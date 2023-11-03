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Путин ответил на вопрос о необходимости начала СВО - РИА Новости, 03.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:45 03.11.2023 (обновлено: 17:01 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/putin-1907270124.html
Путин ответил на вопрос о необходимости начала СВО
Путин ответил на вопрос о необходимости начала СВО - РИА Новости, 03.11.2023
Путин ответил на вопрос о необходимости начала СВО
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о необходимости начать СВО, заявил, что у России не было другого выбора, на нас уже напали. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:45
2023-11-03T17:01
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
вооруженные силы украины
украина
политика
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о необходимости начать СВО, заявил, что у России не было другого выбора, на нас уже напали."У нас другого выбора не было. Потому что перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтись - нет, к сожалению, это нельзя было сделать. Почему? Потому что на нас уже напали", - сказал Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
https://ria.ru/20231103/putin-1907196007.html
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владимир путин, россия, вооруженные силы украины, украина, политика
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Политика
Путин ответил на вопрос о необходимости начала СВО

Путин высказался о начале СВО: у России не было иного выбора, на нее уже напали

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ нового состава в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ нового состава в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ нового состава в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о необходимости начать СВО, заявил, что у России не было другого выбора, на нас уже напали.
«
"У нас другого выбора не было. Потому что перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтись - нет, к сожалению, это нельзя было сделать. Почему? Потому что на нас уже напали", - сказал Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Путин попросил продолжить работу по помощи бойцам СВО
Вчера, 15:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаПолитика
 
 
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