https://ria.ru/20231103/samoubiystvo-1907189844.html

В Калининградской области расследуют самоубийство матери двоих детей

В Калининградской области расследуют самоубийство матери двоих детей - РИА Новости, 03.11.2023

В Калининградской области расследуют самоубийство матери двоих детей

Следственный комитет Калининградской области начал процессуальную проверку по факту самоубийства матери двоих детей в Балтийске, которая якобы получила СМС о... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T14:44

2023-11-03T14:44

2023-11-03T14:44

происшествия

калининградская область

сергей мельников

следственный комитет россии (ск рф)

балтийск

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КАЛИНИНГРАД, 3 ноя - РИА Новости. Следственный комитет Калининградской области начал процессуальную проверку по факту самоубийства матери двоих детей в Балтийске, которая якобы получила СМС о ранении мужа на СВО, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК. "Мы проводим процессуальную проверку, следователем устанавливаются все обстоятельства. По результатам будет вынесено процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе СК. Там отметили, что у следователя пока нет информации о полученной женщиной СМС о ранении мужа. Все известно только со слов главы администрации Сергея Мельникова, который разместил эту информацию на своей странице в социальной сети "Вконтакте". "После полученного сообщения с незнакомого номера о ранении мужа, находящегося на специальной военной операции девушка оставила маленькую девочку вчера у подруги", - написал Мельников.Он отметил, что администрация сейчас определяются с родственниками по возможной опеке детей и вопросов оказания материальной помощи семье, организации вопросов похорон. 27-летняя женщина оставила двух дочек в возрасте двух и семи лет.

https://ria.ru/20231102/mat-1907002497.html

https://ria.ru/20230628/skandal-1880952762.html

калининградская область

балтийск

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происшествия, калининградская область, сергей мельников, следственный комитет россии (ск рф), балтийск