https://ria.ru/20231103/sanktsii-1907177150.html
Депутат бундестага призвал правительство покончить с санкционной политикой
Депутат бундестага призвал правительство покончить с санкционной политикой - РИА Новости, 03.11.2023
Депутат бундестага призвал правительство покончить с санкционной политикой
Депутат парламентской фракции от немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) по вопросам экономической политики Лейф-Эрик Хольм призвал... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:04
2023-11-03T14:04
2023-11-03T14:05
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БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. Депутат парламентской фракции от немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) по вопросам экономической политики Лейф-Эрик Хольм призвал правительство ФРГ покончить с "безумной санкционной политикой", чтобы снизить высокие энергетические затраты. "Чтобы вновь стать конкурентоспособными, мы должны, наконец, улучшить рамочные условия в Германии. Прежде всего, это означает снижение высоких энергетических затрат. За счет снижения налогов на энергию, отмены налога на выбросы CO2 и расширения энергоснабжения. Если кратко: за счет возвращения к атомной энергетике. И мы должны, наконец, покончить с безумной санкционной политикой. Санкции, которые вредят нам, а не тем, против кого они введены, - это экономический и политический нонсенс", - приводятся в релизе АдГ слова депутата. По его мнению, вина за снижение немецкого экспорта лежит на энергетической политике правительства Германии и саморазрушительных санкциях. "Светофор" (правительственная коалиция, цвета трех партий, входящих в нее, соответствуют цветам светофора - ред.) губит Германию как место для ведения бизнеса. Наряду с вялой внутренней экономикой теперь рушится и экспорт. Это тоже следствие гибельной экономической политики "светофора". Тот, кто повышает себестоимость продукции совершенно неправильной энергетической политикой, а также препятствует рынкам сбыта саморазрушительными санкциями, не должен удивляться падению экспорта", - пояснил депутат. По его словам, в нынешней ситуации внешняя торговля как экономический драйвер имела бы для немецкой экономики "экзистенциальное значение". "Германия, когда-то бывшая экспортной страной, буксует. Сейчас мы являемся чемпионами мира только в том, что касается налогов, бюрократии и климатической суеты", - отметил Хольм. По данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), опубликованным в пятницу, экспорт из страны в сентябре снизился на 7,5% в сравнении с показателем годом ранее, до 126,5 миллиарда евро. В сравнении с предыдущим месяцем показатель снизился на 2,4%.
https://ria.ru/20231103/peskov-1907165981.html
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германия, бундестаг германии, в мире, санкции в отношении россии, альтернатива для германии (партия), экономика, евросоюз
Германия, Бундестаг Германии, В мире, Санкции в отношении России, Альтернатива для Германии (партия), Экономика, Евросоюз
Депутат бундестага призвал правительство покончить с санкционной политикой
В бундестаге призвали правительство покончить с безумной санкционной политикой
БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. Депутат парламентской фракции от немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) по вопросам экономической политики Лейф-Эрик Хольм призвал правительство ФРГ покончить с "безумной санкционной политикой", чтобы снизить высокие энергетические затраты.
"Чтобы вновь стать конкурентоспособными, мы должны, наконец, улучшить рамочные условия в Германии. Прежде всего, это означает снижение высоких энергетических затрат. За счет снижения налогов на энергию, отмены налога на выбросы CO2 и расширения энергоснабжения. Если кратко: за счет возвращения к атомной энергетике. И мы должны, наконец, покончить с безумной санкционной политикой. Санкции, которые вредят нам, а не тем, против кого они введены, - это экономический и политический нонсенс", - приводятся в релизе АдГ слова депутата.
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По его мнению, вина за снижение немецкого экспорта лежит на энергетической политике правительства Германии и саморазрушительных санкциях.
"Светофор" (правительственная коалиция, цвета трех партий, входящих в нее, соответствуют цветам светофора - ред.) губит Германию как место для ведения бизнеса. Наряду с вялой внутренней экономикой теперь рушится и экспорт. Это тоже следствие гибельной экономической политики "светофора". Тот, кто повышает себестоимость продукции совершенно неправильной энергетической политикой, а также препятствует рынкам сбыта саморазрушительными санкциями, не должен удивляться падению экспорта", - пояснил депутат.
По его словам, в нынешней ситуации внешняя торговля как экономический драйвер имела бы для немецкой экономики "экзистенциальное значение". "Германия, когда-то бывшая экспортной страной, буксует. Сейчас мы являемся чемпионами мира только в том, что касается налогов, бюрократии и климатической суеты", - отметил Хольм.
По данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), опубликованным в пятницу, экспорт из страны в сентябре снизился на 7,5% в сравнении с показателем годом ранее, до 126,5 миллиарда евро. В сравнении с предыдущим месяцем показатель снизился на 2,4%.
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