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Путин отметил единство народа на всех переломных этапах истории России - РИА Новости, 03.11.2023
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14:59 03.11.2023 (обновлено: 15:10 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/putin-1907194223.html
Путин отметил единство народа на всех переломных этапах истории России
Путин отметил единство народа на всех переломных этапах истории России - РИА Новости, 03.11.2023
Путин отметил единство народа на всех переломных этапах истории России
Президент России Владимир Путин заявил, что на всех переломных этапах российской истории единство народа было ключевой составляющей развития страны. РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:59
2023-11-03T15:10
россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на всех переломных этапах российской истории единство народа было ключевой составляющей развития страны."На всех переломных ее (истории России) этапах, всегда, единство народа было ключевой составляющей выхода России на новые рубежи. Так было всегда", - сказал Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
https://ria.ru/20231103/rossiya-1907196657.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин отметил единство народа на всех переломных этапах истории России

Путин отметил, что на переломных этапах единство россиян было ключевым

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на всех переломных этапах российской истории единство народа было ключевой составляющей развития страны.
"На всех переломных ее (истории России) этапах, всегда, единство народа было ключевой составляющей выхода России на новые рубежи. Так было всегда", - сказал Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
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