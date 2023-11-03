"Основной рынок": Россия неожиданно стала "полем боя"
В Турции пожаловались на рост конкуренции на российском рынке цитрусовых
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Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля . Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Турецкие экспортеры цитрусовых сталкиваются с трудностями в России, крупнейшем для них рынке, из-за нарастающей конкуренции со стороны других стран, об этом, как передает газета Dünya, заявил председатель правления Союза экспортеров свежих фруктов и овощей Эгейского региона Турции Хайреттин Учак.
Россия, отметил он, является основным рынком экспорта цитрусовых для Турции.
По словам Учака, начался экспорт таких сезонных плодов, как лимон, апельсин, яблоко, грейпфрут, киви, банан, однако в сфере поставок свежих овощей и фруктов серьезными конкурентами для турецких производителей становятся Китай и Азербайджан.
"С каждым днем у нас появляется все больше конкурентов в сфере экспорта цитрусовых. Даже Китай осуществляет серьезный экспорт этой продукции на российский рынок. Россия является нашим основным рынком, на который приходится 60% турецкого экспорта. Среди наших конкурентов – Египет, Марокко, Иран", - отметил он.
Как предупредил Учак, доля Турции на российском рынке может сократиться, поэтому для ее защиты производителям необходимо повышать свою конкурентоспособность и качество продукции.
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