https://ria.ru/20231103/rubl-1907089110.html

Курс доллара снизился до 93,13 рубля

Курс доллара снизился до 93,13 рубля - РИА Новости, 03.11.2023

Курс доллара снизился до 93,13 рубля

Курс рубля в начале торгов повышается против доллара и снижается к юаню: курс американской валюты к текущему моменту опускается до 93,13 рубля, китайской –... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T07:18

2023-11-03T07:18

2023-11-03T07:19

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов повышается против доллара и снижается к юаню: курс американской валюты к текущему моменту опускается до 93,13 рубля, китайской – прибавляет до 12,72 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск снижался на 22 копейки, до 93,13 рубля, евро – тоже на 22 копейки, до 99,10 рубля, юаня – рос на 1 копейку, до 12,72 рубля.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа