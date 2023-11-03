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Комитет ГА ООН принял резолюцию России по борьбе с нацизмом - РИА Новости, 03.11.2023
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18:30 03.11.2023 (обновлено: 19:54 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/rezolyutsiya-1907306028.html
Комитет ГА ООН принял резолюцию России по борьбе с нацизмом
Комитет ГА ООН принял резолюцию России по борьбе с нацизмом - РИА Новости, 03.11.2023
Комитет ГА ООН принял резолюцию России по борьбе с нацизмом
Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T18:30
2023-11-03T19:54
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ООН, 3 ноя — РИА Новости. Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, сообщил корреспондент РИА Новости.За документ проголосовали 112 стран, против были 50, включая Украину, США, Великобританию, Германию, Канаду. Воздержались 14 государств.Резолюция рекомендует странам принять меры, в том числе в законодательстве и сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны, а также отрицание преступлений против человечности и военных преступлений во время конфликта.Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, например, нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в частности, на памятники жертвам Второй мировой войны. Они призывают государства ликвидировать все формы расовой дискриминации, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно.Кроме того, резолюция выступает против использования риторики и образовательных материалов во время обучения, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений. Третий комитет ООН ранее включил в текст поправку, утверждающую, что Россия якобы стремилась "оправдать территориальную агрессию против Украины предполагаемой целью ликвидации неонацизма". За нее голосовали 66 стран, против были 26. Воздержались — 67. Авторами поправки были Албания, Австралия, Япония, Гватемала, Либерия, Маршалловы Острова и Северная Македония, Новая Зеландия, Украина и Микронезия. Группа западных стран внесла ее в надежде, что в случае принятия Москва откажется от текста резолюции и не будет за нее голосовать, но этого не произошло.Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД Григорий Лукьянцев назвал такой шаг западных стран "не более чем процедурной провокацией" и стремлением политизировать текст. Как указал дипломат, документ является чисто тематической, а не страновой резолюцией, она направлена на диалог и сотрудничество, а не на навешивание ярлыков.
https://ria.ru/20231009/natsizm-1901614437.html
https://ria.ru/20230925/ukraina-1898549168.html
https://ria.ru/20230926/oon-1898612202.html
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в мире, украина, россия, сша, григорий лукьянцев, великобритания, оон
В мире, Украина, Россия, США, Григорий Лукьянцев, Великобритания, ООН
Комитет ГА ООН принял резолюцию России по борьбе с нацизмом

Комитет ГА ООН принял резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
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ООН, 3 ноя — РИА Новости. Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, сообщил корреспондент РИА Новости.
За документ проголосовали 112 стран, против были 50, включая Украину, США, Великобританию, Германию, Канаду. Воздержались 14 государств.
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Резолюция рекомендует странам принять меры, в том числе в законодательстве и сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны, а также отрицание преступлений против человечности и военных преступлений во время конфликта.
Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, например, нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в частности, на памятники жертвам Второй мировой войны. Они призывают государства ликвидировать все формы расовой дискриминации, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно.
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Кроме того, резолюция выступает против использования риторики и образовательных материалов во время обучения, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.
Третий комитет ООН ранее включил в текст поправку, утверждающую, что Россия якобы стремилась "оправдать территориальную агрессию против Украины предполагаемой целью ликвидации неонацизма". За нее голосовали 66 стран, против были 26. Воздержались — 67. Авторами поправки были Албания, Австралия, Япония, Гватемала, Либерия, Маршалловы Острова и Северная Македония, Новая Зеландия, Украина и Микронезия.
Группа западных стран внесла ее в надежде, что в случае принятия Москва откажется от текста резолюции и не будет за нее голосовать, но этого не произошло.
Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД Григорий Лукьянцев назвал такой шаг западных стран "не более чем процедурной провокацией" и стремлением политизировать текст. Как указал дипломат, документ является чисто тематической, а не страновой резолюцией, она направлена на диалог и сотрудничество, а не на навешивание ярлыков.
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