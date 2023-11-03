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Зарубежные рейсы "Уральских авиалиний" временно передали другим компаниям - РИА Новости, 03.11.2023
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23:29 03.11.2023
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Зарубежные рейсы "Уральских авиалиний" временно передали другим компаниям
Зарубежные рейсы "Уральских авиалиний" временно передали другим компаниям - РИА Новости, 03.11.2023
Зарубежные рейсы "Уральских авиалиний" временно передали другим компаниям
Росавиация уточнила срок заключения договора лизинга для "Уральских авиалиний": у компании есть две недели на подписание договора с Национальной лизинговой... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T23:29
2023-11-03T23:29
экономика
уральские авиалинии
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Росавиация уточнила срок заключения договора лизинга для "Уральских авиалиний": у компании есть две недели на подписание договора с Национальной лизинговой компанией и лизингодателем, пока их международные рейсы отданы другим российским перевозчикам. "Решение комиссии… Рассмотреть в двухнедельный срок после подписания авиакомпанией "Уральские авиалинии" трехстороннего договора с Национальной лизинговой компанией (НЛК) и лизингодателем", - говорится в приказе ведомства о распределении допуска авиакомпаний к выполнению международных воздушных перевозок.
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экономика, уральские авиалинии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Экономика, Уральские авиалинии, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Зарубежные рейсы "Уральских авиалиний" временно передали другим компаниям

Росавиация: часть рейсов Уральских авиалиний отдали другим компаниям на 2 недели

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк"Уральские авиалинии" в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
Уральские авиалинии в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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"Уральские авиалинии" в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Росавиация уточнила срок заключения договора лизинга для "Уральских авиалиний": у компании есть две недели на подписание договора с Национальной лизинговой компанией и лизингодателем, пока их международные рейсы отданы другим российским перевозчикам.
«
"Решение комиссии… Рассмотреть в двухнедельный срок после подписания авиакомпанией "Уральские авиалинии" трехстороннего договора с Национальной лизинговой компанией (НЛК) и лизингодателем", - говорится в приказе ведомства о распределении допуска авиакомпаний к выполнению международных воздушных перевозок.
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ЭкономикаУральские авиалинииФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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