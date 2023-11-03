https://ria.ru/20231103/putin-1907194223.html

Путин отметил единство народа на всех переломных этапах истории России

Путин отметил единство народа на всех переломных этапах истории России - РИА Новости, 03.11.2023

Путин отметил единство народа на всех переломных этапах истории России

Президент России Владимир Путин заявил, что на всех переломных этапах российской истории единство народа было ключевой составляющей развития страны. РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T14:59

2023-11-03T14:59

2023-11-03T15:10

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_0:384:2937:2036_1920x0_80_0_0_9e84514e144eb6596ab43b4f2de97140.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на всех переломных этапах российской истории единство народа было ключевой составляющей развития страны."На всех переломных ее (истории России) этапах, всегда, единство народа было ключевой составляющей выхода России на новые рубежи. Так было всегда", - сказал Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.

https://ria.ru/20231103/rossiya-1907196657.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин