр страны Дорин Речан выступил с заявлением о том, что правительственная Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила аннулировать регистрацию конкурентов от партии "Шанс" на местных выборах 5 ноября в интересах "национальной безопасности". Он заявил, что речь идет о снятии с выборов не политической партии, а криминальной группы, поддерживаемой политиком и бизнесменом Иланом Шором. "Не позднее 18 часов 4 ноября во всех бюллетенях будет проставлено клеймо "Выбыл" всем электоральным конкурентам от политической партии "Шанс", - заявила Караман, трансляция заседания велась в прямом эфире на странице ЦИК в соцсети. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников. Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов.

https://ria.ru/20231102/moldaviya-1906843765.html

https://ria.ru/20231031/moldaviya-1906378629.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, дорин речан, илан шор, майя санду, цик молдавии