https://ria.ru/20231103/sanktsii-1907091488.html

Россия научилась развиваться в условиях санкций, заявил Оверчук

Россия научилась развиваться в условиях санкций, заявил Оверчук - РИА Новости, 03.11.2023

Россия научилась развиваться в условиях санкций, заявил Оверчук

Минувший год прошел для России под знаком "санкций из ада", Москва стала рекордсменом по числу введенных против нее ограничений; российская экономика научилась... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T08:08

2023-11-03T08:08

2023-11-03T08:49

россия

иран

экономика

алексей оверчук

мс-21

самарканд

москва

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САМАРКАНД, 3 ноя - РИА Новости. Минувший год прошел для России под знаком "санкций из ада", Москва стала рекордсменом по числу введенных против нее ограничений; российская экономика научилась не просто выживать и жить в этих условиях, но научилась развиваться, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.Выступая на сессии открытия Веронского Евразийского экономического форума в Самарканде, он отметил, что год назад этот форум проходил в Баку, сейчас в Самарканде: все дальше от Европы."Весь этот год прошел под знаком санкций из ада, которые преследовали своей целью уничтожить российскую экономику. Наша страна стала рекордсменом мира по санкциям, оставив далеко позади Иран и Северную Корею, наверное, они нам завидуют", - сказал Оверчук."Но, по большому счету, нас уже не интересует, одной санкцией больше или меньше… В условиях санкций наша экономика научилась не просто выживать, не просто научилась жить, мы научились развиваться", - добавил он.По его словам, санкции стали мощным толчком для развития российской экономики. В качестве примера он привел успехи российской авиации, в частности импортозамещение двигателей для самолетов МС-21.

https://ria.ru/20231103/sanktsii-1907076948.html

https://ria.ru/20231103/evropa-1907092450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, иран, экономика, алексей оверчук, мс-21, самарканд, москва