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Путин провел встречу с членами Общественной палаты - РИА Новости, 03.11.2023
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16:38 03.11.2023 (обновлено: 20:49 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/putin-1907266537.html
Путин провел встречу с членами Общественной палаты
Путин провел встречу с членами Общественной палаты - РИА Новости, 03.11.2023
Путин провел встречу с членами Общественной палаты
Президент России Владимир Путин провел встречу с членами Общественной палаты на форуме "Сообщество". Ключевые заявления — в материале РИА Новости. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:38
2023-11-03T20:49
владимир путин
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с членами Общественной палаты на форуме "Сообщество". Ключевые заявления — в материале РИА Новости.О беспорядках в МахачкалеКак отметил глава государства, российское общество должно понимать, что за ситуацией в аэропорту Махачкалы стоят люди, проживающие за границей, в том числе на Украине, которые провоцировали беспорядки через социальные сети.&quot;На самом-то деле они преследуют, скорее всего, свои собственные интересы, чем интересы каких-то третьих народов и третьих стран. В данном случае — интерес борьбы с Россией и раскачки России изнутри. В нашей многонациональной стране это абсолютно недопустимо&quot;. По его словам, из-за большого количества жертв в ближневосточном конфликте очень легко "бросить искру", сыграв на эмоциональной реакции людей.&quot;В этой связи, конечно, меня удивляет позиция заокеанских деятелей. Они вроде бы поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры с Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы. Просто невероятное свинство, это уже не двойные стандарты, даже не знаю, как это назвать. Извращение сознания какое-то&quot;.Глава государства подчеркнул, что власти должны обратить внимание на беспорядки в аэропорту и должным образом, в соответствии с российскими законами, отреагировать на них.О защите жителей Крыма и ДонбассаПутин напомнил, что Россия и Украина — братские страны, в том числе по этническому составу, и если бы в соседней республике нормально относились к русским людям, языку и культуре и там не было бы госпереворотов, то Москве не пришлось бы "действовать в Крыму так, как мы действовали".Президент пояснил, что в сложившейся ситуации надо было людей защищать "от этой мрази нацистской". &quot;Как нам поступить? Они просто поставили нас перед выбором, в рамках которого мы не могли сделать ничего другого, кроме как встать на защиту людей, проживающих там. То же самое потом и с Донбассом пошло, и с Новороссией&quot;.Путин напомнил, что в советский период соседнюю республику сформировали в значительной степени за счет русских территорий, а сама Украина на момент добровольного вхождения в состав России в XVI веке состояла из трех областей: Киевской, Житомирской и Черниговской. При этом их жители называли себя "русскими православными людьми".&quot;Так случилось, и современная Россия с этим смирилась после распада Советского Союза. Но когда начали истреблять все русское — это, конечно, запредельные вещи. А в конце концов объявили, что русские являются не коренной нацией в этих землях, это вообще полный беспредел, понимаете, а параллельно еще и начали истреблять русских на Донбассе и под аплодисменты Запада&quot;."Просто челюсть отваливалась!"Российский лидер указал, что коррупция на Украине фактически узаконена, из-за чего с ней безуспешно пытаются бороться США. При этом, по мнению Путина, Штаты не смогут ничего добиться в этой ситуации.Глава государства добавил, что США на Украине сейчас задумали смену элит — и экономических, и политических, но это не решит проблему и "все будет то же самое".Такой коррупции, как на Украине, нет больше нигде в мире, отметил президент. Как объяснил Путин, он понял это из-за плотного общения с бывшими руководителями Украины.По его словам, на Украине все имеет свою цену — даже голос в Верховном и Конституционном судах.Как рассказал Путин, когда он обсуждал какие-то вопросы с украинскими коллегами, они прямо отвечали ему, что решат вопрос по определенной цене.&quot;Это мы решим, это стоит столько-то&quot;. Это мне говорили первые лица государства. У меня просто челюсть отваливалась. Я говорю: &quot;Что, у вас вот так?&quot; — &quot;Ну да, у нас вот так&quot;.Он отметил, что украинская коррупция распространяется и на ситуацию с оружием в мире. &quot;Сейчас говорят: оружие появляется на Ближнем Востоке (с Украины). Конечно, появляется. Продают потому что. И талибам продают, а оттуда идет куда угодно дальше. Все продается и покупается&quot;.О самодостаточности РоссииГлава государства отметил, что в России сейчас 43% роста экономики происходит за счет перерабатывающего производства и страна перестает быть "бензоколонкой", как ее когда-то называли.&quot;Вот когда все это меняется, когда мы становимся самодостаточными, тогда будет меньше желающих исключать нас из каких-то организаций, а будет все больше и больше желающих извиниться и пригласить к совместной работе по самым различным направлениям деятельности&quot;.Президент подчеркнул, что поэтому необходимо сосредоточиться на внутренней повестке, решать стоящие перед страной задачи, идти вперед и развиваться, укреплять демографию, а также "укрепляться внутриполитически".Он указал, что в этом году рост ВВП России составит 2,8, а возможно, и три процента, при этом в ведущих экономиках Европы ВВП уйдет в "минус, небольшой, но минус". Глава государства добавил, что у стран ЕС возникают реальные проблемы.&quot;Главное, что, слава богу, у нас экономика функционирует ритмично, все получается, мы не меняем никаких наших планов, ни от каких наших планов не отказываемся ни в социальной сфере, ни с точки зрения развития инфраструктуры, по другим направлениям — поддержка промышленности, безопасности и так далее&quot;.Кроме того, российский лидер подчеркнул, что для развития новых территорий есть дополнительные ресурсы и что при этом нужно контролировать каждый шаг.
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РИА Новости
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Путин: событиями в Дагестане хотели раскачать Россию изнутри
Путин: событиями в Дагестане хотели раскачать Россию изнутри
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Путин: "Если бы к русскому языку относились нормально, на Украине не было бы переворотов"
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"Челюсть отвалилась": Путин о размахе коррупции на Украине
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2023-11-03T16:38
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Путин о росте ВВП в России
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владимир путин
Владимир Путин

Путин провел встречу с членами Общественной палаты

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты нового состава в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве
Президент Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты нового состава в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты нового состава в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с членами Общественной палаты на форуме "Сообщество". Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

О беспорядках в Махачкале

Как отметил глава государства, российское общество должно понимать, что за ситуацией в аэропорту Махачкалы стоят люди, проживающие за границей, в том числе на Украине, которые провоцировали беспорядки через социальные сети.
«

"На самом-то деле они преследуют, скорее всего, свои собственные интересы, чем интересы каких-то третьих народов и третьих стран. В данном случае — интерес борьбы с Россией и раскачки России изнутри. В нашей многонациональной стране это абсолютно недопустимо".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
По его словам, из-за большого количества жертв в ближневосточном конфликте очень легко "бросить искру", сыграв на эмоциональной реакции людей.
«

"В этой связи, конечно, меня удивляет позиция заокеанских деятелей. Они вроде бы поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры с Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы. Просто невероятное свинство, это уже не двойные стандарты, даже не знаю, как это назвать. Извращение сознания какое-то".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
Глава государства подчеркнул, что власти должны обратить внимание на беспорядки в аэропорту и должным образом, в соответствии с российскими законами, отреагировать на них.
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О защите жителей Крыма и Донбасса

Путин напомнил, что Россия и Украина — братские страны, в том числе по этническому составу, и если бы в соседней республике нормально относились к русским людям, языку и культуре и там не было бы госпереворотов, то Москве не пришлось бы "действовать в Крыму так, как мы действовали".
Президент пояснил, что в сложившейся ситуации надо было людей защищать "от этой мрази нацистской".
«

"Как нам поступить? Они просто поставили нас перед выбором, в рамках которого мы не могли сделать ничего другого, кроме как встать на защиту людей, проживающих там. То же самое потом и с Донбассом пошло, и с Новороссией".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
Путин напомнил, что в советский период соседнюю республику сформировали в значительной степени за счет русских территорий, а сама Украина на момент добровольного вхождения в состав России в XVI веке состояла из трех областей: Киевской, Житомирской и Черниговской. При этом их жители называли себя "русскими православными людьми".
«

"Так случилось, и современная Россия с этим смирилась после распада Советского Союза. Но когда начали истреблять все русское — это, конечно, запредельные вещи. А в конце концов объявили, что русские являются не коренной нацией в этих землях, это вообще полный беспредел, понимаете, а параллельно еще и начали истреблять русских на Донбассе и под аплодисменты Запада".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
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"Просто челюсть отваливалась!"

Российский лидер указал, что коррупция на Украине фактически узаконена, из-за чего с ней безуспешно пытаются бороться США. При этом, по мнению Путина, Штаты не смогут ничего добиться в этой ситуации.
Глава государства добавил, что США на Украине сейчас задумали смену элит — и экономических, и политических, но это не решит проблему и "все будет то же самое".
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Такой коррупции, как на Украине, нет больше нигде в мире, отметил президент. Как объяснил Путин, он понял это из-за плотного общения с бывшими руководителями Украины.
По его словам, на Украине все имеет свою цену — даже голос в Верховном и Конституционном судах.
Как рассказал Путин, когда он обсуждал какие-то вопросы с украинскими коллегами, они прямо отвечали ему, что решат вопрос по определенной цене.
«

"Это мы решим, это стоит столько-то". Это мне говорили первые лица государства. У меня просто челюсть отваливалась. Я говорю: "Что, у вас вот так?" — "Ну да, у нас вот так".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
Он отметил, что украинская коррупция распространяется и на ситуацию с оружием в мире.
«

"Сейчас говорят: оружие появляется на Ближнем Востоке (с Украины). Конечно, появляется. Продают потому что. И талибам продают, а оттуда идет куда угодно дальше. Все продается и покупается".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
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О самодостаточности России

Глава государства отметил, что в России сейчас 43% роста экономики происходит за счет перерабатывающего производства и страна перестает быть "бензоколонкой", как ее когда-то называли.
«

"Вот когда все это меняется, когда мы становимся самодостаточными, тогда будет меньше желающих исключать нас из каких-то организаций, а будет все больше и больше желающих извиниться и пригласить к совместной работе по самым различным направлениям деятельности".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
Президент подчеркнул, что поэтому необходимо сосредоточиться на внутренней повестке, решать стоящие перед страной задачи, идти вперед и развиваться, укреплять демографию, а также "укрепляться внутриполитически".
Он указал, что в этом году рост ВВП России составит 2,8, а возможно, и три процента, при этом в ведущих экономиках Европы ВВП уйдет в "минус, небольшой, но минус". Глава государства добавил, что у стран ЕС возникают реальные проблемы.
«

"Главное, что, слава богу, у нас экономика функционирует ритмично, все получается, мы не меняем никаких наших планов, ни от каких наших планов не отказываемся ни в социальной сфере, ни с точки зрения развития инфраструктуры, по другим направлениям — поддержка промышленности, безопасности и так далее".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
Кроме того, российский лидер подчеркнул, что для развития новых территорий есть дополнительные ресурсы и что при этом нужно контролировать каждый шаг.
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