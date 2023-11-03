https://ria.ru/20231103/roskosmos-1907126584.html
"Роскосмос" представит цифровую карту на основе спутниковых данных
"Роскосмос" представит цифровую карту на основе спутниковых данных - РИА Новости, 03.11.2023
"Роскосмос" представит цифровую карту на основе спутниковых данных
"Роскосмос" к открытию выставки-форума "Россия" представит цифровую карту страны, созданную на основе многолетней обработки данных дистанционного зондирования... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T11:19
2023-11-03T11:19
2023-11-03T13:55
земля
россия
роскосмос
российские космические системы
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753224106_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_73ed3b9fb73fd2d4405037a7f547e4ab.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" к открытию выставки-форума "Россия" представит цифровую карту страны, созданную на основе многолетней обработки данных дистанционного зондирования Земли из космоса, сообщили в пресс-службе холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в "Роскосмос"). "Госкорпорация "Роскосмос" завершила первый этап масштабирования проекта "Цифровая Земля" на всю территорию Российской Федерации. Результатом стала первая всеобъемлющая цифровая карта хозяйственной деятельности и состояния природных ресурсов всей страны", - говорится в сообщении. Специалисты компании "Терра Тех" вели оцифровку дистанционного зондирования Земли несколько лет. Публикация карты "Россия в цифрах" приурочена к началу работы международной выставки-форума "Россия", которая откроется 4 ноября на ВДНХ. Проект "Цифровая Земля" реализуется компаниями "Роскосмоса" по программе "Цифровая экономика РФ". Региональные органы власти всех субъектов РФ получают информационные продукты на основе данных космической съемки и технологий искусственного интеллекта в областях лесного и сельского хозяйства, недропользования, строительства, экологии, чрезвычайных ситуаций. Как рассказал гендиректор "Терра Тех" Максим Болтачев, с 2020 года специалисты компании донастраивали систему, вместе с регионами определяли их потребности в геоаналитике, адаптировали алгоритмы, дообучали нейронные сети с учетом масштабов и многообразия России. "Сегодня технология нашла свое место в региональных геоинформационных системах и доказала свою эффективность. Она приносит конкретную пользу сотрудникам профильных министерств природопользования и экологии, сельского хозяйства, МЧС, информатизации и других в решении их повседневных рабочих задач", - приводит пресс-служба слова Болтачева. Специалисты провели всеохватный мониторинг страны, определили качественные и количественные характеристики активов в каждом регионе. В 2022-2023 годах были получены данные о количестве, распределении и площади всех объектов добычи полезных ископаемых открытым способом, всех участков строительства, вырубок, фактической границе лесов, лесных гарей и водных объектов. Как утверждают в РКС, с помощью космических снимков и искусственного интеллекта можно лучше понимать состояния имеющихся в регионах активов, планировать, как ими дальше распорядиться, оперативно выявлять и ликвидировать нарушения. "Особый потенциал сервиса отмечается для труднодоступных и удаленных субъектов со слаборазвитой транспортной инфраструктурой, где контроль требует серьезных временных и финансовых затрат", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231103/vystavka-1907105312.html
https://ria.ru/20231102/vystavka-1906970964.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, россия, роскосмос, российские космические системы , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, выставка-форум "россия"
Земля, Россия, Роскосмос, Российские космические системы , МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество, Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия"
"Роскосмос" представит цифровую карту на основе спутниковых данных
"Роскосмос" к открытию выставки "Россия" представит цифровую карту страны
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" к открытию выставки-форума "Россия" представит цифровую карту страны, созданную на основе многолетней обработки данных дистанционного зондирования Земли из космоса, сообщили в пресс-службе холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в "Роскосмос").
"Госкорпорация "Роскосмос" завершила первый этап масштабирования проекта "Цифровая Земля" на всю территорию Российской Федерации. Результатом стала первая всеобъемлющая цифровая карта хозяйственной деятельности и состояния природных ресурсов всей страны", - говорится в сообщении.
На выставке "Россия" можно будет "попутешествовать" по Петербургу
Специалисты компании "Терра Тех" вели оцифровку дистанционного зондирования Земли несколько лет. Публикация карты "Россия в цифрах" приурочена к началу работы международной выставки-форума "Россия", которая откроется 4 ноября на ВДНХ.
Проект "Цифровая Земля" реализуется компаниями "Роскосмоса" по программе "Цифровая экономика РФ". Региональные органы власти всех субъектов РФ
получают информационные продукты на основе данных космической съемки и технологий искусственного интеллекта в областях лесного и сельского хозяйства, недропользования, строительства, экологии, чрезвычайных ситуаций.
Как рассказал гендиректор "Терра Тех" Максим Болтачев, с 2020 года специалисты компании донастраивали систему, вместе с регионами определяли их потребности в геоаналитике, адаптировали алгоритмы, дообучали нейронные сети с учетом масштабов и многообразия России.
"Сегодня технология нашла свое место в региональных геоинформационных системах и доказала свою эффективность. Она приносит конкретную пользу сотрудникам профильных министерств природопользования и экологии, сельского хозяйства, МЧС
, информатизации и других в решении их повседневных рабочих задач", - приводит пресс-служба слова Болтачева.
Специалисты провели всеохватный мониторинг страны, определили качественные и количественные характеристики активов в каждом регионе. В 2022-2023 годах были получены данные о количестве, распределении и площади всех объектов добычи полезных ископаемых открытым способом, всех участков строительства, вырубок, фактической границе лесов, лесных гарей и водных объектов.
Как утверждают в РКС, с помощью космических снимков и искусственного интеллекта можно лучше понимать состояния имеющихся в регионах активов, планировать, как ими дальше распорядиться, оперативно выявлять и ликвидировать нарушения.
"Особый потенциал сервиса отмечается для труднодоступных и удаленных субъектов со слаборазвитой транспортной инфраструктурой, где контроль требует серьезных временных и финансовых затрат", - уточнили в пресс-службе.
Регионы подготовили тематические стенды для выставки "Россия" на ВДНХ