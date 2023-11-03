https://ria.ru/20231103/senator-1907114938.html

Американский сенатор раскрыл, чем закончится конфликт на Украине

Американский сенатор раскрыл, чем закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 03.11.2023

Американский сенатор раскрыл, чем закончится конфликт на Украине

После окончания конфликта часть территории Украины окажется под контролем России, пишет Politico со ссылкой на слова американского сенатора от штата Огайо... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T10:41

2023-11-03T10:41

2023-11-03T10:41

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валерий залужный

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. После окончания конфликта часть территории Украины окажется под контролем России, пишет Politico со ссылкой на слова американского сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса."Военные цели Зеленского не соответствуют реальности, и некоторые из его окружения оказывают ему сопротивление. Конфликт должен закончиться контролем России над украинской территорией и урегулированием путем переговоров", — цитируют заявление политика журналисты.Он также добавил, что высказывания военачальника ВСУ Валерия Залужного о ситуации на фронте раскрыли глубокие разногласия внутри украинской верхушки.Ранее Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

https://ria.ru/20231103/vsu-1907104140.html

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политика, в мире, россия, украина, валерий залужный, владимир путин, вооруженные силы украины, politico