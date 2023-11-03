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Путин попросил продолжить работу по помощи бойцам СВО - РИА Новости, 03.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:03 03.11.2023 (обновлено: 15:45 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/putin-1907196007.html
Путин попросил продолжить работу по помощи бойцам СВО
Путин попросил продолжить работу по помощи бойцам СВО - РИА Новости, 03.11.2023
Путин попросил продолжить работу по помощи бойцам СВО
Президент России Владимир Путин попросил членов Общественной палаты РФ продолжить работу по помощи бойцам СВО. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T15:03
2023-11-03T15:45
специальная военная операция на украине
владимир путин
общество
россия
якутск
воронеж
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил членов Общественной палаты РФ продолжить работу по помощи бойцам СВО."Особенно хочу вас поблагодарить за ту работу, которую вы проводите вместе с Фондом "Защитники Отечества" по заботе о семьях наших военнослужащих, заботе о людях, которые получили ранения в ходе специальной военной операции. Это чрезвычайно важная сфера деятельности, для того, чтобы подчеркнуть, с каким глубоким уважением мы относимся к людям, которые не боятся действовать в крайне тяжелых и сложных условиях военной обстановки, рискуют своей жизнью, здоровьем в интересах России. Я вас прошу конечно и дальше продолжать эту работу", - сказал он на форуме "Сообщество".Путин добавил, что работу надо вести в том числе и с местными и региональными органами власти.Форум "Сообщество" - открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача форума - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. В 2023 году форумы прошли в Якутске, Воронеже, Самаре и Вологде. Итоговый форум в Москве завершает годовую кампанию, он продлится два дня.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20231024/svo-1905004032.html
https://ria.ru/20231017/tatarstan-1903341063.html
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владимир путин, общество, россия, якутск, воронеж
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Общество, Россия, Якутск, Воронеж
Путин попросил продолжить работу по помощи бойцам СВО

Путин попросил членов Общественной палаты продолжить работу по помощи бойцам СВО

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил членов Общественной палаты РФ продолжить работу по помощи бойцам СВО.
"Особенно хочу вас поблагодарить за ту работу, которую вы проводите вместе с Фондом "Защитники Отечества" по заботе о семьях наших военнослужащих, заботе о людях, которые получили ранения в ходе специальной военной операции. Это чрезвычайно важная сфера деятельности, для того, чтобы подчеркнуть, с каким глубоким уважением мы относимся к людям, которые не боятся действовать в крайне тяжелых и сложных условиях военной обстановки, рискуют своей жизнью, здоровьем в интересах России. Я вас прошу конечно и дальше продолжать эту работу", - сказал он на форуме "Сообщество".
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов во время рабочей встречи с вице-губернатором Кубани, атаманом Кубанского казачьего войска Александром Власовым - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Кубанский атаман поблагодарил власти Адыгеи за поддержку участников СВО
24 октября, 18:15
Путин добавил, что работу надо вести в том числе и с местными и региональными органами власти.
Форум "Сообщество" - открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача форума - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. В 2023 году форумы прошли в Якутске, Воронеже, Самаре и Вологде. Итоговый форум в Москве завершает годовую кампанию, он продлится два дня.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Ветераны СВО в фонде поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Благодаря поддержке властей в Татарстане трудоустроено 77 участников СВО
17 октября, 15:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинОбществоРоссияЯкутскВоронеж
 
 
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