https://ria.ru/20231103/putin-1907219397.html

Путин высказался об отношении к русскому языку на Украине

Путин высказался об отношении к русскому языку на Украине - РИА Новости, 03.11.2023

Путин высказался об отношении к русскому языку на Украине

У России не было бы и мысли возвращать Крым, если бы к русскому языку на Украине относились нормально, не было переворотов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T15:34

2023-11-03T15:34

2023-11-03T18:57

украина

владимир путин

россия

донбасс

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. У России не было бы и мысли возвращать Крым, если бы к русскому языку на Украине относились нормально, не было переворотов, заявил президент РФ Владимир Путин."Если бы у нас складывались отношения с братской Украиной, я и сейчас говорю — с братской Украиной, этнический состав-то у нас братский в прямом смысле этого слова, нормально, по-современному, доброжелательно, в голову бы никому не приходило совершать действия, связанные с Крымом. Как если бы там было все хорошо, если бы к русским людям, к русскому языку, культуре относились нормально, не было бы этих переворотов государственных, разве бы в голову кому-нибудь в России пришло действовать в Крыму том же так, как мы действовали. Ну конечно нет", — сказал Путин на встрече с членами Общественной палаты России.Президент пояснил, что в сложившейся ситуации надо было людей защищать "от этой мрази нацистской". "Как нам поступить? Они просто поставили нас перед выбором, в рамках которого мы не могли сделать ничего другого, кроме как встать на защиту людей, проживающих там. То же самое потом и с Донбассом пошло, и с Новороссией", — отметил он.Путин напомнил, что в советский период Украину сформировали в значительной степени за счет русских земель."Так случилось, и современная Россия с этим смирилась после распада Советского Союза. Но когда начали истреблять все русское — это, конечно, запредельные вещи. А в конце концов объявили, что русские являются не коренной нацией в этих землях, это вообще полный беспредел, понимаете, а параллельно еще и начали истреблять русских на Донбассе и под аплодисменты Запада", — сказал он.

https://ria.ru/20231103/ssha-1907216810.html

https://ria.ru/20231103/putin-1907231815.html

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Путин: "Если бы к русскому языку относились нормально, на Украине не было бы переворотов" Путин: "Если бы к русскому языку относились нормально, на Украине не было бы переворотов" 2023-11-03T15:34 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, владимир путин, россия, донбасс