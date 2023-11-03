https://ria.ru/20231103/putin-1907245131.html
Попытки посеять между россиянами вражду обречены на провал, заявил Путин
Попытки посеять между россиянами вражду обречены на провал, заявил Путин - РИА Новости, 03.11.2023
Попытки посеять между россиянами вражду обречены на провал, заявил Путин
Все попытки посеять между россиянами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации, направленные против России, обречены на провал, говорится в... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:08
2023-11-03T16:08
2023-11-03T16:08
россия
владимир путин
магомедсалам магомедов
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907207251_0:356:3003:2045_1920x0_80_0_0_f2ad6668c7bc58710e486152266fee33.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Все попытки посеять между россиянами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации, направленные против России, обречены на провал, говорится в приветственном послании участникам VI Всероссийского форума "Народы России" президента РФ Владимира Путина. Послание на пленарном заседании форума озвучил заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов. По мнению главы государства, за прошедшие годы форум "Народы России" утвердился в качестве авторитетной площадки для глубокого всестороннего анализа государственной национальной политики, в повышении ее эффективности. "Убежден, что все попытки посеять между нами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации и агрессивные действия, направленные против России, обречены на провал, потому что мы единый народ, связанный общей историей и братскими узами дружбы и взаимопонимания", - зачитал текст приветствия Магомедов. По словам Путина, многообразие языков, религий, обычаев - истинное богатство России, поэтому государство уделяет огромное внимание сохранению самобытности каждого народа страны. "Ключевой судьбоносной задачей было и остаётся обеспечение межнационального мира и согласия в стране, укрепление наших культуры, традиционных ценностей. Важно, чтобы в этой масштабной работе в полной мере был задействован серьезный потенциал религиозных, общественных, научных организаций, этнокультурных объединений", - отмечается в тексте приветствия.
https://ria.ru/20231103/putin-1907237275.html
https://ria.ru/20231103/putin-1907233464.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907207251_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_77cf7e869d8eebc1c798c4ccc5477b2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, магомедсалам магомедов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, общество
Россия, Владимир Путин, Магомедсалам Магомедов, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Общество
Попытки посеять между россиянами вражду обречены на провал, заявил Путин
Путин: попытки посеять между россиянами семена ксенофобии обречены на провал
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Все попытки посеять между россиянами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации, направленные против России, обречены на провал, говорится в приветственном послании участникам VI Всероссийского форума "Народы России" президента РФ Владимира Путина.
Послание на пленарном заседании форума озвучил заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов
. По мнению главы государства, за прошедшие годы форум "Народы России" утвердился в качестве авторитетной площадки для глубокого всестороннего анализа государственной национальной политики, в повышении ее эффективности.
Путин отметил героизм участвующих в СВО выходцев с Кавказа
"Убежден, что все попытки посеять между нами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации и агрессивные действия, направленные против России, обречены на провал, потому что мы единый народ, связанный общей историей и братскими узами дружбы и взаимопонимания", - зачитал текст приветствия Магомедов.
По словам Путина, многообразие языков, религий, обычаев - истинное богатство России, поэтому государство уделяет огромное внимание сохранению самобытности каждого народа страны.
"Ключевой судьбоносной задачей было и остаётся обеспечение межнационального мира и согласия в стране, укрепление наших культуры, традиционных ценностей. Важно, чтобы в этой масштабной работе в полной мере был задействован серьезный потенциал религиозных, общественных, научных организаций, этнокультурных объединений", - отмечается в тексте приветствия.
Путин благодарен духовенству за быструю реакцию на события в Дагестане