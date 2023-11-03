https://ria.ru/20231103/putin-1907194223.html
Путин отметил единство народа на всех переломных этапах истории России
Путин отметил единство народа на всех переломных этапах истории России - РИА Новости, 03.11.2023
Путин отметил единство народа на всех переломных этапах истории России
Президент России Владимир Путин заявил, что на всех переломных этапах российской истории единство народа было ключевой составляющей развития страны. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:59
2023-11-03T14:59
2023-11-03T15:10
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_0:384:2937:2036_1920x0_80_0_0_9e84514e144eb6596ab43b4f2de97140.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на всех переломных этапах российской истории единство народа было ключевой составляющей развития страны."На всех переломных ее (истории России) этапах, всегда, единство народа было ключевой составляющей выхода России на новые рубежи. Так было всегда", - сказал Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
https://ria.ru/20231103/rossiya-1907196657.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_382:132:2937:2048_1920x0_80_0_0_4fd21585a9e98749148f184a52af8d3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин отметил единство народа на всех переломных этапах истории России
Путин отметил, что на переломных этапах единство россиян было ключевым
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на всех переломных этапах российской истории единство народа было ключевой составляющей развития страны.
"На всех переломных ее (истории России) этапах, всегда, единство народа было ключевой составляющей выхода России на новые рубежи. Так было всегда", - сказал Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
Россия защищает свои морально-нравственные ценности и язык, заявил Путин