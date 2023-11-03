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Путин отметил важность общественного контроля органов власти - РИА Новости, 03.11.2023
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15:31 03.11.2023 (обновлено: 15:49 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/putin-1907217655.html
Путин отметил важность общественного контроля органов власти
Путин отметил важность общественного контроля органов власти - РИА Новости, 03.11.2023
Путин отметил важность общественного контроля органов власти
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ призвал общественные организации обязательно включаться в работу по контролю за... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:31
2023-11-03T15:49
владимир путин
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ призвал общественные организации обязательно включаться в работу по контролю за деятельностью органов власти в новых регионах РФ, глава государства подчеркнул, что такая деятельность очень важна.Во время мероприятия председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов попросил Путина о поручении, которое позволит общественникам вести комплексный мониторинг дел на местах в новых регионах РФ."Я, безусловно, вас поддерживаю в том, что вы сказали, что вы в Запорожье, на Херсонщине, в Донецке намерены контролировать действия органов власти. Обязательно это надо делать, надо обязательно вписываться в эту работу. Вот вы сказали: мы собираемся то, то… Я вас даже прошу об этом. Потому что контроль со стороны общественных организаций чрезвычайно важен", - сказал Путин, отвечая на вопрос Рогова.
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владимир путин
Владимир Путин
Путин отметил важность общественного контроля органов власти

Путин призвал ОП обязательно вписываться в работу по контролю органов власти

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ призвал общественные организации обязательно включаться в работу по контролю за деятельностью органов власти в новых регионах РФ, глава государства подчеркнул, что такая деятельность очень важна.
Во время мероприятия председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов попросил Путина о поручении, которое позволит общественникам вести комплексный мониторинг дел на местах в новых регионах РФ.
"Я, безусловно, вас поддерживаю в том, что вы сказали, что вы в Запорожье, на Херсонщине, в Донецке намерены контролировать действия органов власти. Обязательно это надо делать, надо обязательно вписываться в эту работу. Вот вы сказали: мы собираемся то, то… Я вас даже прошу об этом. Потому что контроль со стороны общественных организаций чрезвычайно важен", - сказал Путин, отвечая на вопрос Рогова.
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