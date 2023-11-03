Россия научилась развиваться в условиях санкций, заявил Оверчук
Вице-премьер Оверчук: Россия стала лидером по числу санкций, ей завидуют
© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
© Sputnik / Владислав Воднев
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. Архивное фото
САМАРКАНД, 3 ноя - РИА Новости. Минувший год прошел для России под знаком "санкций из ада", Москва стала рекордсменом по числу введенных против нее ограничений; российская экономика научилась не просто выживать и жить в этих условиях, но научилась развиваться, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Выступая на сессии открытия Веронского Евразийского экономического форума в Самарканде, он отметил, что год назад этот форум проходил в Баку, сейчас в Самарканде: все дальше от Европы.
"Весь этот год прошел под знаком санкций из ада, которые преследовали своей целью уничтожить российскую экономику. Наша страна стала рекордсменом мира по санкциям, оставив далеко позади Иран и Северную Корею, наверное, они нам завидуют", - сказал Оверчук.
"Но, по большому счету, нас уже не интересует, одной санкцией больше или меньше… В условиях санкций наша экономика научилась не просто выживать, не просто научилась жить, мы научились развиваться", - добавил он.
По его словам, санкции стали мощным толчком для развития российской экономики. В качестве примера он привел успехи российской авиации, в частности импортозамещение двигателей для самолетов МС-21.