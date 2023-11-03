https://ria.ru/20231103/putin-1907196007.html
Путин попросил продолжить работу по помощи бойцам СВО
Путин попросил продолжить работу по помощи бойцам СВО - РИА Новости, 03.11.2023
Путин попросил продолжить работу по помощи бойцам СВО
Президент России Владимир Путин попросил членов Общественной палаты РФ продолжить работу по помощи бойцам СВО. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:03
2023-11-03T15:03
2023-11-03T15:45
специальная военная операция на украине
владимир путин
общество
россия
якутск
воронеж
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил членов Общественной палаты РФ продолжить работу по помощи бойцам СВО."Особенно хочу вас поблагодарить за ту работу, которую вы проводите вместе с Фондом "Защитники Отечества" по заботе о семьях наших военнослужащих, заботе о людях, которые получили ранения в ходе специальной военной операции. Это чрезвычайно важная сфера деятельности, для того, чтобы подчеркнуть, с каким глубоким уважением мы относимся к людям, которые не боятся действовать в крайне тяжелых и сложных условиях военной обстановки, рискуют своей жизнью, здоровьем в интересах России. Я вас прошу конечно и дальше продолжать эту работу", - сказал он на форуме "Сообщество".Путин добавил, что работу надо вести в том числе и с местными и региональными органами власти.Форум "Сообщество" - открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача форума - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. В 2023 году форумы прошли в Якутске, Воронеже, Самаре и Вологде. Итоговый форум в Москве завершает годовую кампанию, он продлится два дня.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20231024/svo-1905004032.html
https://ria.ru/20231017/tatarstan-1903341063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия, якутск, воронеж
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Общество, Россия, Якутск, Воронеж
Путин попросил продолжить работу по помощи бойцам СВО
Путин попросил членов Общественной палаты продолжить работу по помощи бойцам СВО
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил членов Общественной палаты РФ продолжить работу по помощи бойцам СВО.
"Особенно хочу вас поблагодарить за ту работу, которую вы проводите вместе с Фондом "Защитники Отечества" по заботе о семьях наших военнослужащих, заботе о людях, которые получили ранения в ходе специальной военной операции. Это чрезвычайно важная сфера деятельности, для того, чтобы подчеркнуть, с каким глубоким уважением мы относимся к людям, которые не боятся действовать в крайне тяжелых и сложных условиях военной обстановки, рискуют своей жизнью, здоровьем в интересах России. Я вас прошу конечно и дальше продолжать эту работу", - сказал он на форуме "Сообщество".
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Путин добавил, что работу надо вести в том числе и с местными и региональными органами власти.
Форум "Сообщество" - открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача форума - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. В 2023 году форумы прошли в Якутске
, Воронеже
, Самаре
и Вологде
. Итоговый форум в Москве
завершает годовую кампанию, он продлится два дня.
Россия начала специальную военную операцию на Украине
24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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