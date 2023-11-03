https://ria.ru/20231103/sanktsii-1907100269.html
В МИД оценили потери ЕС от санкций и сворачивания отношений с Россией
В МИД оценили потери ЕС от санкций и сворачивания отношений с Россией - РИА Новости, 03.11.2023
В МИД оценили потери ЕС от санкций и сворачивания отношений с Россией
Санкции и разрыв экономических связей с Россией уже стоили Евросоюзу порядка 1,5 триллиона долларов, объем взаимной торговли также стремится к нулю, заявил... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T09:27
2023-11-03T09:27
2023-11-03T10:17
россия
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САМАРКАНД, 3 ноя — РИА Новости. Санкции и разрыв экономических связей с Россией уже стоили Евросоюзу порядка 1,5 триллиона долларов, объем взаимной торговли также стремится к нулю, заявил журналистам в кулуарах Евразийского экономического форума замглавы МИД Александр Грушко."Общие потери Европейского союза — это самые скромные подсчеты — от введенных санкций и принятых решений в экономических областях по сворачиванию сотрудничества с Россией составляет примерно 1,5 триллиона долларов", — сказал замминистра.Он напомнил, что в 2013 году объем торговли российских компаний с европейскими партнерами составлял 417 миллиардов долларов, и при отсутствии санкций в этом году оборот мог бы составить 700 миллиардов. Но в 2022 году показатель составил всего 200 миллиардов долларов, за первое полугодие этого года — 47 миллиардов, а к концу года будет менее 100 миллиардов. "На следующий год будет он 50 миллиардов, а потом будет стремиться к нулю", — добавил Грушко.В результате промышленность ФРГ "покупает газ по ценам втрое выше, чем на внутреннем рынке США", производство перетекает в Северную Америку, и все это происходит, несмотря на сигналы бизнеса, заметил замглавы ведомства.По словам замминистра, на площадке форума к нему подходят западные предприниматели и выражают сожаление, что ситуация не позволяет двигаться по проторенному пути."На сегодняшний день нет никаких признаков того, что будут приняты решения, которые позволят изменить политику стран Европы в отношении России в правильном направлении", — заявил Грушко.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
https://ria.ru/20231103/sanktsii-1907091488.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, александр грушко, владимир путин, евросоюз, москва, сша, экономика
Россия, В мире, Александр Грушко, Владимир Путин, Евросоюз, Москва, США, Экономика
В МИД оценили потери ЕС от санкций и сворачивания отношений с Россией
Замглавы МИД Грушко: общие потери ЕС от санкций составили 1,5 триллиона долларов
САМАРКАНД, 3 ноя — РИА Новости. Санкции и разрыв экономических связей с Россией уже стоили Евросоюзу порядка 1,5 триллиона долларов, объем взаимной торговли также стремится к нулю, заявил журналистам в кулуарах Евразийского экономического форума замглавы МИД Александр Грушко.
«
"Общие потери Европейского союза — это самые скромные подсчеты — от введенных санкций и принятых решений в экономических областях по сворачиванию сотрудничества с Россией составляет примерно 1,5 триллиона долларов", — сказал замминистра.
Он напомнил, что в 2013 году объем торговли российских компаний с европейскими партнерами составлял 417 миллиардов долларов, и при отсутствии санкций в этом году оборот мог бы составить 700 миллиардов. Но в 2022 году показатель составил всего 200 миллиардов долларов, за первое полугодие этого года — 47 миллиардов, а к концу года будет менее 100 миллиардов.
"На следующий год будет он 50 миллиардов, а потом будет стремиться к нулю", — добавил Грушко.
Россия научилась развиваться в условиях санкций, заявил Оверчук
В результате промышленность ФРГ
"покупает газ по ценам втрое выше, чем на внутреннем рынке США", производство перетекает в Северную Америку
, и все это происходит, несмотря на сигналы бизнеса, заметил замглавы ведомства.
По словам замминистра, на площадке форума к нему подходят западные предприниматели и выражают сожаление, что ситуация не позволяет двигаться по проторенному пути.
"На сегодняшний день нет никаких признаков того, что будут приняты решения, которые позволят изменить политику стран Европы в отношении России в правильном направлении", — заявил Грушко.
После начала российской военной операции на Украине
Запад усилил санкционное давление на Москву
. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе
признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.
Как отмечал Владимир Путин
, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
Антонов отметил алогичность и хаотичность новых санкций со стороны США