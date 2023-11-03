https://ria.ru/20231103/sanktsii-1907100269.html

В МИД оценили потери ЕС от санкций и сворачивания отношений с Россией

В МИД оценили потери ЕС от санкций и сворачивания отношений с Россией - РИА Новости, 03.11.2023

В МИД оценили потери ЕС от санкций и сворачивания отношений с Россией

Санкции и разрыв экономических связей с Россией уже стоили Евросоюзу порядка 1,5 триллиона долларов, объем взаимной торговли также стремится к нулю, заявил... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T09:27

2023-11-03T09:27

2023-11-03T10:17

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САМАРКАНД, 3 ноя — РИА Новости. Санкции и разрыв экономических связей с Россией уже стоили Евросоюзу порядка 1,5 триллиона долларов, объем взаимной торговли также стремится к нулю, заявил журналистам в кулуарах Евразийского экономического форума замглавы МИД Александр Грушко."Общие потери Европейского союза — это самые скромные подсчеты — от введенных санкций и принятых решений в экономических областях по сворачиванию сотрудничества с Россией составляет примерно 1,5 триллиона долларов", — сказал замминистра.Он напомнил, что в 2013 году объем торговли российских компаний с европейскими партнерами составлял 417 миллиардов долларов, и при отсутствии санкций в этом году оборот мог бы составить 700 миллиардов. Но в 2022 году показатель составил всего 200 миллиардов долларов, за первое полугодие этого года — 47 миллиардов, а к концу года будет менее 100 миллиардов. "На следующий год будет он 50 миллиардов, а потом будет стремиться к нулю", — добавил Грушко.В результате промышленность ФРГ "покупает газ по ценам втрое выше, чем на внутреннем рынке США", производство перетекает в Северную Америку, и все это происходит, несмотря на сигналы бизнеса, заметил замглавы ведомства.По словам замминистра, на площадке форума к нему подходят западные предприниматели и выражают сожаление, что ситуация не позволяет двигаться по проторенному пути."На сегодняшний день нет никаких признаков того, что будут приняты решения, которые позволят изменить политику стран Европы в отношении России в правильном направлении", — заявил Грушко.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.

https://ria.ru/20231103/sanktsii-1907091488.html

https://ria.ru/20231103/sanktsii-1907076948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, александр грушко, владимир путин, евросоюз, москва, сша, экономика