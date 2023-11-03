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Россия защищает свои морально-нравственные ценности и язык, заявил Путин - РИА Новости, 03.11.2023
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15:05 03.11.2023 (обновлено: 15:28 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/rossiya-1907196657.html
Россия защищает свои морально-нравственные ценности и язык, заявил Путин
Россия защищает свои морально-нравственные ценности и язык, заявил Путин - РИА Новости, 03.11.2023
Россия защищает свои морально-нравственные ценности и язык, заявил Путин
Россия сейчас защищает свои морально-нравственные ценности, культуру и язык, помогает это сделать и жителям Донбасса и Новороссии, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:05
2023-11-03T15:28
владимир путин
новороссия
россия
общество
донбасс
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россия сейчас защищает свои морально-нравственные ценности, культуру и язык, помогает это сделать и жителям Донбасса и Новороссии, заявил президент РФ Владимир Путин."Во многом то же самое происходит и сегодня, когда мы говорим о том, что мы защищаем свои ценности морально-нравственные, свою историю, культуру, свой язык, в том числе помогая это сделать нашим братьям и сестрам на Донбассе и в Новороссии", - сказал он на встрече с новым составом Общественной палаты РФ, сравнив историческую борьбу за независимость России во времена Александра Невского с современностью.Президент подчеркнул, что именно в этом "ключ происходящих сегодня событий".
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владимир путин, новороссия, россия, общество, донбасс
Владимир Путин, Новороссия, Россия, Общество, Донбасс
Россия защищает свои морально-нравственные ценности и язык, заявил Путин

Путин: Россия защищает свои морально-нравственные ценности, культуру и язык

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россия сейчас защищает свои морально-нравственные ценности, культуру и язык, помогает это сделать и жителям Донбасса и Новороссии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Во многом то же самое происходит и сегодня, когда мы говорим о том, что мы защищаем свои ценности морально-нравственные, свою историю, культуру, свой язык, в том числе помогая это сделать нашим братьям и сестрам на Донбассе и в Новороссии", - сказал он на встрече с новым составом Общественной палаты РФ, сравнив историческую борьбу за независимость России во времена Александра Невского с современностью.
Президент подчеркнул, что именно в этом "ключ происходящих сегодня событий".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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Владимир ПутинНовороссияРоссияОбществоДонбасс
 
 
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