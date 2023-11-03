https://ria.ru/20231103/reshenie-1907268231.html

Решение о проведении операции ХАМАС было правильным, заявила "Хезболла"

Решение о проведении операции ХАМАС было правильным, заявила "Хезболла" - РИА Новости, 03.11.2023

Решение о проведении операции ХАМАС было правильным, заявила "Хезболла"

Решение об осуществлении операции "Потоп Аль-Аксы" палестинским движением ХАМАС на юге Израиля было правильным, заявил лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла,... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T16:41

2023-11-03T16:41

2023-11-03T20:17

хезболла

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

хасан насрулла

западный берег реки иордан

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ДОХА, 3 ноя - РИА Новости. Решение об осуществлении операции "Потоп Аль-Аксы" палестинским движением ХАМАС на юге Израиля было правильным, заявил лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла, выступая в пятницу перед сторонниками в Южном Бейруте."Решение о проведении операции было правильным, у палестинцев нет другого выбора, смирение и молчание означает потерю Западного берега реки Иордан и мечети "Аль-Акса", добавил Насрулла.Он указал, что "через месяц военных действий Израиль не показал ни одного реального военного достижения в секторе Газа".

https://ria.ru/20231103/ugrozy-1907285955.html

израиль

западный берег реки иордан

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хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, хасан насрулла, западный берег реки иордан