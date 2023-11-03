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Россия научилась развиваться в условиях санкций, заявил Оверчук - РИА Новости, 03.11.2023
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08:08 03.11.2023 (обновлено: 08:49 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/sanktsii-1907091488.html
Россия научилась развиваться в условиях санкций, заявил Оверчук
Россия научилась развиваться в условиях санкций, заявил Оверчук - РИА Новости, 03.11.2023
Россия научилась развиваться в условиях санкций, заявил Оверчук
Минувший год прошел для России под знаком "санкций из ада", Москва стала рекордсменом по числу введенных против нее ограничений; российская экономика научилась... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T08:08
2023-11-03T08:49
россия
иран
экономика
алексей оверчук
мс-21
самарканд
москва
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САМАРКАНД, 3 ноя - РИА Новости. Минувший год прошел для России под знаком "санкций из ада", Москва стала рекордсменом по числу введенных против нее ограничений; российская экономика научилась не просто выживать и жить в этих условиях, но научилась развиваться, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.Выступая на сессии открытия Веронского Евразийского экономического форума в Самарканде, он отметил, что год назад этот форум проходил в Баку, сейчас в Самарканде: все дальше от Европы."Весь этот год прошел под знаком санкций из ада, которые преследовали своей целью уничтожить российскую экономику. Наша страна стала рекордсменом мира по санкциям, оставив далеко позади Иран и Северную Корею, наверное, они нам завидуют", - сказал Оверчук."Но, по большому счету, нас уже не интересует, одной санкцией больше или меньше… В условиях санкций наша экономика научилась не просто выживать, не просто научилась жить, мы научились развиваться", - добавил он.По его словам, санкции стали мощным толчком для развития российской экономики. В качестве примера он привел успехи российской авиации, в частности импортозамещение двигателей для самолетов МС-21.
https://ria.ru/20231103/sanktsii-1907076948.html
https://ria.ru/20231103/evropa-1907092450.html
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россия, иран, экономика, алексей оверчук, мс-21, самарканд, москва
Россия, Иран, Экономика, Алексей Оверчук, МС-21, Самарканд, Москва
Россия научилась развиваться в условиях санкций, заявил Оверчук

Вице-премьер Оверчук: Россия стала лидером по числу санкций, ей завидуют

© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Sputnik / Владислав Воднев
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Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. Архивное фото
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САМАРКАНД, 3 ноя - РИА Новости. Минувший год прошел для России под знаком "санкций из ада", Москва стала рекордсменом по числу введенных против нее ограничений; российская экономика научилась не просто выживать и жить в этих условиях, но научилась развиваться, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Выступая на сессии открытия Веронского Евразийского экономического форума в Самарканде, он отметил, что год назад этот форум проходил в Баку, сейчас в Самарканде: все дальше от Европы.
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"Весь этот год прошел под знаком санкций из ада, которые преследовали своей целью уничтожить российскую экономику. Наша страна стала рекордсменом мира по санкциям, оставив далеко позади Иран и Северную Корею, наверное, они нам завидуют", - сказал Оверчук.
"Но, по большому счету, нас уже не интересует, одной санкцией больше или меньше… В условиях санкций наша экономика научилась не просто выживать, не просто научилась жить, мы научились развиваться", - добавил он.
По его словам, санкции стали мощным толчком для развития российской экономики. В качестве примера он привел успехи российской авиации, в частности импортозамещение двигателей для самолетов МС-21.
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РоссияИранЭкономикаАлексей ОверчукМС-21СамаркандМосква
 
 
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