https://ria.ru/20231103/putin-1907245131.html

﻿Попытки посеять между россиянами вражду обречены на провал, заявил Путин

﻿Попытки посеять между россиянами вражду обречены на провал, заявил Путин - РИА Новости, 03.11.2023

﻿Попытки посеять между россиянами вражду обречены на провал, заявил Путин

Все попытки посеять между россиянами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации, направленные против России, обречены на провал, говорится в... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T16:08

2023-11-03T16:08

2023-11-03T16:08

россия

владимир путин

магомедсалам магомедов

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

общество

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Все попытки посеять между россиянами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации, направленные против России, обречены на провал, говорится в приветственном послании участникам VI Всероссийского форума "Народы России" президента РФ Владимира Путина. Послание на пленарном заседании форума озвучил заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов. По мнению главы государства, за прошедшие годы форум "Народы России" утвердился в качестве авторитетной площадки для глубокого всестороннего анализа государственной национальной политики, в повышении ее эффективности. "Убежден, что все попытки посеять между нами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации и агрессивные действия, направленные против России, обречены на провал, потому что мы единый народ, связанный общей историей и братскими узами дружбы и взаимопонимания", - зачитал текст приветствия Магомедов. По словам Путина, многообразие языков, религий, обычаев - истинное богатство России, поэтому государство уделяет огромное внимание сохранению самобытности каждого народа страны. "Ключевой судьбоносной задачей было и остаётся обеспечение межнационального мира и согласия в стране, укрепление наших культуры, традиционных ценностей. Важно, чтобы в этой масштабной работе в полной мере был задействован серьезный потенциал религиозных, общественных, научных организаций, этнокультурных объединений", - отмечается в тексте приветствия.

https://ria.ru/20231103/putin-1907237275.html

https://ria.ru/20231103/putin-1907233464.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, магомедсалам магомедов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, общество