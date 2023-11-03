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Семьи заложников митингуют в Тель-Авиве, требуя не пускать помощь в Газу

Семьи заложников митингуют в Тель-Авиве, требуя не пускать помощь в Газу - РИА Новости, 03.11.2023

Семьи заложников митингуют в Тель-Авиве, требуя не пускать помощь в Газу

Сотни митингующих, включая семьи заложников ХАМАС, собрались в пятницу в центре Тель-Авива, требуя от правительства Израиля не пускать гуманитарную помощь в... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T17:38

2023-11-03T17:38

2023-11-03T21:22

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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноя - РИА Новости. Сотни митингующих, включая семьи заложников ХАМАС, собрались в пятницу в центре Тель-Авива, требуя от правительства Израиля не пускать гуманитарную помощь в сектор Газа и не соглашаться на прекращение огня, пока ХАМАС не освободит похищенных или не предоставит доказательства, что с ними обращаются должным образом и оказывают медицинскую помощь, передает корреспондент РИА Новости. Акция проходит напротив штаба минобороны, где в пятницу в третий раз с начала эскалации конфликта премьер Биньямин Нетаньяху встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Госсекретарь США прибыл в регион на фоне призывов Белого дома к прекращению огня в секторе Газа, чтобы в анклав поступала гуманитарная помощь, а его жители с иностранным гражданством смогли уехать. После встречи с Нетаньяху Блинкен заявил, что США поддерживают право Израиля на самооборону. По его словам, Израиль должен сделать все, чтобы не допустить повторения событий 7 октября и в то же время предотвратить гибель гражданского населения сектора Газа и помочь тем жителям, которые не имеют отношения к атаке ХАМАС. Митингующие требуют не прекращать огонь и не пускать помощь в анклав до тех пор, пока их родственники не будут освобождены из плена ХАМАС. Организаторы митинга призывают горожан присоединяться к акции. На проезжей части перед комплексом правительственных зданий стоят палатки. Некоторые из активистов и родственников заложников намерены не покидать это место, пока не получат ответов на вопросы о судьбе заложников. "Господин Блинкен, прекращения огня не будет, пока не освободят заложников!" - выкрикивают в громкоговорители активисты, обращаясь к госсекретарю США, который находится в одном из зданий напротив. Повсюду развешаны фотографии заложников, подтвержденное число которых превышает 240 человек. Родственники держат плакаты с портретами своих близких, о которых ничего неизвестно. "Мы будем стоять здесь, пока похищенных не вернут домой. Мы говорим нет гуманитарному коридору и требуем от Красного креста, чтобы он обратился к ХАМАС и потребовал информацию о состоянии заложников. До этого у них (в секторе Газа) не должно быть ни воды, ни топлива. Если им нужно топливо, пусть попросят его у ХАМАС", - заявил РИА Новости один из родственников заложников. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231103/zalozhniki-1907210096.html

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Митинг в Тель-Авиве против отправки гуманитарной помощи в сектор Газа Сотни митингующих, включая семьи заложников ХАМАС, собрались в центре Тель-Авива с требованием к правительству Израиля не пускать гуманитарную помощь в сектор Газа и не соглашаться на прекращение огня, пока ХАМАС не освободит похищенных или не предоставит доказательства, что с ними обращаются должным образом и оказывают медицинскую помощь 2023-11-03T17:38 true PT1M12S

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