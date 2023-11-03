https://ria.ru/20231103/sbots-1907246303.html
В Москве на МЦД-4 произошел сбой в движении поездов
В Москве на МЦД-4 произошел сбой в движении поездов - РИА Новости, 03.11.2023
В Москве на МЦД-4 произошел сбой в движении поездов
Движение на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) в сторону Железнодорожной временно затруднено из-за остановки состава по техническим причинам... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:10
2023-11-03T16:10
2023-11-03T16:12
происшествия
железнодорожный
марьина роща
москва
московские центральные диаметры (мцд)
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Движение на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) в сторону Железнодорожной временно затруднено из-за остановки состава по техническим причинам около станции Марьина Роща, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На МЦД-4 затруднено движение в сторону Железнодорожной из-за остановки состава по техническим причинам около станции Марьина Роща. К нему уже прибыл вспомогательный локомотив, который убирает состав с путей. Вместе с МЖД принимаем меры для скорейшего возобновления движения", - говорится в сообщении.Через некоторое время дептранс сообщил, что движение в сторону Железнодорожной возобновлено, вспомогательный локомотив убрал остановившийся состав с путей. Принимаются меры для скорейшего ввода задержанных поездов в график.
https://ria.ru/20231024/obogrev-1904964092.html
железнодорожный
марьина роща
москва
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, железнодорожный, марьина роща, москва, московские центральные диаметры (мцд), департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Железнодорожный, Марьина роща, Москва, Московские центральные диаметры (МЦД), Департамент транспорта г. Москвы
В Москве на МЦД-4 произошел сбой в движении поездов
Движение на МЦД-4 в Москве затруднено из-за остановки состава по техпричинам