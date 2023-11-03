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Решение о проведении операции ХАМАС было правильным, заявила "Хезболла" - РИА Новости, 03.11.2023
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16:41 03.11.2023 (обновлено: 20:17 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/reshenie-1907268231.html
Решение о проведении операции ХАМАС было правильным, заявила "Хезболла"
Решение о проведении операции ХАМАС было правильным, заявила "Хезболла" - РИА Новости, 03.11.2023
Решение о проведении операции ХАМАС было правильным, заявила "Хезболла"
Решение об осуществлении операции "Потоп Аль-Аксы" палестинским движением ХАМАС на юге Израиля было правильным, заявил лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:41
2023-11-03T20:17
хезболла
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
хасан насрулла
западный берег реки иордан
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ДОХА, 3 ноя - РИА Новости. Решение об осуществлении операции "Потоп Аль-Аксы" палестинским движением ХАМАС на юге Израиля было правильным, заявил лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла, выступая в пятницу перед сторонниками в Южном Бейруте."Решение о проведении операции было правильным, у палестинцев нет другого выбора, смирение и молчание означает потерю Западного берега реки Иордан и мечети "Аль-Акса", добавил Насрулла.Он указал, что "через месяц военных действий Израиль не показал ни одного реального военного достижения в секторе Газа".
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израиль
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хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, хасан насрулла, западный берег реки иордан
Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Хасан Насрулла, Западный берег реки Иордан
Решение о проведении операции ХАМАС было правильным, заявила "Хезболла"

Лидер "Хезболлы": решение о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" было правильным

© AP Photo / Israel Defense ForcesВоенная техника
Военная техника - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Военная техника . Архивное фото
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ДОХА, 3 ноя - РИА Новости. Решение об осуществлении операции "Потоп Аль-Аксы" палестинским движением ХАМАС на юге Израиля было правильным, заявил лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла, выступая в пятницу перед сторонниками в Южном Бейруте.
«
"Решение о проведении операции было правильным, у палестинцев нет другого выбора, смирение и молчание означает потерю Западного берега реки Иордан и мечети "Аль-Акса", добавил Насрулла.
Он указал, что "через месяц военных действий Израиль не показал ни одного реального военного достижения в секторе Газа".
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ХезболлаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильХасан НасруллаЗападный берег реки Иордан
 
 
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