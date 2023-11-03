https://ria.ru/20231103/sanktsii-1907076948.html

Антонов отметил алогичность и хаотичность новых санкций со стороны США

Антонов отметил алогичность и хаотичность новых санкций со стороны США - РИА Новости, 03.11.2023

Антонов отметил алогичность и хаотичность новых санкций со стороны США

Санкции США против России хаотичны и не объясняются здравым смыслом, заявил журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T01:05

2023-11-03T01:05

2023-11-03T01:05

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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Санкции США против России хаотичны и не объясняются здравым смыслом, заявил журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Шаги Белого дома на этом направлении хаотичны, алогичны и не объясняются никаким здравым смыслом. Задача одна - зацепить нас, уколоть, и неважно, что урон от таких действий куда больше для государств Запада, чем для России", - сказал дипломат. По мнению Антонова, "американцы продолжают обрывать последние нити, которые позволяют многим западным странам удержаться на плаву".

https://ria.ru/20231102/vuchich-1906983933.html

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россия, сша, вашингтон (штат), анатолий антонов, в мире