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Путин высказался об отношении к русскому языку на Украине - РИА Новости, 03.11.2023
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15:34 03.11.2023 (обновлено: 18:57 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/putin-1907219397.html
Путин высказался об отношении к русскому языку на Украине
Путин высказался об отношении к русскому языку на Украине - РИА Новости, 03.11.2023
Путин высказался об отношении к русскому языку на Украине
У России не было бы и мысли возвращать Крым, если бы к русскому языку на Украине относились нормально, не было переворотов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:34
2023-11-03T18:57
украина
владимир путин
россия
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. У России не было бы и мысли возвращать Крым, если бы к русскому языку на Украине относились нормально, не было переворотов, заявил президент РФ Владимир Путин.&quot;Если бы у нас складывались отношения с братской Украиной, я и сейчас говорю — с братской Украиной, этнический состав-то у нас братский в прямом смысле этого слова, нормально, по-современному, доброжелательно, в голову бы никому не приходило совершать действия, связанные с Крымом. Как если бы там было все хорошо, если бы к русским людям, к русскому языку, культуре относились нормально, не было бы этих переворотов государственных, разве бы в голову кому-нибудь в России пришло действовать в Крыму том же так, как мы действовали. Ну конечно нет&quot;, — сказал Путин на встрече с членами Общественной палаты России.Президент пояснил, что в сложившейся ситуации надо было людей защищать "от этой мрази нацистской". "Как нам поступить? Они просто поставили нас перед выбором, в рамках которого мы не могли сделать ничего другого, кроме как встать на защиту людей, проживающих там. То же самое потом и с Донбассом пошло, и с Новороссией", — отметил он.Путин напомнил, что в советский период Украину сформировали в значительной степени за счет русских земель.&quot;Так случилось, и современная Россия с этим смирилась после распада Советского Союза. Но когда начали истреблять все русское — это, конечно, запредельные вещи. А в конце концов объявили, что русские являются не коренной нацией в этих землях, это вообще полный беспредел, понимаете, а параллельно еще и начали истреблять русских на Донбассе и под аплодисменты Запада&quot;, — сказал он.
https://ria.ru/20231103/ssha-1907216810.html
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353
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Путин: "Если бы к русскому языку относились нормально, на Украине не было бы переворотов"
Путин: "Если бы к русскому языку относились нормально, на Украине не было бы переворотов"
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украина, владимир путин, россия, донбасс
Украина, Владимир Путин, Россия, Донбасс
Путин высказался об отношении к русскому языку на Украине

Путин: России не пришлось бы возвращать Крым, если бы русских там не притесняли

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. У России не было бы и мысли возвращать Крым, если бы к русскому языку на Украине относились нормально, не было переворотов, заявил президент РФ Владимир Путин.
«

"Если бы у нас складывались отношения с братской Украиной, я и сейчас говорю — с братской Украиной, этнический состав-то у нас братский в прямом смысле этого слова, нормально, по-современному, доброжелательно, в голову бы никому не приходило совершать действия, связанные с Крымом. Как если бы там было все хорошо, если бы к русским людям, к русскому языку, культуре относились нормально, не было бы этих переворотов государственных, разве бы в голову кому-нибудь в России пришло действовать в Крыму том же так, как мы действовали. Ну конечно нет", — сказал Путин на встрече с членами Общественной палаты России.

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Президент пояснил, что в сложившейся ситуации надо было людей защищать "от этой мрази нацистской". "Как нам поступить? Они просто поставили нас перед выбором, в рамках которого мы не могли сделать ничего другого, кроме как встать на защиту людей, проживающих там. То же самое потом и с Донбассом пошло, и с Новороссией", — отметил он.
Путин напомнил, что в советский период Украину сформировали в значительной степени за счет русских земель.
«

"Так случилось, и современная Россия с этим смирилась после распада Советского Союза. Но когда начали истреблять все русское — это, конечно, запредельные вещи. А в конце концов объявили, что русские являются не коренной нацией в этих землях, это вообще полный беспредел, понимаете, а параллельно еще и начали истреблять русских на Донбассе и под аплодисменты Запада", — сказал он.

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