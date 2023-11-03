https://ria.ru/20231103/putin-1907112677.html

Путину доверяют более 77 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Путину доверяют более 77 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 03.11.2023

Путину доверяют более 77 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,7% россиян, а его деятельность одобряют 74,6%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T10:31

2023-11-03T10:31

2023-11-03T10:31

общество

владимир путин

вциом

россия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,7% россиян, а его деятельность одобряют 74,6%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно результатам исследования, на вопрос о доверии президенту положительно ответили 77,7% россиян, а доля тех, кто придерживается противоположного мнения, составила 18%. Деятельность Путина одобряют 74,6% опрошенных, в то время как 15,5% не одобряют. Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с августа по октябрь 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.

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общество, владимир путин, вциом, россия