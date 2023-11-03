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В США туристы подали иск на пилота за попытку отключить двигатели в полете

В США туристы подали иск на пилота за попытку отключить двигатели в полете - РИА Новости, 03.11.2023

В США туристы подали иск на пилота за попытку отключить двигатели в полете

Трое пассажиров предъявили иск авиакомпании Alaska Airlines из-за пережитого морального потрясения после того, как во время рейса в Сан-Франциско находившийся... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T13:08

2023-11-03T13:08

2023-11-03T13:08

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Трое пассажиров предъявили иск авиакомпании Alaska Airlines из-за пережитого морального потрясения после того, как во время рейса в Сан-Франциско находившийся не при исполнении американский пилот пытался отключить двигатели самолета, передает агентство Ассошиейтед Пресс. Согласно агентству, пассажиры рейса утверждают, что пилота не должны были допускать в кабину, так как он страдал депрессией и недостатком сна. Авиакомпания в свою очередь заявила, что рассматривает жалобу и считает действия бортовой команды профессиональными. "Пилоты и бортпроводники, выполнявшие рейс 2059, отреагировали без колебаний, чтобы обеспечить безопасность всех на борту... Мы невероятно горды и благодарны за их умелые действия", – приводит агентство заявление компании. Ранее в транспортном агентстве Портленда и региональном отделении ФБР сообщили РИА Новости, что самолет американской авиакомпании Horizon Airlines (дочерняя организация Alaska Airlines) рейса Эверетт (штат Вашингтон) – Сан-Франциско пришлось экстренно сажать в Портленде после дебоша в кабине пилотов. Как сообщалось, скандал устроил сотрудник сторонней авиакомпании Джозеф Эмерсон, находящийся не при исполнении обязанностей. В настоящее время прокуратура округа Орегон предъявила ему происшествия в федеральном суде обвинение по одной статье за вмешательство в работу членов экипажа воздушного судна. Кроме того, отдельно Эмерсону предъявлены обвинения в покушении на убийство и в безрассудной угрозе по 83 эпизодам, а также в создании угрозы для воздушного судна. В ходе расследования удалось выяснить, что пилоты воздушного судна, в котором летели 80 пассажиров и четверо членов экипажа, сами впустили Эмерсона в свою кабину и вели с ним беседы о различных воздушных судах. Однако во время полета он пожаловался на ухудшение состояния, после чего попытался схватиться за ручки отключения подачи топлива в двигатели. Возможной трагедии удалось избежать благодаря тому, что пилотам удалось быстро справиться с виновником происшествия и не допустить остановки двигателей из-за отсутствия топлива.

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