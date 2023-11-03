https://ria.ru/20231103/putin-1907270124.html

Путин ответил на вопрос о необходимости начала СВО

Путин ответил на вопрос о необходимости начала СВО - РИА Новости, 03.11.2023

Путин ответил на вопрос о необходимости начала СВО

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о необходимости начать СВО, заявил, что у России не было другого выбора, на нас уже напали. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T16:45

2023-11-03T16:45

2023-11-03T17:01

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

вооруженные силы украины

украина

политика

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о необходимости начать СВО, заявил, что у России не было другого выбора, на нас уже напали."У нас другого выбора не было. Потому что перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтись - нет, к сожалению, это нельзя было сделать. Почему? Потому что на нас уже напали", - сказал Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.

https://ria.ru/20231103/putin-1907196007.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, вооруженные силы украины, украина, политика