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Антонов отметил алогичность и хаотичность новых санкций со стороны США - РИА Новости, 03.11.2023
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01:05 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/sanktsii-1907076948.html
Антонов отметил алогичность и хаотичность новых санкций со стороны США
Антонов отметил алогичность и хаотичность новых санкций со стороны США - РИА Новости, 03.11.2023
Антонов отметил алогичность и хаотичность новых санкций со стороны США
Санкции США против России хаотичны и не объясняются здравым смыслом, заявил журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T01:05
2023-11-03T01:05
россия
сша
вашингтон (штат)
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Санкции США против России хаотичны и не объясняются здравым смыслом, заявил журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Шаги Белого дома на этом направлении хаотичны, алогичны и не объясняются никаким здравым смыслом. Задача одна - зацепить нас, уколоть, и неважно, что урон от таких действий куда больше для государств Запада, чем для России", - сказал дипломат. По мнению Антонова, "американцы продолжают обрывать последние нити, которые позволяют многим западным странам удержаться на плаву".
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россия, сша, вашингтон (штат), анатолий антонов, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов, В мире
Антонов отметил алогичность и хаотичность новых санкций со стороны США

Антонов: санкции США против России хаотичны, они не объясняются здравым смыслом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Санкции США против России хаотичны и не объясняются здравым смыслом, заявил журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Шаги Белого дома на этом направлении хаотичны, алогичны и не объясняются никаким здравым смыслом. Задача одна - зацепить нас, уколоть, и неважно, что урон от таких действий куда больше для государств Запада, чем для России", - сказал дипломат.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Вучич принципиально не поддерживает санкции, заявил российский посол
Вчера, 16:15
По мнению Антонова, "американцы продолжают обрывать последние нити, которые позволяют многим западным странам удержаться на плаву".
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Анатолий АнтоновВ мире
 
 
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