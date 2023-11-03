https://ria.ru/20231103/rets-1907284872.html

РЭЦ и Школа Бизнеса от Тинькофф расскажут про выход на маркетплейсы Китая

РЭЦ и Школа Бизнеса от Тинькофф расскажут про выход на маркетплейсы Китая - РИА Новости, 03.11.2023

РЭЦ и Школа Бизнеса от Тинькофф расскажут про выход на маркетплейсы Китая

Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) и Школа Бизнеса от Тинькофф проведут вебинар, на котором расскажут, как начать экспортировать в Китай через маркетплейсы и... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T17:31

2023-11-03T17:31

2023-11-03T17:31

экономика

россия

китай

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) и Школа Бизнеса от Тинькофф проведут вебинар, на котором расскажут, как начать экспортировать в Китай через маркетплейсы и интернет-магазины, вебинар пройдет 9 ноября в 11.00 мск, сообщает РЭЦ.Регистрация уже открыта на сайте центра."Школа Бизнеса от Тинькофф регулярно проводит мероприятия для предпринимателей на самые разные темы. Наша цель - развивать культуру предпринимательства в России и помогать начинающим предпринимателям открывать свое дело, а опытным – улучшать стратегии для роста. Выход на азиатский рынок - одна из перспективных стратегий для запуска или расширения своего бизнеса. Этот рынок растет и обладает большим потенциалом. На вебинаре расскажем, как реализовывать этот потенциал быстро и с минимальным количеством ошибок", - рассказал продакт-менеджер Школы Бизнеса от Тинькофф Слава Демиш."Исследование и выход на китайский рынок - это не только стратегическая необходимость, но и возможность для обычного предпринимателя расширить свой бизнес и достичь новых высот. В современном мире, где технологии и интернет соединяют людей со всех уголков планеты, выход на китайский рынок через интернет-магазины становится все более доступным. Однако, чтобы добиться успеха, важно не только использовать средства коммуникации, но и разбираться в особенностях китайского бизнеса, культуры и торговых практиках. Посещение вебинара, посвященного выходу на китайский рынок, поможет предпринимателям разобраться в нюансах и получить ценные знания от экспертов, которые помогут сделать первые шаги или улучшить уже существующий бизнес. Восточные рынки - это не только огромный потенциал, но и масса возможностей для роста и развития. Не упустите свой шанс обратиться на Восток и открыть новые горизонты своему бизнесу!", - отметила управляющий партнер компании "Синорусс консалтинг" Анастасия Валова.На вебинаре разберут шаги по выходу на китайский рынок по каналам интернет-торговли: что эффективнее - интернет-магазин или маркетплейс, типичные ошибки экспортеров в Китай, а также возможности выхода на другие азиатские рынки. Спикеры также ответят на все вопросы участников.Вебинар будет интересен представителям МСП, делающим первые шаги в онлайн-экспорте, представителям крупного бизнеса, ищущим новые варианты экспорта, опытным продавцам на российских маркетплейсах, владельцам интернет-магазинов, всем, кто желает узнать больше об электронной торговле.Подключиться к вебинару, а также получить его запись и материалы смогут только участники, прошедшие предварительную регистрацию на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20231102/rets-1906952206.html

https://ria.ru/20231101/rets-1906730111.html

россия

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, китай, российский экспортный центр (рэц)