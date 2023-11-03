https://ria.ru/20231103/reysy-1907345045.html

Зарубежные рейсы "Уральских авиалиний" временно передали другим компаниям

Зарубежные рейсы "Уральских авиалиний" временно передали другим компаниям - РИА Новости, 03.11.2023

Зарубежные рейсы "Уральских авиалиний" временно передали другим компаниям

Росавиация уточнила срок заключения договора лизинга для "Уральских авиалиний": у компании есть две недели на подписание договора с Национальной лизинговой... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T23:29

2023-11-03T23:29

2023-11-03T23:29

экономика

уральские авиалинии

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155734/00/1557340053_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7639a3530f132b208a807a19ebf74154.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Росавиация уточнила срок заключения договора лизинга для "Уральских авиалиний": у компании есть две недели на подписание договора с Национальной лизинговой компанией и лизингодателем, пока их международные рейсы отданы другим российским перевозчикам. "Решение комиссии… Рассмотреть в двухнедельный срок после подписания авиакомпанией "Уральские авиалинии" трехстороннего договора с Национальной лизинговой компанией (НЛК) и лизингодателем", - говорится в приказе ведомства о распределении допуска авиакомпаний к выполнению международных воздушных перевозок.

https://ria.ru/20230930/samolety-1899572627.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, уральские авиалинии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)