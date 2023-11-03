https://ria.ru/20231103/putin-1907266537.html

Путин провел встречу с членами Общественной палаты

Путин провел встречу с членами Общественной палаты - РИА Новости, 03.11.2023

Путин провел встречу с членами Общественной палаты

Президент России Владимир Путин провел встречу с членами Общественной палаты на форуме "Сообщество". Ключевые заявления — в материале РИА Новости. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T16:38

2023-11-03T16:38

2023-11-03T20:49

владимир путин

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с членами Общественной палаты на форуме "Сообщество". Ключевые заявления — в материале РИА Новости.О беспорядках в МахачкалеКак отметил глава государства, российское общество должно понимать, что за ситуацией в аэропорту Махачкалы стоят люди, проживающие за границей, в том числе на Украине, которые провоцировали беспорядки через социальные сети."На самом-то деле они преследуют, скорее всего, свои собственные интересы, чем интересы каких-то третьих народов и третьих стран. В данном случае — интерес борьбы с Россией и раскачки России изнутри. В нашей многонациональной стране это абсолютно недопустимо". По его словам, из-за большого количества жертв в ближневосточном конфликте очень легко "бросить искру", сыграв на эмоциональной реакции людей."В этой связи, конечно, меня удивляет позиция заокеанских деятелей. Они вроде бы поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры с Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы. Просто невероятное свинство, это уже не двойные стандарты, даже не знаю, как это назвать. Извращение сознания какое-то".Глава государства подчеркнул, что власти должны обратить внимание на беспорядки в аэропорту и должным образом, в соответствии с российскими законами, отреагировать на них.О защите жителей Крыма и ДонбассаПутин напомнил, что Россия и Украина — братские страны, в том числе по этническому составу, и если бы в соседней республике нормально относились к русским людям, языку и культуре и там не было бы госпереворотов, то Москве не пришлось бы "действовать в Крыму так, как мы действовали".Президент пояснил, что в сложившейся ситуации надо было людей защищать "от этой мрази нацистской". "Как нам поступить? Они просто поставили нас перед выбором, в рамках которого мы не могли сделать ничего другого, кроме как встать на защиту людей, проживающих там. То же самое потом и с Донбассом пошло, и с Новороссией".Путин напомнил, что в советский период соседнюю республику сформировали в значительной степени за счет русских территорий, а сама Украина на момент добровольного вхождения в состав России в XVI веке состояла из трех областей: Киевской, Житомирской и Черниговской. При этом их жители называли себя "русскими православными людьми"."Так случилось, и современная Россия с этим смирилась после распада Советского Союза. Но когда начали истреблять все русское — это, конечно, запредельные вещи. А в конце концов объявили, что русские являются не коренной нацией в этих землях, это вообще полный беспредел, понимаете, а параллельно еще и начали истреблять русских на Донбассе и под аплодисменты Запада"."Просто челюсть отваливалась!"Российский лидер указал, что коррупция на Украине фактически узаконена, из-за чего с ней безуспешно пытаются бороться США. При этом, по мнению Путина, Штаты не смогут ничего добиться в этой ситуации.Глава государства добавил, что США на Украине сейчас задумали смену элит — и экономических, и политических, но это не решит проблему и "все будет то же самое".Такой коррупции, как на Украине, нет больше нигде в мире, отметил президент. Как объяснил Путин, он понял это из-за плотного общения с бывшими руководителями Украины.По его словам, на Украине все имеет свою цену — даже голос в Верховном и Конституционном судах.Как рассказал Путин, когда он обсуждал какие-то вопросы с украинскими коллегами, они прямо отвечали ему, что решат вопрос по определенной цене."Это мы решим, это стоит столько-то". Это мне говорили первые лица государства. У меня просто челюсть отваливалась. Я говорю: "Что, у вас вот так?" — "Ну да, у нас вот так".Он отметил, что украинская коррупция распространяется и на ситуацию с оружием в мире. "Сейчас говорят: оружие появляется на Ближнем Востоке (с Украины). Конечно, появляется. Продают потому что. И талибам продают, а оттуда идет куда угодно дальше. Все продается и покупается".О самодостаточности РоссииГлава государства отметил, что в России сейчас 43% роста экономики происходит за счет перерабатывающего производства и страна перестает быть "бензоколонкой", как ее когда-то называли."Вот когда все это меняется, когда мы становимся самодостаточными, тогда будет меньше желающих исключать нас из каких-то организаций, а будет все больше и больше желающих извиниться и пригласить к совместной работе по самым различным направлениям деятельности".Президент подчеркнул, что поэтому необходимо сосредоточиться на внутренней повестке, решать стоящие перед страной задачи, идти вперед и развиваться, укреплять демографию, а также "укрепляться внутриполитически".Он указал, что в этом году рост ВВП России составит 2,8, а возможно, и три процента, при этом в ведущих экономиках Европы ВВП уйдет в "минус, небольшой, но минус". Глава государства добавил, что у стран ЕС возникают реальные проблемы."Главное, что, слава богу, у нас экономика функционирует ритмично, все получается, мы не меняем никаких наших планов, ни от каких наших планов не отказываемся ни в социальной сфере, ни с точки зрения развития инфраструктуры, по другим направлениям — поддержка промышленности, безопасности и так далее".Кроме того, российский лидер подчеркнул, что для развития новых территорий есть дополнительные ресурсы и что при этом нужно контролировать каждый шаг.

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https://ria.ru/20231101/zelenskiy-1906490994.html

https://ria.ru/20231009/oruzhie-1901521183.html

https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html

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владимир путин