https://ria.ru/20231103/rubl-1907089110.html
Курс доллара снизился до 93,13 рубля
Курс доллара снизился до 93,13 рубля - РИА Новости, 03.11.2023
Курс доллара снизился до 93,13 рубля
Курс рубля в начале торгов повышается против доллара и снижается к юаню: курс американской валюты к текущему моменту опускается до 93,13 рубля, китайской –... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T07:18
2023-11-03T07:18
2023-11-03T07:19
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_fb1921b548fcc43dfaf45daeae60ca94.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов повышается против доллара и снижается к юаню: курс американской валюты к текущему моменту опускается до 93,13 рубля, китайской – прибавляет до 12,72 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск снижался на 22 копейки, до 93,13 рубля, евро – тоже на 22 копейки, до 99,10 рубля, юаня – рос на 1 копейку, до 12,72 рубля.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_95727059c8c1ae65261346b792ecc884.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс доллара снизился до 93,13 рубля
Курс доллара на Московской бирже утром снизился до 93,10 рубля
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов повышается против доллара и снижается к юаню: курс американской валюты к текущему моменту опускается до 93,13 рубля, китайской – прибавляет до 12,72 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск снижался на 22 копейки, до 93,13 рубля, евро – тоже на 22 копейки, до 99,10 рубля, юаня – рос на 1 копейку, до 12,72 рубля.