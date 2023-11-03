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Путин назвал проблему абортов острой - РИА Новости, 03.11.2023
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16:36 03.11.2023 (обновлено: 16:50 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/putin-1907266042.html
Путин назвал проблему абортов острой
Путин назвал проблему абортов острой - РИА Новости, 03.11.2023
Путин назвал проблему абортов острой
Проблема абортов в стране - острая, надо решить вопрос, что с этим делать - запрещать продавать препараты для прерывания беременности или же улучшать поддержку... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:36
2023-11-03T16:50
общество
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Проблема абортов в стране - острая, надо решить вопрос, что с этим делать - запрещать продавать препараты для прерывания беременности или же улучшать поддержку семей, заявил президент РФ Владимир Путин."Конечно, проблема абортов - она такая, острая. Вопрос - что с этим делать. Запрещать продавать препараты, прерывающие беременность, или же улучшать социально-экономическое положение в стране, повышать уровень благосостояния, реальных заработных плат, социального обслуживания, помощи молодым семьям по приобретению жилья, помощи по другим направлениям, материальной помощи молодым студенческим семьям", - сказал Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ.Он отметил, что существует много направлений по поддержке материнства и детства, и за социальный блок отвечает правительство РФ."Все-таки... государство за последние годы очень много сделало для поддержки семей с детьми", - сказал президент, добавив, что этому надо уделять внимание постоянно.
https://ria.ru/20230725/blokirovka-1886275962.html
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общество
Общество
Путин назвал проблему абортов острой

Путин: проблема абортов в России - острая, вопрос - что с этим делать

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Проблема абортов в стране - острая, надо решить вопрос, что с этим делать - запрещать продавать препараты для прерывания беременности или же улучшать поддержку семей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, проблема абортов - она такая, острая. Вопрос - что с этим делать. Запрещать продавать препараты, прерывающие беременность, или же улучшать социально-экономическое положение в стране, повышать уровень благосостояния, реальных заработных плат, социального обслуживания, помощи молодым семьям по приобретению жилья, помощи по другим направлениям, материальной помощи молодым студенческим семьям", - сказал Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ.
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Он отметил, что существует много направлений по поддержке материнства и детства, и за социальный блок отвечает правительство РФ.
"Все-таки... государство за последние годы очень много сделало для поддержки семей с детьми", - сказал президент, добавив, что этому надо уделять внимание постоянно.
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