https://ria.ru/20231103/putin-1907151001.html
Путин уверен, что попытки посеять в России семена вражды обречены на провал
Путин уверен, что попытки посеять в России семена вражды обречены на провал - РИА Новости, 03.11.2023
Путин уверен, что попытки посеять в России семена вражды обречены на провал
Президент России Владимир Путин в своем приветствии участникам, организаторам и гостям Всероссийского форума "Народы России" отметил, что попытки посеять семена РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T12:23
2023-11-03T12:23
2023-11-03T12:35
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем приветствии участникам, организаторам и гостям Всероссийского форума "Народы России" отметил, что попытки посеять семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации и агрессивные действия, направленные против России, обречены на провал, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил, что за прошедшие годы форум утвердился в качестве авторитетной площадки для глубокого, всестороннего анализа вопросов реализации государственной национальной политики и повышения ее эффективности."Многообразие языков, религий, обычаев – истинное богатство нашего Отечества. Поэтому государство уделяет огромное внимание сохранению самобытности каждого народа России. И, конечно, ключевой, судьбоносной задачей было и остаётся обеспечение межнационального мира и согласия в стране, укрепление нашей культуры, традиционных ценностей", - говорится в телеграмме.Российский лидер отметил важность задействовать в этой работе серьёзный потенциал религиозных, общественных, научных организаций, этнокультурных объединений."Убеждён, что все попытки посеять между нами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации и агрессивные действия, направленные против России, обречены на провал. Потому что мы – единый народ, связанный общей историей, братскими узами дружбы и взаимопонимания", - подчеркнул он.Путин пожелал участникам форума успехов, а также поздравил с приближающимся праздником – Днем народного единства.
https://radiosputnik.ria.ru/20231030/smutnoe-vremya-1906294992.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Путин уверен, что попытки посеять в России семена вражды обречены на провал
Путин: попытки посеять в России семена вражды и недоверия обречены на провал
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем приветствии участникам, организаторам и гостям Всероссийского форума "Народы России" отметил, что попытки посеять семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации и агрессивные действия, направленные против России, обречены на провал, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил, что за прошедшие годы форум утвердился в качестве авторитетной площадки для глубокого, всестороннего анализа вопросов реализации государственной национальной политики и повышения ее эффективности.
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"Многообразие языков, религий, обычаев – истинное богатство нашего Отечества. Поэтому государство уделяет огромное внимание сохранению самобытности каждого народа России. И, конечно, ключевой, судьбоносной задачей было и остаётся обеспечение межнационального мира и согласия в стране, укрепление нашей культуры, традиционных ценностей", - говорится в телеграмме.
Российский лидер отметил важность задействовать в этой работе серьёзный потенциал религиозных, общественных, научных организаций, этнокультурных объединений.
"Убеждён, что все попытки посеять между нами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации и агрессивные действия, направленные против России, обречены на провал. Потому что мы – единый народ, связанный общей историей, братскими узами дружбы и взаимопонимания", - подчеркнул он.
Путин пожелал участникам форума успехов, а также поздравил с приближающимся праздником – Днем народного единства.
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