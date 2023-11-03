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Члены Общественной палаты поделились с Путиным своими проектами - РИА Новости, 03.11.2023
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15:10 03.11.2023 (обновлено: 15:30 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/putin-1907202844.html
Члены Общественной палаты поделились с Путиным своими проектами
Члены Общественной палаты поделились с Путиным своими проектами - РИА Новости, 03.11.2023
Члены Общественной палаты поделились с Путиным своими проектами
Члены Общественной палаты России хотят поделиться своими проектами с президентом России Владимиром Путиным, за последние годы их было реализовано немало,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:10
2023-11-03T15:30
россия
общество
владимир путин
лидия михеева
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Члены Общественной палаты России хотят поделиться своими проектами с президентом России Владимиром Путиным, за последние годы их было реализовано немало, заявила глава ОП РФ Лидия Михеева."Здесь в зале присутствуют члены Общественной палаты РФ и представили общественных палат субъектов РФ. У каждого из них своя интересная история, многие спешат поделиться своими проектами и предложениями", - сказала Михеева на встрече президента с новым составом Общественной палаты.Она отметила, что за последние 3 года таких проектов было реализовано немало.
https://ria.ru/20231103/putin-1907206057.html
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россия, общество, владимир путин, лидия михеева
Россия, Общество, Владимир Путин, Лидия Михеева
Члены Общественной палаты поделились с Путиным своими проектами

Члены ОП поделились с Путиным своими проектами, которых было немало

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Члены Общественной палаты России хотят поделиться своими проектами с президентом России Владимиром Путиным, за последние годы их было реализовано немало, заявила глава ОП РФ Лидия Михеева.
"Здесь в зале присутствуют члены Общественной палаты РФ и представили общественных палат субъектов РФ. У каждого из них своя интересная история, многие спешат поделиться своими проектами и предложениями", - сказала Михеева на встрече президента с новым составом Общественной палаты.
Она отметила, что за последние 3 года таких проектов было реализовано немало.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам социально-экономического развития Смоленской области - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
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