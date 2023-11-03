https://ria.ru/20231103/sbots-1907246303.html

В Москве на МЦД-4 произошел сбой в движении поездов

В Москве на МЦД-4 произошел сбой в движении поездов - РИА Новости, 03.11.2023

В Москве на МЦД-4 произошел сбой в движении поездов

Движение на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) в сторону Железнодорожной временно затруднено из-за остановки состава по техническим причинам... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T16:10

2023-11-03T16:10

2023-11-03T16:12

происшествия

железнодорожный

марьина роща

москва

московские центральные диаметры (мцд)

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Движение на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) в сторону Железнодорожной временно затруднено из-за остановки состава по техническим причинам около станции Марьина Роща, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На МЦД-4 затруднено движение в сторону Железнодорожной из-за остановки состава по техническим причинам около станции Марьина Роща. К нему уже прибыл вспомогательный локомотив, который убирает состав с путей. Вместе с МЖД принимаем меры для скорейшего возобновления движения", - говорится в сообщении.Через некоторое время дептранс сообщил, что движение в сторону Железнодорожной возобновлено, вспомогательный локомотив убрал остановившийся состав с путей. Принимаются меры для скорейшего ввода задержанных поездов в график.

https://ria.ru/20231024/obogrev-1904964092.html

железнодорожный

марьина роща

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, железнодорожный, марьина роща, москва, московские центральные диаметры (мцд), департамент транспорта г. москвы