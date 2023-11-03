https://ria.ru/20231103/rossiya-1907196657.html

Россия защищает свои морально-нравственные ценности и язык, заявил Путин

Россия защищает свои морально-нравственные ценности и язык, заявил Путин - РИА Новости, 03.11.2023

Россия защищает свои морально-нравственные ценности и язык, заявил Путин

Россия сейчас защищает свои морально-нравственные ценности, культуру и язык, помогает это сделать и жителям Донбасса и Новороссии, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T15:05

2023-11-03T15:05

2023-11-03T15:28

владимир путин

новороссия

россия

общество

донбасс

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россия сейчас защищает свои морально-нравственные ценности, культуру и язык, помогает это сделать и жителям Донбасса и Новороссии, заявил президент РФ Владимир Путин."Во многом то же самое происходит и сегодня, когда мы говорим о том, что мы защищаем свои ценности морально-нравственные, свою историю, культуру, свой язык, в том числе помогая это сделать нашим братьям и сестрам на Донбассе и в Новороссии", - сказал он на встрече с новым составом Общественной палаты РФ, сравнив историческую борьбу за независимость России во времена Александра Невского с современностью.Президент подчеркнул, что именно в этом "ключ происходящих сегодня событий".

https://ria.ru/20231012/neokolonializm-1902252424.html

новороссия

россия

донбасс

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владимир путин, новороссия, россия, общество, донбасс