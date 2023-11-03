https://ria.ru/20231103/putin-1907202844.html
Члены Общественной палаты поделились с Путиным своими проектами
Члены Общественной палаты поделились с Путиным своими проектами - РИА Новости, 03.11.2023
Члены Общественной палаты поделились с Путиным своими проектами
Члены Общественной палаты России хотят поделиться своими проектами с президентом России Владимиром Путиным, за последние годы их было реализовано немало,... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:10
2023-11-03T15:10
2023-11-03T15:30
россия
общество
владимир путин
лидия михеева
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Члены Общественной палаты России хотят поделиться своими проектами с президентом России Владимиром Путиным, за последние годы их было реализовано немало, заявила глава ОП РФ Лидия Михеева."Здесь в зале присутствуют члены Общественной палаты РФ и представили общественных палат субъектов РФ. У каждого из них своя интересная история, многие спешат поделиться своими проектами и предложениями", - сказала Михеева на встрече президента с новым составом Общественной палаты.Она отметила, что за последние 3 года таких проектов было реализовано немало.
https://ria.ru/20231103/putin-1907206057.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин, лидия михеева
Россия, Общество, Владимир Путин, Лидия Михеева
Члены Общественной палаты поделились с Путиным своими проектами
Члены ОП поделились с Путиным своими проектами, которых было немало
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Члены Общественной палаты России хотят поделиться своими проектами с президентом России Владимиром Путиным, за последние годы их было реализовано немало, заявила глава ОП РФ Лидия Михеева.
"Здесь в зале присутствуют члены Общественной палаты РФ и представили общественных палат субъектов РФ. У каждого из них своя интересная история, многие спешат поделиться своими проектами и предложениями", - сказала Михеева на встрече президента с новым составом Общественной палаты.
Она отметила, что за последние 3 года таких проектов было реализовано немало.
России нужно сосредоточиться на внутренней повестке, заявил Путин