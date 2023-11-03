https://ria.ru/20231103/rossiya-1907077570.html

"Основной рынок": Россия неожиданно стала "полем боя"

"Основной рынок": Россия неожиданно стала "полем боя" - РИА Новости, 03.11.2023

"Основной рынок": Россия неожиданно стала "полем боя"

Турецкие экспортеры цитрусовых сталкиваются с трудностями в России, крупнейшем для них рынке, из-за нарастающей конкуренции со стороны других стран, об этом,... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T01:15

2023-11-03T01:15

2023-11-03T01:15

экономика

россия

турция

китай

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Турецкие экспортеры цитрусовых сталкиваются с трудностями в России, крупнейшем для них рынке, из-за нарастающей конкуренции со стороны других стран, об этом, как передает газета Dünya, заявил председатель правления Союза экспортеров свежих фруктов и овощей Эгейского региона Турции Хайреттин Учак.Россия, отметил он, является основным рынком экспорта цитрусовых для Турции.По словам Учака, начался экспорт таких сезонных плодов, как лимон, апельсин, яблоко, грейпфрут, киви, банан, однако в сфере поставок свежих овощей и фруктов серьезными конкурентами для турецких производителей становятся Китай и Азербайджан."С каждым днем у нас появляется все больше конкурентов в сфере экспорта цитрусовых. Даже Китай осуществляет серьезный экспорт этой продукции на российский рынок. Россия является нашим основным рынком, на который приходится 60% турецкого экспорта. Среди наших конкурентов – Египет, Марокко, Иран", - отметил он.Как предупредил Учак, доля Турции на российском рынке может сократиться, поэтому для ее защиты производителям необходимо повышать свою конкурентоспособность и качество продукции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231019/eksportery-1904026539.html

россия

турция

китай

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экономика, россия, турция, китай