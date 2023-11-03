https://ria.ru/20231103/putin-1907196007.html

Путин попросил продолжить работу по помощи бойцам СВО

Путин попросил продолжить работу по помощи бойцам СВО - РИА Новости, 03.11.2023

Путин попросил продолжить работу по помощи бойцам СВО

Президент России Владимир Путин попросил членов Общественной палаты РФ продолжить работу по помощи бойцам СВО. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T15:03

2023-11-03T15:03

2023-11-03T15:45

специальная военная операция на украине

владимир путин

общество

россия

якутск

воронеж

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил членов Общественной палаты РФ продолжить работу по помощи бойцам СВО."Особенно хочу вас поблагодарить за ту работу, которую вы проводите вместе с Фондом "Защитники Отечества" по заботе о семьях наших военнослужащих, заботе о людях, которые получили ранения в ходе специальной военной операции. Это чрезвычайно важная сфера деятельности, для того, чтобы подчеркнуть, с каким глубоким уважением мы относимся к людям, которые не боятся действовать в крайне тяжелых и сложных условиях военной обстановки, рискуют своей жизнью, здоровьем в интересах России. Я вас прошу конечно и дальше продолжать эту работу", - сказал он на форуме "Сообщество".Путин добавил, что работу надо вести в том числе и с местными и региональными органами власти.Форум "Сообщество" - открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача форума - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. В 2023 году форумы прошли в Якутске, Воронеже, Самаре и Вологде. Итоговый форум в Москве завершает годовую кампанию, он продлится два дня.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20231024/svo-1905004032.html

https://ria.ru/20231017/tatarstan-1903341063.html

россия

якутск

воронеж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, общество, россия, якутск, воронеж