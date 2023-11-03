Американский сенатор раскрыл, чем закончится конфликт на Украине
Сенатор Вэнс: часть украинской территории отойдет к России
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. После окончания конфликта часть территории Украины окажется под контролем России, пишет Politico со ссылкой на слова американского сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса.
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"Военные цели Зеленского не соответствуют реальности, и некоторые из его окружения оказывают ему сопротивление. Конфликт должен закончиться контролем России над украинской территорией и урегулированием путем переговоров", — цитируют заявление политика журналисты.
Он также добавил, что высказывания военачальника ВСУ Валерия Залужного о ситуации на фронте раскрыли глубокие разногласия внутри украинской верхушки.
Ранее Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.