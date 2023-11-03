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В Москве на МЦД-4 произошел сбой в движении поездов - РИА Новости, 03.11.2023
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16:10 03.11.2023 (обновлено: 16:12 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/sbots-1907246303.html
В Москве на МЦД-4 произошел сбой в движении поездов
В Москве на МЦД-4 произошел сбой в движении поездов - РИА Новости, 03.11.2023
В Москве на МЦД-4 произошел сбой в движении поездов
Движение на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) в сторону Железнодорожной временно затруднено из-за остановки состава по техническим причинам... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:10
2023-11-03T16:12
происшествия
железнодорожный
марьина роща
москва
московские центральные диаметры (мцд)
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Движение на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) в сторону Железнодорожной временно затруднено из-за остановки состава по техническим причинам около станции Марьина Роща, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. &quot;На МЦД-4 затруднено движение в сторону Железнодорожной из-за остановки состава по техническим причинам около станции Марьина Роща. К нему уже прибыл вспомогательный локомотив, который убирает состав с путей. Вместе с МЖД принимаем меры для скорейшего возобновления движения&quot;, - говорится в сообщении.Через некоторое время дептранс сообщил, что движение в сторону Железнодорожной возобновлено, вспомогательный локомотив убрал остановившийся состав с путей. Принимаются меры для скорейшего ввода задержанных поездов в график.
https://ria.ru/20231024/obogrev-1904964092.html
железнодорожный
марьина роща
москва
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происшествия, железнодорожный, марьина роща, москва, московские центральные диаметры (мцд), департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Железнодорожный, Марьина роща, Москва, Московские центральные диаметры (МЦД), Департамент транспорта г. Москвы
В Москве на МЦД-4 произошел сбой в движении поездов

Движение на МЦД-4 в Москве затруднено из-за остановки состава по техпричинам

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПоезд у платформы
Поезд у платформы - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Поезд у платформы . Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Движение на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) в сторону Железнодорожной временно затруднено из-за остановки состава по техническим причинам около станции Марьина Роща, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«

"На МЦД-4 затруднено движение в сторону Железнодорожной из-за остановки состава по техническим причинам около станции Марьина Роща. К нему уже прибыл вспомогательный локомотив, который убирает состав с путей. Вместе с МЖД принимаем меры для скорейшего возобновления движения", - говорится в сообщении.

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Через некоторое время дептранс сообщил, что движение в сторону Железнодорожной возобновлено, вспомогательный локомотив убрал остановившийся состав с путей. Принимаются меры для скорейшего ввода задержанных поездов в график.
 
ПроисшествияЖелезнодорожныйМарьина рощаМоскваМосковские центральные диаметры (МЦД)Департамент транспорта г. Москвы
 
 
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