https://ria.ru/20231103/putin-1907212902.html

Путин заявил о развитии перерабатывающего производства

Путин заявил о развитии перерабатывающего производства - РИА Новости, 03.11.2023

Путин заявил о развитии перерабатывающего производства

Россия превращается из "бензоколонки" в самодостаточную страну с перерабатывающим производством, на которое уже приходится 43% в структуре роста экономики,... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T15:23

2023-11-03T15:23

2023-11-03T16:32

россия

экономика

владимир путин

центральный музей великой отечественной войны

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907240719_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_074210e8f203f3f5b18e31933de5af25.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россия превращается из "бензоколонки" в самодостаточную страну с перерабатывающим производством, на которое уже приходится 43% в структуре роста экономики, заявил президент РФ Владимир Путин."Когда мы превращаемся с вами сейчас в такую страну, где у нас в структуре роста экономики 43% уже - это перерабатывающие производства, когда мы перестаем, как нам когда-то говорили, тыкали пальцем в нас, что мы "бензоколонка", а не экономика, вот когда все это меняется, когда мы становимся самодостаточными, тогда будет меньше желающих исключать нас из каких-то организаций, а будет все больше и больше желающих извиниться и пригласить к совместной работе по самым различным направлениям деятельности", - сказал Путин на встрече с членами Общественной палаты России.В этой связи он считает, что необходимо сосредоточиться на внутренней повестке, решать стоящие перед страной задачи, идти вперед и развиваться, укреплять демографию, а также "укрепляться внутриполитически", чему, по мнению главы государства, способствует празднование Дня народного единства.Встреча проходит в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Общественная палата нового, восьмого состава сформирована в июне 2023 года.

https://ria.ru/20231103/putin-1907217944.html

https://ria.ru/20231103/putin-1907217655.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин заявил о превращении России из "бензоколонки" в самодостаточную страну Путин заявил о превращении России из "бензоколонки" в самодостаточную страну 2023-11-03T15:23 true PT0M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, экономика, владимир путин, центральный музей великой отечественной войны