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﻿Попытки посеять между россиянами вражду обречены на провал, заявил Путин - РИА Новости, 03.11.2023
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16:08 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/putin-1907245131.html
﻿Попытки посеять между россиянами вражду обречены на провал, заявил Путин
﻿Попытки посеять между россиянами вражду обречены на провал, заявил Путин - РИА Новости, 03.11.2023
﻿Попытки посеять между россиянами вражду обречены на провал, заявил Путин
Все попытки посеять между россиянами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации, направленные против России, обречены на провал, говорится в... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:08
2023-11-03T16:08
россия
владимир путин
магомедсалам магомедов
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
общество
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Все попытки посеять между россиянами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации, направленные против России, обречены на провал, говорится в приветственном послании участникам VI Всероссийского форума "Народы России" президента РФ Владимира Путина. Послание на пленарном заседании форума озвучил заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов. По мнению главы государства, за прошедшие годы форум "Народы России" утвердился в качестве авторитетной площадки для глубокого всестороннего анализа государственной национальной политики, в повышении ее эффективности. "Убежден, что все попытки посеять между нами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации и агрессивные действия, направленные против России, обречены на провал, потому что мы единый народ, связанный общей историей и братскими узами дружбы и взаимопонимания", - зачитал текст приветствия Магомедов. По словам Путина, многообразие языков, религий, обычаев - истинное богатство России, поэтому государство уделяет огромное внимание сохранению самобытности каждого народа страны. "Ключевой судьбоносной задачей было и остаётся обеспечение межнационального мира и согласия в стране, укрепление наших культуры, традиционных ценностей. Важно, чтобы в этой масштабной работе в полной мере был задействован серьезный потенциал религиозных, общественных, научных организаций, этнокультурных объединений", - отмечается в тексте приветствия.
https://ria.ru/20231103/putin-1907237275.html
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россия, владимир путин, магомедсалам магомедов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, общество
Россия, Владимир Путин, Магомедсалам Магомедов, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Общество
﻿Попытки посеять между россиянами вражду обречены на провал, заявил Путин

Путин: попытки посеять между россиянами семена ксенофобии обречены на провал

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ нового состава в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ нового состава в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Все попытки посеять между россиянами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации, направленные против России, обречены на провал, говорится в приветственном послании участникам VI Всероссийского форума "Народы России" президента РФ Владимира Путина.
Послание на пленарном заседании форума озвучил заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов. По мнению главы государства, за прошедшие годы форум "Народы России" утвердился в качестве авторитетной площадки для глубокого всестороннего анализа государственной национальной политики, в повышении ее эффективности.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ нового состава в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве. 3 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
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"Убежден, что все попытки посеять между нами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации и агрессивные действия, направленные против России, обречены на провал, потому что мы единый народ, связанный общей историей и братскими узами дружбы и взаимопонимания", - зачитал текст приветствия Магомедов.
По словам Путина, многообразие языков, религий, обычаев - истинное богатство России, поэтому государство уделяет огромное внимание сохранению самобытности каждого народа страны.
"Ключевой судьбоносной задачей было и остаётся обеспечение межнационального мира и согласия в стране, укрепление наших культуры, традиционных ценностей. Важно, чтобы в этой масштабной работе в полной мере был задействован серьезный потенциал религиозных, общественных, научных организаций, этнокультурных объединений", - отмечается в тексте приветствия.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ нового состава в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве. 3 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
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РоссияВладимир ПутинМагомедсалам МагомедовОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбщество
 
 
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