https://ria.ru/20231103/putin-1907212902.html
Путин заявил о развитии перерабатывающего производства
Путин заявил о развитии перерабатывающего производства - РИА Новости, 03.11.2023
Путин заявил о развитии перерабатывающего производства
Россия превращается из "бензоколонки" в самодостаточную страну с перерабатывающим производством, на которое уже приходится 43% в структуре роста экономики,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:23
2023-11-03T15:23
2023-11-03T16:32
россия
экономика
владимир путин
центральный музей великой отечественной войны
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907240719_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_074210e8f203f3f5b18e31933de5af25.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россия превращается из "бензоколонки" в самодостаточную страну с перерабатывающим производством, на которое уже приходится 43% в структуре роста экономики, заявил президент РФ Владимир Путин."Когда мы превращаемся с вами сейчас в такую страну, где у нас в структуре роста экономики 43% уже - это перерабатывающие производства, когда мы перестаем, как нам когда-то говорили, тыкали пальцем в нас, что мы "бензоколонка", а не экономика, вот когда все это меняется, когда мы становимся самодостаточными, тогда будет меньше желающих исключать нас из каких-то организаций, а будет все больше и больше желающих извиниться и пригласить к совместной работе по самым различным направлениям деятельности", - сказал Путин на встрече с членами Общественной палаты России.В этой связи он считает, что необходимо сосредоточиться на внутренней повестке, решать стоящие перед страной задачи, идти вперед и развиваться, укреплять демографию, а также "укрепляться внутриполитически", чему, по мнению главы государства, способствует празднование Дня народного единства.Встреча проходит в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Общественная палата нового, восьмого состава сформирована в июне 2023 года.
https://ria.ru/20231103/putin-1907217944.html
https://ria.ru/20231103/putin-1907217655.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907240719_143:0:1583:1080_1920x0_80_0_0_0f89b764e595763750ca294475f1e59a.jpg
Путин заявил о превращении России из "бензоколонки" в самодостаточную страну
Путин заявил о превращении России из "бензоколонки" в самодостаточную страну
2023-11-03T15:23
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин, центральный музей великой отечественной войны
Россия, Экономика, Владимир Путин, Центральный музей Великой Отечественной войны
Путин заявил о развитии перерабатывающего производства
Путин: Россия стала самодостаточной страной с перерабатывающим производством
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россия превращается из "бензоколонки" в самодостаточную страну с перерабатывающим производством, на которое уже приходится 43% в структуре роста экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Когда мы превращаемся с вами сейчас в такую страну, где у нас в структуре роста экономики 43% уже - это перерабатывающие производства, когда мы перестаем, как нам когда-то говорили, тыкали пальцем в нас, что мы "бензоколонка", а не экономика, вот когда все это меняется, когда мы становимся самодостаточными, тогда будет меньше желающих исключать нас из каких-то организаций, а будет все больше и больше желающих извиниться и пригласить к совместной работе по самым различным направлениям деятельности", - сказал Путин на встрече с членами Общественной палаты России.
Путин отметил, что российская экономика функционирует ритмично
В этой связи он считает, что необходимо сосредоточиться на внутренней повестке, решать стоящие перед страной задачи, идти вперед и развиваться, укреплять демографию, а также "укрепляться внутриполитически", чему, по мнению главы государства, способствует празднование Дня народного единства.
Встреча проходит в Центральном музее Великой Отечественной войны
1941-1945 годов. Общественная палата нового, восьмого состава сформирована в июне 2023 года.
Путин отметил важность общественного контроля органов власти