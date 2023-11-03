https://ria.ru/20231103/putin-1907202844.html

Члены Общественной палаты поделились с Путиным своими проектами

Члены Общественной палаты поделились с Путиным своими проектами - РИА Новости, 03.11.2023

Члены Общественной палаты поделились с Путиным своими проектами

Члены Общественной палаты России хотят поделиться своими проектами с президентом России Владимиром Путиным, за последние годы их было реализовано немало,... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T15:10

2023-11-03T15:10

2023-11-03T15:30

россия

общество

владимир путин

лидия михеева

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Члены Общественной палаты России хотят поделиться своими проектами с президентом России Владимиром Путиным, за последние годы их было реализовано немало, заявила глава ОП РФ Лидия Михеева."Здесь в зале присутствуют члены Общественной палаты РФ и представили общественных палат субъектов РФ. У каждого из них своя интересная история, многие спешат поделиться своими проектами и предложениями", - сказала Михеева на встрече президента с новым составом Общественной палаты.Она отметила, что за последние 3 года таких проектов было реализовано немало.

https://ria.ru/20231103/putin-1907206057.html

россия

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Дарья Буймова

россия, общество, владимир путин, лидия михеева