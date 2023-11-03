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В Калининградской области расследуют самоубийство матери двоих детей - РИА Новости, 03.11.2023
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14:44 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/samoubiystvo-1907189844.html
В Калининградской области расследуют самоубийство матери двоих детей
В Калининградской области расследуют самоубийство матери двоих детей - РИА Новости, 03.11.2023
В Калининградской области расследуют самоубийство матери двоих детей
Следственный комитет Калининградской области начал процессуальную проверку по факту самоубийства матери двоих детей в Балтийске, которая якобы получила СМС о... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:44
2023-11-03T14:44
происшествия
калининградская область
сергей мельников
следственный комитет россии (ск рф)
балтийск
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КАЛИНИНГРАД, 3 ноя - РИА Новости. Следственный комитет Калининградской области начал процессуальную проверку по факту самоубийства матери двоих детей в Балтийске, которая якобы получила СМС о ранении мужа на СВО, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК. "Мы проводим процессуальную проверку, следователем устанавливаются все обстоятельства. По результатам будет вынесено процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе СК. Там отметили, что у следователя пока нет информации о полученной женщиной СМС о ранении мужа. Все известно только со слов главы администрации Сергея Мельникова, который разместил эту информацию на своей странице в социальной сети "Вконтакте". &quot;После полученного сообщения с незнакомого номера о ранении мужа, находящегося на специальной военной операции девушка оставила маленькую девочку вчера у подруги&quot;, - написал Мельников.Он отметил, что администрация сейчас определяются с родственниками по возможной опеке детей и вопросов оказания материальной помощи семье, организации вопросов похорон. 27-летняя женщина оставила двух дочек в возрасте двух и семи лет.
https://ria.ru/20231102/mat-1907002497.html
https://ria.ru/20230628/skandal-1880952762.html
калининградская область
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происшествия, калининградская область, сергей мельников, следственный комитет россии (ск рф), балтийск
Происшествия, Калининградская область, Сергей Мельников, Следственный комитет России (СК РФ), Балтийск
В Калининградской области расследуют самоубийство матери двоих детей

В Балтийске Калининградской области расследуют самоубийство матери двоих дочерей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудница Следственного комитета России
Сотрудница Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудница Следственного комитета России . Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 3 ноя - РИА Новости. Следственный комитет Калининградской области начал процессуальную проверку по факту самоубийства матери двоих детей в Балтийске, которая якобы получила СМС о ранении мужа на СВО, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК.
«
"Мы проводим процессуальную проверку, следователем устанавливаются все обстоятельства. По результатам будет вынесено процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе СК.
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Там отметили, что у следователя пока нет информации о полученной женщиной СМС о ранении мужа. Все известно только со слов главы администрации Сергея Мельникова, который разместил эту информацию на своей странице в социальной сети "Вконтакте".
«

"После полученного сообщения с незнакомого номера о ранении мужа, находящегося на специальной военной операции девушка оставила маленькую девочку вчера у подруги", - написал Мельников.

Он отметил, что администрация сейчас определяются с родственниками по возможной опеке детей и вопросов оказания материальной помощи семье, организации вопросов похорон. 27-летняя женщина оставила двух дочек в возрасте двух и семи лет.
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ПроисшествияКалининградская областьСергей МельниковСледственный комитет России (СК РФ)Балтийск
 
 
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