https://ria.ru/20231103/roskosmos-1907126584.html

"Роскосмос" представит цифровую карту на основе спутниковых данных

"Роскосмос" представит цифровую карту на основе спутниковых данных - РИА Новости, 03.11.2023

"Роскосмос" представит цифровую карту на основе спутниковых данных

"Роскосмос" к открытию выставки-форума "Россия" представит цифровую карту страны, созданную на основе многолетней обработки данных дистанционного зондирования... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T11:19

2023-11-03T11:19

2023-11-03T13:55

земля

россия

роскосмос

российские космические системы

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" к открытию выставки-форума "Россия" представит цифровую карту страны, созданную на основе многолетней обработки данных дистанционного зондирования Земли из космоса, сообщили в пресс-службе холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в "Роскосмос"). "Госкорпорация "Роскосмос" завершила первый этап масштабирования проекта "Цифровая Земля" на всю территорию Российской Федерации. Результатом стала первая всеобъемлющая цифровая карта хозяйственной деятельности и состояния природных ресурсов всей страны", - говорится в сообщении. Специалисты компании "Терра Тех" вели оцифровку дистанционного зондирования Земли несколько лет. Публикация карты "Россия в цифрах" приурочена к началу работы международной выставки-форума "Россия", которая откроется 4 ноября на ВДНХ. Проект "Цифровая Земля" реализуется компаниями "Роскосмоса" по программе "Цифровая экономика РФ". Региональные органы власти всех субъектов РФ получают информационные продукты на основе данных космической съемки и технологий искусственного интеллекта в областях лесного и сельского хозяйства, недропользования, строительства, экологии, чрезвычайных ситуаций. Как рассказал гендиректор "Терра Тех" Максим Болтачев, с 2020 года специалисты компании донастраивали систему, вместе с регионами определяли их потребности в геоаналитике, адаптировали алгоритмы, дообучали нейронные сети с учетом масштабов и многообразия России. "Сегодня технология нашла свое место в региональных геоинформационных системах и доказала свою эффективность. Она приносит конкретную пользу сотрудникам профильных министерств природопользования и экологии, сельского хозяйства, МЧС, информатизации и других в решении их повседневных рабочих задач", - приводит пресс-служба слова Болтачева. Специалисты провели всеохватный мониторинг страны, определили качественные и количественные характеристики активов в каждом регионе. В 2022-2023 годах были получены данные о количестве, распределении и площади всех объектов добычи полезных ископаемых открытым способом, всех участков строительства, вырубок, фактической границе лесов, лесных гарей и водных объектов. Как утверждают в РКС, с помощью космических снимков и искусственного интеллекта можно лучше понимать состояния имеющихся в регионах активов, планировать, как ими дальше распорядиться, оперативно выявлять и ликвидировать нарушения. "Особый потенциал сервиса отмечается для труднодоступных и удаленных субъектов со слаборазвитой транспортной инфраструктурой, где контроль требует серьезных временных и финансовых затрат", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231103/vystavka-1907105312.html

https://ria.ru/20231102/vystavka-1906970964.html

земля

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

земля, россия, роскосмос, российские космические системы , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, выставка-форум "россия"